Software di programmazione per i team di assistenza
Fiducia nei professionisti dell'assistenza di organizzazioni leader in tutto il mondo
Aiuta più persone, più velocemente
Permetti a clienti, committenti o colleghi di prenotare il tempo con il tuo team di assistenza senza inviare una sola e-mail.
Ridurre i tempi di attesa
La tua disponibilità viene aggiornata in tempo reale, in modo che le persone possano accaparrarsi gli slot aperti nel momento in cui hanno bisogno di aiuto.
Mantenere la coda libera
I promemoria automatici aiutano a prevenire le mancate presentazioni, in modo che il tuo tempo di assistenza sia sempre utilizzato in modo efficace.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Costruito per ogni interazione di supporto
Prenota velocemente le chiamate per la risoluzione dei problemi
Condividi una pagina di prenotazione in modo che i clienti scelgano la prima fascia oraria disponibile. Non dovrai più aspettare a lungo prima di ricevere assistenza.
Coordinati con gli specialisti
Utilizza un sondaggio di gruppo per coinvolgere esperti di prodotti o ingegneri in casi complessi senza dover inviare e-mail.
Offrire fasce orarie flessibili
Elenca più tipi di sessione su un foglio di iscrizione, dall'onboarding alla formazione avanzata.
Gestire le richieste urgenti
Tieni aperta la disponibilità per il giorno stesso o per il giorno successivo, in modo che i casi prioritari vengano presi in considerazione rapidamente.
Mantieni i dati dei clienti al sicuro
Collega Google, Outlook o iCloud. Viene condivisa solo la disponibilità, non l'intero calendario.
Supporto ai clienti globali
Doodle adatta automaticamente gli orari al fuso orario locale del cliente, evitando di perdere le chiamate.
Prenota velocemente le chiamate per la risoluzione dei problemi
Condividi una pagina di prenotazione in modo che i clienti scelgano la prima fascia oraria disponibile. Non dovrai più aspettare a lungo prima di ricevere assistenza.
Coordinati con gli specialisti
Utilizza un sondaggio di gruppo per coinvolgere esperti di prodotti o ingegneri in casi complessi senza dover inviare e-mail.
Offrire fasce orarie flessibili
Elenca più tipi di sessione su un foglio di iscrizione, dall'onboarding alla formazione avanzata.
Gestire le richieste urgenti
Tieni aperta la disponibilità per il giorno stesso o per il giorno successivo, in modo che i casi prioritari vengano presi in considerazione rapidamente.
Mantieni i dati dei clienti al sicuro
Collega Google, Outlook o iCloud. Viene condivisa solo la disponibilità, non l'intero calendario.
Supporto ai clienti globali
Doodle adatta automaticamente gli orari al fuso orario locale del cliente, evitando di perdere le chiamate.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Doodle è come un assistente esecutivo personale. Mi permette di concentrarmi sull'assistenza ai clienti.
Niente più catene di e-mail: i clienti scelgono un orario e siamo pronti a partire.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Domande frequenti
Posso raccogliere i dettagli del problema prima della chiamata?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione in modo che i clienti possano descrivere il loro problema in anticipo.
Posso coinvolgere altri membri del team per una chiamata?
Sì, con il piano Team puoi creare una pagina di prenotazione per più calendari o utilizzare un sondaggio di gruppo per le sessioni di gruppo.
Posso impostare una disponibilità diversa per i vari tipi di supporto?
Sì. Crea pagine di prenotazione separate per i diversi servizi o livelli di assistenza.
Qual è la soluzione migliore per prenotare diverse sessioni di supporto?
Utilizza un Foglio di iscrizione per più tipi di sessione e una Pagina di prenotazione per la disponibilità 1:1.
Come posso evitare di perdere le chiamate di assistenza?
Doodle invia promemoria automatici in modo che i clienti si ricordino e si presentino alla sessione programmata.