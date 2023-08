Comemorando o Ano Novo em Chicago

Quando a contagem regressiva começa e o relógio bate a meia-noite, Chicago ganha vida com a empolgação, o que a torna um destino fantástico para o Ano Novo.

A cidade oferece uma gama diversificada de eventos e atividades que atendem às preferências de todos. De deslumbrantes exibições de fogos de artifício a tradições icônicas, Chicago tem algo especial a oferecer durante essa época festiva.

Vamos explorar as melhores maneiras de comemorar o Ano Novo em Chicago, destacando eventos populares, tradições históricas, joias escondidas e muito mais. Vamos lá.

Véspera de Ano Novo em Chicago: Uma experiência inesquecível

Chicago é boa para o Ano Novo? Com certeza! A cidade abraça o espírito natalino, oferecendo uma infinidade de atividades e eventos emocionantes para tornar sua noite inesquecível.

Espetáculo de fogos de artifício: Chicago sabe como iluminar o céu com espetaculares exibições de fogos de artifício. O Navy Pier apresenta um deslumbrante show de fogos de artifício, iluminando a orla do lago com cores vibrantes quando o relógio bate a meia-noite.

Junte-se à multidão e testemunhe o espetáculo mágico, criando memórias que durarão a vida inteira.

Chi-Town Rising: Inspirada na famosa queda da bola em New York City, Chicago tem sua própria versão chamada Chi-Town Rising.

Esse evento icônico apresenta uma contagem regressiva maciça e um show de fogos de artifício de tirar o fôlego, além de entretenimento ao vivo e uma atmosfera vibrante. Reúna-se no coração da cidade e testemunhe a energia eletrizante do início do novo ano.

Riverfront Celebration: Outra tradição única em Chicago é a celebração à beira do rio.

Veja com admiração como o Chicago River brilha com luzes e iluminações coloridas. Curta a música ao vivo, o entretenimento e a contagem regressiva para dar as boas-vindas ao Ano Novo tendo como pano de fundo a deslumbrante orla do rio.

Gemas escondidas e tradições locais

Embora os principais eventos sejam um destaque, explorar as joias escondidas e as tradições locais acrescenta um toque especial à sua experiência de Ano Novo em Chicago:

Winter WonderFest: Entre em um mágico país das maravilhas de inverno no Navy Pier's Winter WonderFest. Esse festival coberto oferece uma série de atividades, incluindo patinação no gelo, passeios de carnaval, escorregadores gigantes e exposições com temas natalinos. É um destino perfeito para a família criar memórias alegres.

Brinde ao Ano Novo no Skydeck: Eleve sua experiência de Ano Novo visitando o Skydeck Chicago na Willis Tower. Faça um brinde ao icônico horizonte da cidade enquanto desfruta de vistas panorâmicas de tirar o fôlego. O Skydeck oferece uma perspectiva única para brindar ao ano novo e celebrar o esplendor da cidade.

Explorações do dia de Ano Novo

Enquanto a folia continua, há muitas atrações abertas no dia de Ano Novo para dar o pontapé inicial em seu ano:

Museum Campus: Explore o renomado Museum Campus de Chicago, lar de atrações como o Field Museum, o Shedd Aquarium e o Adler Planetarium. Mergulhe em exposições fascinantes e comece o ano com uma viagem pela arte, ciência e história natural.

Patinação no gelo: Coloque seus patins e deslize pelo gelo no McCormick Tribune Ice Rink do Millennium Park. Esse cenário pitoresco é o pano de fundo perfeito para uma deliciosa atividade de inverno no dia de Ano Novo.

Abrace o espírito do Ano Novo em Chicago

Chicago oferece uma experiência dinâmica e inesquecível de Ano Novo, atendendo a diversos gostos e interesses. Ao planejar sua visita, lembre-se de verificar os detalhes do evento, os horários e as reservas necessárias para garantir uma comemoração perfeita.

Se precisar tentar reunir os amigos e estiver com dificuldades para encontrar um horário, o Doodle pode facilitar as coisas. O Group Polls permite que você sugira alguns horários e encontre algo que funcione para todos em minutos.

Lembre-se de se vestir bem, pois os invernos de Chicago podem ser frios. Abrace o espírito festivo, conecte-se com a atmosfera vibrante e valorize os momentos ao dar as boas-vindas ao Ano Novo na Windy City.

Com seus eventos animados, fogos de artifício de tirar o fôlego e ricas tradições, Chicago prepara o cenário para um início de ano incrível. Aproveite a energia, crie novas lembranças e participe da comemoração enquanto Chicago recebe a chegada de um novo ano de braços abertos.