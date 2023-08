Seu questionário perfeito, com o Doodle

O simples fato de tomar uma decisão pode fazer com que percamos muito tempo se não soubermos como nos organizar.

No caso de ter de contar com várias pessoas para decidir algo, o tempo gasto nessa ação pode aumentar exponencialmente e nos fazer perder horas. É por isso que, com os questionários on-line do Doodle, você pode usá-los como uma ferramenta para economizar tempo e facilitar o processo.

Como usuário do Doodle, você pode organizar seus eventos, reuniões e outros eventos sociais com facilidade e em apenas alguns cliques. Gratuitamente, selecione "create questionnaire" (criar questionário) e você estará prestes a ter seu questionário on-line pronto para responder à sua pergunta.

Como criar um questionário on-line

Depois de selecionar o botão "criar questionário", você precisará seguir o processo simples orientado pelo software de questionário Doodle. Selecione um título para que as pessoas que você deseja convidar conheçam o contexto. Em seguida, você precisará inserir o local do seu evento. A caixa de descrição a seguir garantirá que você forneça todas as informações necessárias sobre o tópico em questão para as pessoas que você convidará no final do processo. Por fim, preencha com seu nome e endereço de e-mail para que possa receber os resultados do seu questionário.

Depois de inserir essas informações básicas, você poderá selecionar as datas ou as informações a serem perguntadas em seu novo questionário on-line. Lembre-se de que você pode escolher quantas datas ou opções desejar, para que a probabilidade de sucesso de sua ação seja garantida. Em algumas etapas simples, você saberá as informações que precisa saber.

Por fim, é hora de convidar as pessoas que responderão ao seu questionário. Insira seus endereços de e-mail e o Doodle os convidará automaticamente. Também é possível enviar o link direto para o seu questionário pelo meio eletrônico de sua escolha: e-mail, redes sociais ou mensagens eletrônicas.

Escolha o Doodle com seus questionários on-line

Agora que você tem todas as informações na ponta dos dedos, não deixe que as dúvidas se acumulem em sua cabeça. Obtenha ajuda com o software de questionários Doodle e ganhe tempo e qualidade em seu trabalho. Independentemente de esse trabalho ser realizado em um ambiente pessoal ou profissional, você sairá na frente.