Criar um Doodle

Programação mais inteligente para os alunos

Evite o ping-pong de e-mails. Marque horários de expediente, grupos de estudo e entrevistas em segundos. Sincronize seu calendário, evite conflitos, receba lembretes e apareça preparado.

Criar um Doodle
A graphic image showing two people coordinating an educational meeting times over text

Aprovado por alunos das melhores universidades e programas

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Pare de fazer malabarismos com aulas, laboratórios, trabalho e clubes

Compartilhe um link para agendar horários de atendimento, aulas particulares ou aconselhamento. O Doodle preenche seu calendário automaticamente para que você passe o tempo estudando, não agendando.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordenar projetos de grupo rapidamente

Faça uma enquete com os colegas de classe em todos os fusos horários, bloqueie o melhor horário e adicione automaticamente links de vídeo. Você não precisa lidar com bate-papos em grupo, nem fazer reservas duplas.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Esteja preparado e nunca erre

As confirmações e os lembretes automáticos, os buffers antes das reuniões e as retenções de calendário mantêm você confiável para professores, recrutadores e colegas de equipe.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Criado para a forma como os alunos planejam e se reúnem

Evitar sobreposições entre aulas, trabalho e reuniões

Conecte seus calendários escolares e pessoais (Google, Apple, Microsoft) e inicie o Zoom, Teams ou Webex com um clique.

Veja o tempo livre instantaneamente

Você pode se organizar em semanas agitadas, provas finais ou estágios. O Doodle respeita os fusos horários e os blocos de aulas para que você evite surpresas às 8 horas da manhã e conflitos de última hora.

Enviar links de reserva polidos

para professores ou recrutadores. Adicione uma foto, o nome principal e anotações para que cada reunião tenha contexto e expectativas antes de começar.

Seus dados permanecem privados

O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA, e você controla o que os convidados compartilham. Nenhum endereço de e-mail é vendido, você não recebe spam.

Escolha rapidamente um horário para o grupo de estudo

Compartilhe uma enquete de grupo, defina um prazo, limite as opções e bloqueie o resultado. O Doodle envia atualizações para que todos vejam.

Oferecer vagas em laboratórios, horários de aulas particulares, apresentação de clubes ou entrevistas simuladas

Crie planilhas de inscrição com assentos e buffers limitados para que as pessoas se sirvam sem planilhas.

Evitar sobreposições entre aulas, trabalho e reuniões

Conecte seus calendários escolares e pessoais (Google, Apple, Microsoft) e inicie o Zoom, Teams ou Webex com um clique.

Veja o tempo livre instantaneamente

Você pode se organizar em semanas agitadas, provas finais ou estágios. O Doodle respeita os fusos horários e os blocos de aulas para que você evite surpresas às 8 horas da manhã e conflitos de última hora.

Enviar links de reserva polidos

para professores ou recrutadores. Adicione uma foto, o nome principal e anotações para que cada reunião tenha contexto e expectativas antes de começar.

Seus dados permanecem privados

O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA, e você controla o que os convidados compartilham. Nenhum endereço de e-mail é vendido, você não recebe spam.

Escolha rapidamente um horário para o grupo de estudo

Compartilhe uma enquete de grupo, defina um prazo, limite as opções e bloqueie o resultado. O Doodle envia atualizações para que todos vejam.

Oferecer vagas em laboratórios, horários de aulas particulares, apresentação de clubes ou entrevistas simuladas

Crie planilhas de inscrição com assentos e buffers limitados para que as pessoas se sirvam sem planilhas.

Criar um Doodle

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

Agendei horários de expediente e sessões de estudo em minutos. Sem drama de bate-papo em grupo, apenas um link que funciona.

MD

Maya D.

Graduação em Biologia

Telas de recrutadores, reuniões de clube, aulas particulares. O Doodle mantém meu calendário em ordem e nunca faço reservas duplas.

AM

Andre M.

MBA

Nossa equipe remota de capstone escolheu horários em três fusos horários, sem caos.

LC

Leah C.

CS sênior

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para Estudantes

Mantenha-se atento com dicas sobre agendamento, reuniões e produtividade feitas para os alunos.

A melhor lista de verificação de calendário para estudantes universitários ocupados

A female student poses by the wall and is smiling while holding her binders

Agendamento de horário de atendimento: guia para estudantes

A group of five students are walking in front of their college

Como os alunos usam o Doodle para planejar projetos em grupo na metade do tempo

Perguntas frequentes

Posso gerenciar o horário de expediente e os grupos de estudo com um único link?

Sim. Crie uma página de reserva uma vez, compartilhe-a em qualquer lugar e o Doodle cuidará da disponibilidade, das confirmações e dos lembretes automaticamente.

O Doodle funciona com meus calendários escolares e pessoais?

Sim - conecte o Google, a Apple ou a Microsoft. O Doodle verifica os dois calendários para evitar conflitos e adiciona reuniões automaticamente.

Como encontrar um horário para uma equipe de projeto em diferentes fusos horários?

Inicie uma enquete em grupo, proponha opções, defina um prazo e bloqueie a melhor opção. Todos recebem atualizações.

Meus dados estão seguros e os convidados precisarão de contas?

O Doodle é compatível com o GDPR, SOC 2 e CCPA. Você controla quais informações são coletadas. Os convidados podem reservar sem uma conta.

Minha agenda muda semanalmente. Você consegue acompanhar o Doodle?

Sim. Atualize a disponibilidade a qualquer momento, defina buffers, limite os slots durante os exames ou pause a reserva para intervalos.

Você é dono de seu tempo e de sua agenda

Comece com US$ 0. Reserve mais rápido, evite conflitos, chegue no horário.

Não é necessário cartão de crédito.