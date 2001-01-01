Criar um Doodle

Agendamento para consultores educacionais que ganham tempo

Gaste menos tempo coordenando e mais tempo ajudando as escolas a serem bem-sucedidas.

Confiado por consultores e organizações educacionais em todo o mundo

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Simplifique o agendamento entre os campi

Compartilhe uma página de agendamento para chamadas de descoberta, visitas ao local e check-ins. O Doodle cuida da disponibilidade, dos lembretes e do reagendamento para que você recupere horas a cada semana.

Coordenar reuniões com várias partes interessadas rapidamente

Permita que superintendentes, diretores e parceiros fornecedores escolham os horários adequados. As Group Polls revelam o melhor horário sem cadeias de respostas ou fusos horários desalinhados.

Você deve estar bem arrumado em todos os compromissos

Convites com a marca, confirmações automáticas e buffers inteligentes mantêm você pontual e preparado, reduzindo o não comparecimento e protegendo sua reputação.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Criado para a forma como os consultores educacionais se reúnem

Evitar reservas duplas

enquanto você viaja entre escolas ou troca de contas de clientes. Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple e inicie o Zoom, o Teams ou o Webex com um clique.

A disponibilidade em tempo real reflete as mudanças nos dias de viagem

Sessões de DP e reuniões de diretoria. Compartilhe um link; o Doodle mostra o fuso horário certo para cada parte interessada.

Adicione seu logotipo, cores, notas preparatórias e campos obrigatórios

Defina os tipos de reunião, como admissão, visita ao local ou relatório, para que cada agendamento seja consistente e esteja pronto para o cliente.

Controle as informações do convidado

aprovações e retenção de dados para atender aos requisitos do distrito. As proteções GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3 protegem os dados de alunos e funcionários.

Use as pesquisas de grupo para alinhar

comitês ocupados, painéis de adoção ou conselhos consultivos. Ofereça algumas janelas, defina um prazo e, em seguida, bloqueie o horário vencedor sem e-mails intermináveis.

Criar folhas de registro para

fóruns de pais, workshops de DP ou observações em sala de aula. Limite o número de vagas, adicione descrições de sessões e permita que os participantes selecionem seus próprios horários.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Mesmo sozinho, eu ainda compraria o Doodle. Ele limpa a administração para que eu possa me concentrar no impacto.

DF

Doug F.

Consultor educacional

O Doodle é o meu assistente para reuniões distritais - os clientes fazem a reserva por conta própria, sem necessidade de enviar e-mails.

BT

Ben T.

Consultor de estratégia para o ensino fundamental e médio

As Group Polls alinharam nosso comitê de adoção em um dia, não em uma semana.

LP

Lori P.

Consultor instrucional

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Dicas e recursos para Consultores educacionais

Fique atento às dicas de agendamento, reuniões e produtividade feitas para consultores educacionais.

Organize rapidamente painéis com partes interessadas com o Doodle Group Polls

Realização de workshops em todo o distrito: agendas, inscrições e lembretes

Um guia do consultor para o calendário de higiene nos distritos

Perguntas frequentes

Como faço para gerenciar as chamadas de descoberta, visitas à escola e check-ins em um só lugar?

Crie tipos de reunião separados em sua página de reservas com diferentes durações, buffers e locais. Compartilhe um link e deixe que os clientes escolham o que precisam.

Posso conectar vários calendários ou ferramentas de vídeo?

Sim. Sincronize os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple e integre o Zoom, o Teams ou o Webex. O Doodle verifica os conflitos entre os calendários conectados para evitar o agendamento duplo.

Como posso programar comitês grandes em todos os distritos?

Use uma enquete de grupo para propor algumas janelas. Defina um prazo de resposta, restrinja as opções e bloqueie o tempo final quando os votos forem recebidos.

Os dados do aluno ou dos pais estão protegidos?

Sim. Atendemos ao GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3. Você controla quais campos são coletados e quem pode reservar.

Minha disponibilidade muda semanalmente - o Doodle consegue acompanhar?

Absolutamente. Atualize os horários a qualquer momento, adicione intervalos inteligentes de fuso horário, bloqueie dias de viagem ou defina substituições de datas específicas. Sua página de reservas é atualizada instantaneamente.

