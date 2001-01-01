Agendar reuniões com os pais sem nenhuma ida e volta
Confiado por escolas e distritos para o envolvimento dos pais
Defina as janelas de conferência uma vez e permita que os pais façam suas próprias reservas
O Doodle verifica seu calendário, evita sobreposições e envia confirmações instantâneas. Você terá menos tempo para ficar procurando e-mails e mais tempo para conversas reais.
Coordenar entre tutores, professores e tradutores
Ofereça opções presenciais ou por vídeo, adicione buffers e limite as vagas por família para que todos tenham um horário que funcione.
Você deve estar preparado e reduzir as faltas de comparecimento
Os convites com a marca definem as expectativas, os lembretes mantêm os pais no caminho certo e os fusos horários são controlados automaticamente para famílias que viajam ou que moram longe.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Recursos criados para agendamento entre pais e professores
Sincronizar os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple
para que as vagas reservadas apareçam instantaneamente. Compartilhe uma página de reserva para conferências e o Doodle evitará a duplicação de reservas em todas as turmas.
Mostrar disponibilidade ao vivo em visualizações semanais ou mensais
Os pais escolhem um horário que se encaixa nos turnos de trabalho; você define durações, buffers e limites para manter a noite funcionando no horário.
Adicione o logotipo da escola, as cores e os detalhes que você deve saber
Número da sala, estacionamento, link do Zoom... Todo convite parece oficial e dá aos pais o que eles precisam para chegarem preparados.
Atender aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA
Controle as informações que as famílias compartilham, limite a visibilidade para a sua comunidade e mantenha os dados dos alunos protegidos sem a necessidade de mais tíquetes de TI.
Você precisa de uma reunião com vários professores
ou sessão de planejamento do IEP? Use Group Polls para propor horários, coletar votos dos responsáveis e da equipe e, em seguida, bloquear a escolha final e enviar o link.
Publique inscrições para a noite de conferência em minutos
Defina a contagem de vagas, o limite por família, adicione sessões de intérprete e faça uma lista de espera automática quando os horários forem preenchidos. Você não precisa de planilhas.
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Organizamos as conferências de outono em menos de uma hora. Os pais fizeram suas próprias reservas e não tivemos nenhuma reserva dupla.
Os lembretes reduziram pela metade o número de não comparecimentos. Eu poderia adicionar vagas para intérpretes e manter cada família em um horário.
A página de reservas foi profissional e clara. As famílias sabiam onde ir e o que levar.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Perguntas frequentes
Como faço para organizar uma noite de conferência?
Crie uma planilha de inscrição com o período de tempo e a duração da vaga. Compartilhe o link; os pais escolhem uma vaga e ambos os lados recebem confirmações e lembretes.
O Doodle funcionará com nosso calendário escolar?
Sim. Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple. As reuniões marcadas bloqueiam seu calendário instantaneamente e evitam o agendamento duplo entre as aulas.
Vários tutores podem participar de uma reunião?
Sim. Você pode permitir convidados extras, adicionar um link do Zoom ou do Teams e incluir observações como informações sobre estacionamento ou sala. Você também pode adicionar sessões de intérprete como espaços dedicados.
Os dados dos pais são privados e seguros?
Sim. O Doodle está em conformidade com o GDPR, SOC 2 e CCPA. Você controla quais informações são coletadas, quem vê sua página e pode restringir a reserva à sua comunidade.
E se minha disponibilidade mudar?
Atualize sua página de reservas ou folha de registro a qualquer momento. Novas regras são aplicadas instantaneamente. Você pode fechar vagas, adicionar amortecedores ou enviar uma mensagem a todos os pais com reserva.