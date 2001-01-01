Criar um Doodle

Agendar reuniões com os pais sem nenhuma ida e volta

Os pais trabalham em turnos; você faz malabarismos com campainhas e calendários. Com o Doodle, você automatiza o agendamento, oferece horários adequados, envia lembretes e oferece suporte presencial ou on-line.

Confiado por escolas e distritos para o envolvimento dos pais

Defina as janelas de conferência uma vez e permita que os pais façam suas próprias reservas

O Doodle verifica seu calendário, evita sobreposições e envia confirmações instantâneas. Você terá menos tempo para ficar procurando e-mails e mais tempo para conversas reais.

Coordenar entre tutores, professores e tradutores

Ofereça opções presenciais ou por vídeo, adicione buffers e limite as vagas por família para que todos tenham um horário que funcione.

Você deve estar preparado e reduzir as faltas de comparecimento

Os convites com a marca definem as expectativas, os lembretes mantêm os pais no caminho certo e os fusos horários são controlados automaticamente para famílias que viajam ou que moram longe.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Recursos criados para agendamento entre pais e professores

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Organizamos as conferências de outono em menos de uma hora. Os pais fizeram suas próprias reservas e não tivemos nenhuma reserva dupla.

Beth R.

Diretor do ensino fundamental

Os lembretes reduziram pela metade o número de não comparecimentos. Eu poderia adicionar vagas para intérpretes e manter cada família em um horário.

Sandra P.

Orientador escolar

A página de reservas foi profissional e clara. As famílias sabiam onde ir e o que levar.

George M.

Professor da 5ª série

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para melhorar reuniões de pais

Guias e dicas para agilizar o agendamento de conferências e a comunicação familiar.

Lista de verificação das reuniões de pais: agenda, cronograma e acompanhamento

Como realizar reuniões de pais e mestres sem enrolação

Programação de IEP 101: coordenar professores, famílias e serviços

Perguntas frequentes

Como faço para organizar uma noite de conferência?

Crie uma planilha de inscrição com o período de tempo e a duração da vaga. Compartilhe o link; os pais escolhem uma vaga e ambos os lados recebem confirmações e lembretes.

O Doodle funcionará com nosso calendário escolar?

Sim. Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple. As reuniões marcadas bloqueiam seu calendário instantaneamente e evitam o agendamento duplo entre as aulas.

Vários tutores podem participar de uma reunião?

Sim. Você pode permitir convidados extras, adicionar um link do Zoom ou do Teams e incluir observações como informações sobre estacionamento ou sala. Você também pode adicionar sessões de intérprete como espaços dedicados.

Os dados dos pais são privados e seguros?

Sim. O Doodle está em conformidade com o GDPR, SOC 2 e CCPA. Você controla quais informações são coletadas, quem vê sua página e pode restringir a reserva à sua comunidade.

E se minha disponibilidade mudar?

Atualize sua página de reservas ou folha de registro a qualquer momento. Novas regras são aplicadas instantaneamente. Você pode fechar vagas, adicionar amortecedores ou enviar uma mensagem a todos os pais com reserva.

Torne o agendamento dos pais a parte mais fácil de sua semana

Gratuito para começar. Pro a partir de US$ 6,95/usuário/mês. Simplifique as reuniões de pais e reduza o número de não comparecimentos.

Não é necessário cartão de crédito.