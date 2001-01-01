Agendamento simples para administradores e funcionários da escola
Usado por administradores e funcionários das principais instituições
Automatize as reuniões de pais e mestres, reuniões individuais com a equipe, visitas ao campus e reuniões de admissão
Compartilhe um link para que as pessoas façam suas próprias reservas. Reduza a marcação telefônica e as atualizações manuais do calendário.
Coordenar calendários, salas e balcões de atendimento entre departamentos
Uma visão única da disponibilidade reduz os conflitos e mantém os diretores, conselheiros, enfermeiros e fornecedores na mesma página.
As confirmações automáticas, os lembretes e os convites com a marca reduzem o não comparecimento e apresentam um escritório bem-acabado
Exporte o comparecimento e as anotações para obter registros precisos e um acompanhamento tranquilo.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Criado para a forma como as escolas funcionam
Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple
Verificar conflitos automaticamente; adicionar links do Zoom, Teams ou Webex. Crie reuniões em segundos para diretores, conselheiros, RH ou instalações.
Disponibilidade em tempo real em todos os fusos horários e horários de campainha
Veja rapidamente as salas abertas e a equipe; o Doodle evita reservas duplas e atualizações à medida que os calendários mudam.
Marcar as páginas de reserva com o nome, o logotipo e as cores da escola
Adicione perguntas de admissão para que as famílias cheguem preparadas para IEPs, registros ou reuniões de ajuda financeira.
Mantenha os dados seguros com GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3.
O acesso baseado em função, o SSO e os fluxos de trabalho alinhados à FERPA ajudam o Admin & Staff a atender às políticas do distrito.
Use Group Polls para encontrar horários para reuniões de equipe, comitês ou dias de DP
Defina prazos, limite as opções e bloqueie o tempo final após a aprovação da liderança.
Publique folhas de inscrição para conferências, turnos de voluntários ...
visitas ao campus ou retirada de laptops. Controle limites, buffers e locais sem fazer malabarismos com planilhas.
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Os pais fazem suas próprias reservas. Nossos telefones finalmente estão silenciosos.
O Doodle coordena o DP, as entrevistas e os IEPs com zero reservas duplas.
Os lembretes reduzem pela metade o número de não comparecimentos e nossas páginas parecem oficiais.
Perguntas frequentes
Podemos gerenciar as reuniões de pais e mestres em todas as séries?
Sim. Crie folhas de inscrição por série ou professor, defina limites de vagas e buffers e compartilhe um único link. As famílias escolhem os horários; as confirmações e os lembretes são enviados automaticamente.
O Doodle funciona com nossas ferramentas de calendário e vídeo?
Sim. Conecte o Google Calendar, Outlook ou Apple, além do Zoom, Teams ou Webex. O SSO está disponível nos planos empresariais.
Podemos agendar salas e balcões de atendimento?
Sim. Use as Booking Pages para aconselhamento, registro ou retirada de técnicos. Atribua locais, adicione perguntas de check-in e veja a disponibilidade em tempo real para evitar reservas duplicadas.
O Doodle é compatível com a FERPA e é seguro?
Protegemos os dados com o GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3. Você controla o que é coletado, quem pode reservar e por quanto tempo os dados são retidos.
Nossa disponibilidade muda semanalmente. Você consegue acompanhar o Doodle?
Sim. Defina horários recorrentes, janelas únicas, feriados, buffers e regras de fuso horário. Atualize a qualquer momento; suas Booking Pages refletem as alterações instantaneamente.