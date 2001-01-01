Agendamento para consultores educacionais que ganham tempo
Confiado por consultores e organizações educacionais em todo o mundo
Simplifique o agendamento entre os campi
Compartilhe uma página de agendamento para chamadas de descoberta, visitas ao local e check-ins. O Doodle cuida da disponibilidade, dos lembretes e do reagendamento para que você recupere horas a cada semana.
Coordenar reuniões com várias partes interessadas rapidamente
Permita que superintendentes, diretores e parceiros fornecedores escolham os horários adequados. As Group Polls revelam o melhor horário sem cadeias de respostas ou fusos horários desalinhados.
Você deve estar bem arrumado em todos os compromissos
Convites com a marca, confirmações automáticas e buffers inteligentes mantêm você pontual e preparado, reduzindo o não comparecimento e protegendo sua reputação.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Criado para a forma como os consultores educacionais se reúnem
Evitar reservas duplas
enquanto você viaja entre escolas ou troca de contas de clientes. Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple e inicie o Zoom, o Teams ou o Webex com um clique.
A disponibilidade em tempo real reflete as mudanças nos dias de viagem
Sessões de DP e reuniões de diretoria. Compartilhe um link; o Doodle mostra o fuso horário certo para cada parte interessada.
Adicione seu logotipo, cores, notas preparatórias e campos obrigatórios
Defina os tipos de reunião, como admissão, visita ao local ou relatório, para que cada agendamento seja consistente e esteja pronto para o cliente.
Controle as informações do convidado
aprovações e retenção de dados para atender aos requisitos do distrito. As proteções GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3 protegem os dados de alunos e funcionários.
Use as pesquisas de grupo para alinhar
comitês ocupados, painéis de adoção ou conselhos consultivos. Ofereça algumas janelas, defina um prazo e, em seguida, bloqueie o horário vencedor sem e-mails intermináveis.
Criar folhas de registro para
fóruns de pais, workshops de DP ou observações em sala de aula. Limite o número de vagas, adicione descrições de sessões e permita que os participantes selecionem seus próprios horários.
Evitar reservas duplas
enquanto você viaja entre escolas ou troca de contas de clientes. Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple e inicie o Zoom, o Teams ou o Webex com um clique.
A disponibilidade em tempo real reflete as mudanças nos dias de viagem
Sessões de DP e reuniões de diretoria. Compartilhe um link; o Doodle mostra o fuso horário certo para cada parte interessada.
Adicione seu logotipo, cores, notas preparatórias e campos obrigatórios
Defina os tipos de reunião, como admissão, visita ao local ou relatório, para que cada agendamento seja consistente e esteja pronto para o cliente.
Controle as informações do convidado
aprovações e retenção de dados para atender aos requisitos do distrito. As proteções GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3 protegem os dados de alunos e funcionários.
Use as pesquisas de grupo para alinhar
comitês ocupados, painéis de adoção ou conselhos consultivos. Ofereça algumas janelas, defina um prazo e, em seguida, bloqueie o horário vencedor sem e-mails intermináveis.
Criar folhas de registro para
fóruns de pais, workshops de DP ou observações em sala de aula. Limite o número de vagas, adicione descrições de sessões e permita que os participantes selecionem seus próprios horários.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Mesmo sozinho, eu ainda compraria o Doodle. Ele limpa a administração para que eu possa me concentrar no impacto.
O Doodle é o meu assistente para reuniões distritais - os clientes fazem a reserva por conta própria, sem necessidade de enviar e-mails.
As Group Polls alinharam nosso comitê de adoção em um dia, não em uma semana.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Dicas e recursos para
Consultores educacionais
Perguntas frequentes
Como faço para gerenciar as chamadas de descoberta, visitas à escola e check-ins em um só lugar?
Crie tipos de reunião separados em sua página de reservas com diferentes durações, buffers e locais. Compartilhe um link e deixe que os clientes escolham o que precisam.
Posso conectar vários calendários ou ferramentas de vídeo?
Sim. Sincronize os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple e integre o Zoom, o Teams ou o Webex. O Doodle verifica os conflitos entre os calendários conectados para evitar o agendamento duplo.
Como posso programar comitês grandes em todos os distritos?
Use uma enquete de grupo para propor algumas janelas. Defina um prazo de resposta, restrinja as opções e bloqueie o tempo final quando os votos forem recebidos.
Os dados do aluno ou dos pais estão protegidos?
Sim. Atendemos ao GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3. Você controla quais campos são coletados e quem pode reservar.
Minha disponibilidade muda semanalmente - o Doodle consegue acompanhar?
Absolutamente. Atualize os horários a qualquer momento, adicione intervalos inteligentes de fuso horário, bloqueie dias de viagem ou defina substituições de datas específicas. Sua página de reservas é atualizada instantaneamente.