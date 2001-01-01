Agendamento simples para profissionais de medicina alternativa
Confiado por provedores de bem-estar em todo o mundo
Preencher sua agenda sem esforço
Os clientes agendam consultas iniciais, acupuntura, ventosas, Reiki ou massagem em minutos. Os buffers integrados dão a você tempo para higienizar as salas e restaurar a energia.
Coordenar perfeitamente com outras pessoas
Faça reuniões individuais, acompanhamentos ou tratamentos conjuntos com facilidade. A disponibilidade em tempo real, a detecção de fuso horário e as Booking Pages co-hospedadas permitem que seu nutricionista ou médico participe quando os calendários estiverem alinhados.
Crie confiança com cada reserva
Páginas de agendamento sofisticadas, lembretes automatizados e pagamentos antecipados fazem com que sua clínica pareça profissional. Somente a disponibilidade é compartilhada - os detalhes do cliente permanecem privados, enquanto o Doodle envia links de vídeo e instruções automaticamente.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Recursos que se adaptam ao atendimento holístico
Mantenha seu calendário em sincronia
Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple. O Doodle bloqueia horários de pico, adiciona amortecedores e evita reservas duplas para que você mantenha o fluxo de tratamento tranquilo.
Permita que os clientes façam reservas com facilidade
Compartilhe uma página de agendamento com opções de acupuntura, ervas ou massagem. Os clientes veem a disponibilidade em tempo real, obtêm detecção automática de fuso horário e podem reagendar a qualquer momento sem precisar ligar.
Ofereça uma experiência personalizada
Marque suas páginas de agendamento com seu logotipo, cores e nome do consultório. Adicione perguntas de admissão sobre objetivos, alergias ou contraindicações para que você comece cada sessão preparado.
Proteja a privacidade de seus clientes
Somente a disponibilidade é compartilhada. O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA, mantendo seu agendamento em conformidade sem armazenar PHI.
Encontre o melhor horário para sua equipe
Use Group Polls para agendar revisões de casos ou reuniões com fornecedores. Convide até 1.000 participantes e confirme o melhor horário em um clique.
Realizar sessões de grupo sem esforço
Crie folhas de registro para workshops de acupuntura, meditação ou desintoxicação. Defina limites de vagas, adicione sessões e envie confirmações automaticamente.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Meus clientes agendam a acupuntura ou o cupping on-line, recebo o pagamento adiantado e os lembretes reduzem pela metade o número de não comparecimentos.
A detecção de fuso horário do Doodle simplifica as consultas virtuais sobre ervas, e a co-hospedagem permite que meu ND participe quando necessário.
As folhas de inscrição preencheram minhas aulas de respiração em um dia e mantiveram os grupos perfeitamente limitados.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos para
para você praticar
Perguntas frequentes
Como posso coletar informações de admissão antes de uma sessão?
Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page para capturar objetivos, sintomas, alergias ou contraindicações para que você possa preparar o tratamento.
O Doodle funciona com meu calendário e ferramentas de vídeo?
Sim. Conecte o calendário do Google, da Microsoft ou da Apple e inicie automaticamente os links do Zoom, do Google Meet, do Teams ou do Webex.
Posso oferecer serviços e preços diferentes?
Sim. Crie tipos de sessão como consulta inicial, acompanhamento, acupuntura ou massagem e receba pagamentos durante a reserva com o Stripe.
Os dados do cliente estão seguros?
Somente a disponibilidade é compartilhada. Os detalhes pessoais do calendário e as respostas permanecem privados. O Doodle é compatível com GDPR, SOC 2 e CCPA e evita o armazenamento de PHI.
Como lido com buffers, cancelamentos e tempo de viagem?
Defina buffers de preparação, aviso mínimo e janelas de cancelamento. Adicione blocos de tempo de viagem para que as visitas móveis não se sobreponham.