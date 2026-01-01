Tu cuestionario perfecto, con Doodle

El mero hecho de tomar una decisión puede hacernos perder mucho tiempo si no sabemos organizarnos.

En el caso de tener que contar con varias personas para decidir algo, el tiempo empleado en esta acción puede aumentar exponencialmente y hacernos perder horas. Por eso, con los cuestionarios online de Doodle, puedes utilizarlos como herramienta para ahorrar tiempo y facilitar el proceso.

Como usuario de Doodle, puedes organizar tus eventos, reuniones y otros actos sociales con facilidad y en sólo un par de clics. De forma gratuita, selecciona "crear cuestionario" y estarás a punto de tener tu cuestionario online listo para responder a tu pregunta.

Crear una encuesta de grupo

Cómo crear un cuestionario online

Una vez que hayas seleccionado el botón "crear cuestionario", tendrás que seguir el sencillo proceso guiado por el software de cuestionarios Doodle. Selecciona un título para que las personas a las que quieras invitar conozcan el contexto. A continuación, tendrás que introducir la ubicación de tu evento. La siguiente casilla de descripción te asegurará que das toda la información necesaria sobre el tema en cuestión a las personas que invitarás al final del proceso. Por último, rellénalo con tu nombre y dirección de correo electrónico para que puedas recibir los resultados de tu cuestionario.

Una vez introducida esta información básica, puede proceder a seleccionar las fechas o información a preguntar en su nuevo cuestionario online. Recuerde que puede elegir tantas fechas u opciones como desee, por lo que la probabilidad de éxito de su acción estará asegurada. En unos sencillos pasos conocerá la información que necesita saber.

Por último, es el momento de invitar a las personas que responderán a tu cuestionario. Introduce sus direcciones de correo electrónico y Doodle les invitará automáticamente. También puedes enviar el enlace directo a tu cuestionario por el medio electrónico que prefieras: correo electrónico, redes sociales o mensajería electrónica.

Crear una encuesta de grupo

Apuesta por Doodle con sus cuestionarios online

Crear una encuesta de grupo

Ahora que tienes toda la información a tu alcance, no dejes que las dudas se acumulen en tu cabeza. Ayúdate con el software de cuestionarios Doodle y gana tiempo y calidad en tu trabajo. Independientemente de si este trabajo se desarrolla en un entorno personal o profesional, saldrás ganando.