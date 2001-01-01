Criar um Doodle

Agendamento criado para consultores e conselheiros

Gerencie reuniões de aconselhamento, visitas e check-ins de pais sem e-mails ou etiquetas telefônicas. Compartilhe um link, sincronize seu calendário e permita que os alunos reservem o horário que for adequado.

Confiado por equipes de consultoria e aconselhamento em todo o mundo

Recuperar horas da tag de e-mail

Compartilhe uma Booking Page para aconselhamento, visitas e controle de progresso. O Doodle lida com confirmações, lembretes e reagendamentos para que você se concentre nos alunos e não nos calendários.

Coordenar todas as reuniões em um só lugar

Realize reuniões individuais, reuniões de pais e workshops sem precisar fazer malabarismos com ferramentas. Compartilhe a disponibilidade entre equipes e campi e evite a duplicação de reservas com atualizações em tempo real.

Apareça preparado e no horário

Convites com a sua marca, tempos de espera e perguntas de admissão definem as expectativas. Lembretes automáticos e controle de fuso horário reduzem o não comparecimento em reuniões presenciais e virtuais.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Recursos que se adaptam aos fluxos de trabalho de consultoria

Conecte seu Google, Microsoft ou Apple

Você pode usar o calendário do Doodle e nunca mais digitar um link de reunião. O Doodle respeita os blocos ocupados e adiciona automaticamente o Zoom, o Teams ou o Webex para que os alunos obtenham os detalhes certos instantaneamente.

Disponibilidade em tempo real significa que não há sobreposições

Os alunos veem seus horários abertos em visualizações semanais ou mensais com suporte a fuso horário para alunos remotos e estudos no exterior.

Adicione o logotipo, as cores e as instruções do seu departamento

Colete os principais detalhes com perguntas personalizadas (ID, principal, motivo). Envie confirmações refinadas que reduzem as idas e vindas antes da reunião.

Proteja as informações dos alunos com os controles GDPR, SOC 2 e CCPA

Limite os campos, exija aprovação quando necessário e mantenha as reservas em sigilo. Oferece suporte a fluxos de trabalho compatíveis com a FERPA sem ônus adicional de TI.

Use as pesquisas de grupo para alinhar

conselheiros, professores e pessoal de apoio para equipes de atendimento, IEPs ou reuniões de comitês. Defina prazos, limite as opções e, em seguida, bloqueie o tempo final.

Criar folhas de registro para

aconselhamento de orientação, noites de FAFSA, exames de bem-estar ou feiras de carreiras. Defina a capacidade, os amortecedores e os locais para manter o tráfego estável e reduzir o tempo de espera.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

O Doodle reduziu pela metade o número de e-mails. Os alunos marcam, remarcam e comparecem - minha carga de trabalho permanece sob controle.

AT

Alex T.

Orientador acadêmico

Eu administro o horário de expediente, as verificações de crise e as reuniões de pais em um único link. Os lembretes significam menos compromissos perdidos.

JR

Jordan R.

Tutor

As Group Polls facilitaram a coordenação das reuniões da equipe de atendimento - encontramos um horário em cinco calendários em minutos.

KL

Kim L.

Orientador escolar

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para Consultores e conselheiros

Guias práticos para agilizar o agendamento de aconselhamento, reduzir as não comparências e realizar reuniões eficazes.

Reduza o número de não comparecimentos no aconselhamento de alunos com lembretes inteligentes

Como executar o aconselhamento com agendamento on-line

Enquetes de grupo para painéis de conclusão de curso e reuniões de comitês

Perguntas frequentes

Posso definir horários de consultoria e visitas semanais?

Sim. Crie uma página de agendamento para aulas individuais e uma planilha de registro para aulas particulares. Os alunos escolhem um horário e recebem confirmações e lembretes automaticamente.

Você sincroniza o Doodle com o Outlook ou o calendário do Google e o Zoom/Teams?

Sim. Conecte-se uma vez e o Doodle bloqueia os horários de pico, adiciona links para reuniões e atualiza seu calendário em tempo real.

Posso coletar informações sobre o aluno, curso ou motivo da visita?

Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page para que você obtenha o que precisa antes da reunião.

Os dados dos alunos são privados?

Sim. O Doodle está em conformidade com o GDPR, SOC 2 e CCPA. Você controla quais informações são coletadas, quem pode reservar e nós apoiamos práticas compatíveis com a FERPA.

Minha disponibilidade muda durante os períodos de pico. O Doodle pode acompanhar você?

Sim. Defina horários diferentes por dia ou semana, adicione buffers, bloqueie o tempo rapidamente e sua Booking Page será atualizada instantaneamente.

