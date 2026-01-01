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Você está pronto para começar?

O Doodle funciona perfeitamente com as ferramentas que você usa todos os dias

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Webex pela Cisco

Potencialize seu dia de trabalho híbrido com videoconferência sem fricção.

Zoom icon
Zoom

Adicione automaticamente links de vídeo Zoom às reuniões virtuais que você agendar com o Doodle.

Zapier Logo
Zapier

Com milhares de opções de integração, conecte o Doodle às ferramentas que você utiliza.

ms teams icon
Microsoft Teams

Gerar links de conferência automaticamente e facilitar o agendamento de reuniões.

Google meet icon
Google Meet

Adicione automaticamente links de vídeo às reuniões virtuais que você agendou com a Doodle.

Microsoft Exchange Icon
Microsoft Exchange online

Agende seu dia da maneira mais fácil adicionando Doodle ao seu e-mail e calendário.

google calendar icon
Google Calendar

Tenha uma visão clara do seu dia e sincronize todos os seus eventos automaticamente.

microsoft office
Microsoft Office 365

Traga Doodle ao seu escritório, poupe tempo e trabalhe da maneira que você quiser.

Android App Icon
aplicativo Android

Enquanto isso, nosso site móvel totalmente otimizado permite que você agende e gerencie reuniões a qualquer hora, em qualquer lugar - não é necessário um aplicativo.

iPhone App Icon
iPhone app

O aplicativo do Doodle para iPhone não está disponível no momento, pois estamos trabalhando na criação de uma experiência móvel nova e aprimorada. Enquanto isso, você pode gerenciar sua agenda em qualquer lugar usando nosso site móvel totalmente otimizado - não é necessário fazer download.