Programação mais inteligente para os alunos
Aprovado por alunos das melhores universidades e programas
Pare de fazer malabarismos com aulas, laboratórios, trabalho e clubes
Compartilhe um link para agendar horários de atendimento, aulas particulares ou aconselhamento. O Doodle preenche seu calendário automaticamente para que você passe o tempo estudando, não agendando.
Coordenar projetos de grupo rapidamente
Faça uma enquete com os colegas de classe em todos os fusos horários, bloqueie o melhor horário e adicione automaticamente links de vídeo. Você não precisa lidar com bate-papos em grupo, nem fazer reservas duplas.
Esteja preparado e nunca erre
As confirmações e os lembretes automáticos, os buffers antes das reuniões e as retenções de calendário mantêm você confiável para professores, recrutadores e colegas de equipe.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Criado para a forma como os alunos planejam e se reúnem
Evitar sobreposições entre aulas, trabalho e reuniões
Conecte seus calendários escolares e pessoais (Google, Apple, Microsoft) e inicie o Zoom, Teams ou Webex com um clique.
Veja o tempo livre instantaneamente
Você pode se organizar em semanas agitadas, provas finais ou estágios. O Doodle respeita os fusos horários e os blocos de aulas para que você evite surpresas às 8 horas da manhã e conflitos de última hora.
Enviar links de reserva polidos
para professores ou recrutadores. Adicione uma foto, o nome principal e anotações para que cada reunião tenha contexto e expectativas antes de começar.
Seus dados permanecem privados
O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA, e você controla o que os convidados compartilham. Nenhum endereço de e-mail é vendido, você não recebe spam.
Escolha rapidamente um horário para o grupo de estudo
Compartilhe uma enquete de grupo, defina um prazo, limite as opções e bloqueie o resultado. O Doodle envia atualizações para que todos vejam.
Oferecer vagas em laboratórios, horários de aulas particulares, apresentação de clubes ou entrevistas simuladas
Crie planilhas de inscrição com assentos e buffers limitados para que as pessoas se sirvam sem planilhas.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Agendei horários de expediente e sessões de estudo em minutos. Sem drama de bate-papo em grupo, apenas um link que funciona.
Telas de recrutadores, reuniões de clube, aulas particulares. O Doodle mantém meu calendário em ordem e nunca faço reservas duplas.
Nossa equipe remota de capstone escolheu horários em três fusos horários, sem caos.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos para
Estudantes
Perguntas frequentes
Posso gerenciar o horário de expediente e os grupos de estudo com um único link?
Sim. Crie uma página de reserva uma vez, compartilhe-a em qualquer lugar e o Doodle cuidará da disponibilidade, das confirmações e dos lembretes automaticamente.
O Doodle funciona com meus calendários escolares e pessoais?
Sim - conecte o Google, a Apple ou a Microsoft. O Doodle verifica os dois calendários para evitar conflitos e adiciona reuniões automaticamente.
Como encontrar um horário para uma equipe de projeto em diferentes fusos horários?
Inicie uma enquete em grupo, proponha opções, defina um prazo e bloqueie a melhor opção. Todos recebem atualizações.
Meus dados estão seguros e os convidados precisarão de contas?
O Doodle é compatível com o GDPR, SOC 2 e CCPA. Você controla quais informações são coletadas. Os convidados podem reservar sem uma conta.
Minha agenda muda semanalmente. Você consegue acompanhar o Doodle?
Sim. Atualize a disponibilidade a qualquer momento, defina buffers, limite os slots durante os exames ou pause a reserva para intervalos.