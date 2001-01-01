Agendamento criado para consultores e conselheiros
Confiado por equipes de consultoria e aconselhamento em todo o mundo
Recuperar horas da tag de e-mail
Compartilhe uma Booking Page para aconselhamento, visitas e controle de progresso. O Doodle lida com confirmações, lembretes e reagendamentos para que você se concentre nos alunos e não nos calendários.
Coordenar todas as reuniões em um só lugar
Realize reuniões individuais, reuniões de pais e workshops sem precisar fazer malabarismos com ferramentas. Compartilhe a disponibilidade entre equipes e campi e evite a duplicação de reservas com atualizações em tempo real.
Apareça preparado e no horário
Convites com a sua marca, tempos de espera e perguntas de admissão definem as expectativas. Lembretes automáticos e controle de fuso horário reduzem o não comparecimento em reuniões presenciais e virtuais.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Recursos que se adaptam aos fluxos de trabalho de consultoria
Conecte seu Google, Microsoft ou Apple
Você pode usar o calendário do Doodle e nunca mais digitar um link de reunião. O Doodle respeita os blocos ocupados e adiciona automaticamente o Zoom, o Teams ou o Webex para que os alunos obtenham os detalhes certos instantaneamente.
Disponibilidade em tempo real significa que não há sobreposições
Os alunos veem seus horários abertos em visualizações semanais ou mensais com suporte a fuso horário para alunos remotos e estudos no exterior.
Adicione o logotipo, as cores e as instruções do seu departamento
Colete os principais detalhes com perguntas personalizadas (ID, principal, motivo). Envie confirmações refinadas que reduzem as idas e vindas antes da reunião.
Proteja as informações dos alunos com os controles GDPR, SOC 2 e CCPA
Limite os campos, exija aprovação quando necessário e mantenha as reservas em sigilo. Oferece suporte a fluxos de trabalho compatíveis com a FERPA sem ônus adicional de TI.
Use as pesquisas de grupo para alinhar
conselheiros, professores e pessoal de apoio para equipes de atendimento, IEPs ou reuniões de comitês. Defina prazos, limite as opções e, em seguida, bloqueie o tempo final.
Criar folhas de registro para
aconselhamento de orientação, noites de FAFSA, exames de bem-estar ou feiras de carreiras. Defina a capacidade, os amortecedores e os locais para manter o tráfego estável e reduzir o tempo de espera.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O Doodle reduziu pela metade o número de e-mails. Os alunos marcam, remarcam e comparecem - minha carga de trabalho permanece sob controle.
Eu administro o horário de expediente, as verificações de crise e as reuniões de pais em um único link. Os lembretes significam menos compromissos perdidos.
As Group Polls facilitaram a coordenação das reuniões da equipe de atendimento - encontramos um horário em cinco calendários em minutos.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos para
Consultores e conselheiros
Perguntas frequentes
Posso definir horários de consultoria e visitas semanais?
Sim. Crie uma página de agendamento para aulas individuais e uma planilha de registro para aulas particulares. Os alunos escolhem um horário e recebem confirmações e lembretes automaticamente.
Você sincroniza o Doodle com o Outlook ou o calendário do Google e o Zoom/Teams?
Sim. Conecte-se uma vez e o Doodle bloqueia os horários de pico, adiciona links para reuniões e atualiza seu calendário em tempo real.
Posso coletar informações sobre o aluno, curso ou motivo da visita?
Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page para que você obtenha o que precisa antes da reunião.
Os dados dos alunos são privados?
Sim. O Doodle está em conformidade com o GDPR, SOC 2 e CCPA. Você controla quais informações são coletadas, quem pode reservar e nós apoiamos práticas compatíveis com a FERPA.
Minha disponibilidade muda durante os períodos de pico. O Doodle pode acompanhar você?
Sim. Defina horários diferentes por dia ou semana, adicione buffers, bloqueie o tempo rapidamente e sua Booking Page será atualizada instantaneamente.