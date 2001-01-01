Criar um Doodle

Agendamento simples para profissionais de medicina alternativa

Acabe com o telefone. Compartilhe a disponibilidade em tempo real, adicione buffers para preparação e gráficos, envie lembretes e ofereça sessões virtuais ou presenciais sem fazer reservas duplas.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Confiado por provedores de bem-estar em todo o mundo

Preencher sua agenda sem esforço

Os clientes agendam consultas iniciais, acupuntura, ventosas, Reiki ou massagem em minutos. Os buffers integrados dão a você tempo para higienizar as salas e restaurar a energia.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Coordenar perfeitamente com outras pessoas

Faça reuniões individuais, acompanhamentos ou tratamentos conjuntos com facilidade. A disponibilidade em tempo real, a detecção de fuso horário e as Booking Pages co-hospedadas permitem que seu nutricionista ou médico participe quando os calendários estiverem alinhados.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Crie confiança com cada reserva

Páginas de agendamento sofisticadas, lembretes automatizados e pagamentos antecipados fazem com que sua clínica pareça profissional. Somente a disponibilidade é compartilhada - os detalhes do cliente permanecem privados, enquanto o Doodle envia links de vídeo e instruções automaticamente.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Recursos que se adaptam ao atendimento holístico

Mantenha seu calendário em sincronia

Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple. O Doodle bloqueia horários de pico, adiciona amortecedores e evita reservas duplas para que você mantenha o fluxo de tratamento tranquilo.

Permita que os clientes façam reservas com facilidade

Compartilhe uma página de agendamento com opções de acupuntura, ervas ou massagem. Os clientes veem a disponibilidade em tempo real, obtêm detecção automática de fuso horário e podem reagendar a qualquer momento sem precisar ligar.

Ofereça uma experiência personalizada

Marque suas páginas de agendamento com seu logotipo, cores e nome do consultório. Adicione perguntas de admissão sobre objetivos, alergias ou contraindicações para que você comece cada sessão preparado.

Proteja a privacidade de seus clientes

Somente a disponibilidade é compartilhada. O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA, mantendo seu agendamento em conformidade sem armazenar PHI.

Encontre o melhor horário para sua equipe

Use Group Polls para agendar revisões de casos ou reuniões com fornecedores. Convide até 1.000 participantes e confirme o melhor horário em um clique.

Realizar sessões de grupo sem esforço

Crie folhas de registro para workshops de acupuntura, meditação ou desintoxicação. Defina limites de vagas, adicione sessões e envie confirmações automaticamente.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Meus clientes agendam a acupuntura ou o cupping on-line, recebo o pagamento adiantado e os lembretes reduzem pela metade o número de não comparecimentos.

HL

Hana L.

Acupunturista licenciado

A detecção de fuso horário do Doodle simplifica as consultas virtuais sobre ervas, e a co-hospedagem permite que meu ND participe quando necessário.

MP

Marco P.

Herbalista clínico

As folhas de inscrição preencheram minhas aulas de respiração em um dia e mantiveram os grupos perfeitamente limitados.

TW

Tasha W.

Médico Integrativo

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para para você praticar

Explore dicas para agilizar o agendamento, reduzir o não comparecimento e aumentar sua prática holística com o Doodle

Alternative medicine practitioner in a client session

Como os profissionais de medicina alternativa podem automatizar as reservas em minutos

Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

Reduzir o não comparecimento com lembretes e pagamentos para cuidados holísticos

Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

Você pode organizar aulas em grupo rapidamente: Folhas de registro para workshops de bem-estar

Perguntas frequentes

Como posso coletar informações de admissão antes de uma sessão?

Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page para capturar objetivos, sintomas, alergias ou contraindicações para que você possa preparar o tratamento.

O Doodle funciona com meu calendário e ferramentas de vídeo?

Sim. Conecte o calendário do Google, da Microsoft ou da Apple e inicie automaticamente os links do Zoom, do Google Meet, do Teams ou do Webex.

Posso oferecer serviços e preços diferentes?

Sim. Crie tipos de sessão como consulta inicial, acompanhamento, acupuntura ou massagem e receba pagamentos durante a reserva com o Stripe.

Os dados do cliente estão seguros?

Somente a disponibilidade é compartilhada. Os detalhes pessoais do calendário e as respostas permanecem privados. O Doodle é compatível com GDPR, SOC 2 e CCPA e evita o armazenamento de PHI.

Como lido com buffers, cancelamentos e tempo de viagem?

Defina buffers de preparação, aviso mínimo e janelas de cancelamento. Adicione blocos de tempo de viagem para que as visitas móveis não se sobreponham.

