Criar um Doodle

Agendamento simples para administradores e funcionários da escola

Você não precisa mais ficar procurando respostas. O Doodle simplifica as reuniões, as inscrições e os calendários de salas em todos os departamentos. Sincronize ferramentas e mantenha pais e professores alinhados.

Criar um Doodle
A graphic image showing two people coordinating an educational meeting times over text

Usado por administradores e funcionários das principais instituições

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Automatize as reuniões de pais e mestres, reuniões individuais com a equipe, visitas ao campus e reuniões de admissão

Compartilhe um link para que as pessoas façam suas próprias reservas. Reduza a marcação telefônica e as atualizações manuais do calendário.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordenar calendários, salas e balcões de atendimento entre departamentos

Uma visão única da disponibilidade reduz os conflitos e mantém os diretores, conselheiros, enfermeiros e fornecedores na mesma página.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
As confirmações automáticas, os lembretes e os convites com a marca reduzem o não comparecimento e apresentam um escritório bem-acabado

Exporte o comparecimento e as anotações para obter registros precisos e um acompanhamento tranquilo.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Criado para a forma como as escolas funcionam

Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple

Verificar conflitos automaticamente; adicionar links do Zoom, Teams ou Webex. Crie reuniões em segundos para diretores, conselheiros, RH ou instalações.

Disponibilidade em tempo real em todos os fusos horários e horários de campainha

Veja rapidamente as salas abertas e a equipe; o Doodle evita reservas duplas e atualizações à medida que os calendários mudam.

Marcar as páginas de reserva com o nome, o logotipo e as cores da escola

Adicione perguntas de admissão para que as famílias cheguem preparadas para IEPs, registros ou reuniões de ajuda financeira.

Mantenha os dados seguros com GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3.

O acesso baseado em função, o SSO e os fluxos de trabalho alinhados à FERPA ajudam o Admin & Staff a atender às políticas do distrito.

Use Group Polls para encontrar horários para reuniões de equipe, comitês ou dias de DP

Defina prazos, limite as opções e bloqueie o tempo final após a aprovação da liderança.

Publique folhas de inscrição para conferências, turnos de voluntários ...

visitas ao campus ou retirada de laptops. Controle limites, buffers e locais sem fazer malabarismos com planilhas.

Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple

Verificar conflitos automaticamente; adicionar links do Zoom, Teams ou Webex. Crie reuniões em segundos para diretores, conselheiros, RH ou instalações.

Disponibilidade em tempo real em todos os fusos horários e horários de campainha

Veja rapidamente as salas abertas e a equipe; o Doodle evita reservas duplas e atualizações à medida que os calendários mudam.

Marcar as páginas de reserva com o nome, o logotipo e as cores da escola

Adicione perguntas de admissão para que as famílias cheguem preparadas para IEPs, registros ou reuniões de ajuda financeira.

Mantenha os dados seguros com GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3.

O acesso baseado em função, o SSO e os fluxos de trabalho alinhados à FERPA ajudam o Admin & Staff a atender às políticas do distrito.

Use Group Polls para encontrar horários para reuniões de equipe, comitês ou dias de DP

Defina prazos, limite as opções e bloqueie o tempo final após a aprovação da liderança.

Publique folhas de inscrição para conferências, turnos de voluntários ...

visitas ao campus ou retirada de laptops. Controle limites, buffers e locais sem fazer malabarismos com planilhas.

Criar um Doodle

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

Os pais fazem suas próprias reservas. Nossos telefones finalmente estão silenciosos.

LM

Lena M.

Gerente do escritório da escola

O Doodle coordena o DP, as entrevistas e os IEPs com zero reservas duplas.

CR

Carlos R.

Assistente administrativo de distrito

Os lembretes reduzem pela metade o número de não comparecimentos e nossas páginas parecem oficiais.

TS

Tina S.

Registrador

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para Administração e equipe

Práticas recomendadas para otimizar a programação da secretaria da escola, reuniões e gerenciamento de calendários.

Como realizar inscrições de pais e professores sem estresse

A group of six people are in a meeting room with their laptops

Reuniões do comitê que realmente começam no horário

Um guia do registrador para a programação de salas sem conflitos

Perguntas frequentes

Podemos gerenciar as reuniões de pais e mestres em todas as séries?

Sim. Crie folhas de inscrição por série ou professor, defina limites de vagas e buffers e compartilhe um único link. As famílias escolhem os horários; as confirmações e os lembretes são enviados automaticamente.

O Doodle funciona com nossas ferramentas de calendário e vídeo?

Sim. Conecte o Google Calendar, Outlook ou Apple, além do Zoom, Teams ou Webex. O SSO está disponível nos planos empresariais.

Podemos agendar salas e balcões de atendimento?

Sim. Use as Booking Pages para aconselhamento, registro ou retirada de técnicos. Atribua locais, adicione perguntas de check-in e veja a disponibilidade em tempo real para evitar reservas duplicadas.

O Doodle é compatível com a FERPA e é seguro?

Protegemos os dados com o GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3. Você controla o que é coletado, quem pode reservar e por quanto tempo os dados são retidos.

Nossa disponibilidade muda semanalmente. Você consegue acompanhar o Doodle?

Sim. Defina horários recorrentes, janelas únicas, feriados, buffers e regras de fuso horário. Atualize a qualquer momento; suas Booking Pages refletem as alterações instantaneamente.

Dê ao seu escritório um assistente de agendamento

Comece gratuitamente. Economize horas toda semana em seu calendário e reuniões.

Não é necessário cartão de crédito.