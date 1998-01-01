Crea un Doodle

Software di programmazione per i team di assistenza

Lascia che clienti, clienti o colleghi prenotino il tempo con il tuo team senza dover pagare biglietti aggiuntivi.

a booking page for a technical assistance call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducia nei professionisti dell'assistenza di organizzazioni leader in tutto il mondo

Aiuta più persone, più velocemente

Permetti a clienti, committenti o colleghi di prenotare il tempo con il tuo team di assistenza senza inviare una sola e-mail.

Ridurre i tempi di attesa

La tua disponibilità viene aggiornata in tempo reale, in modo che le persone possano accaparrarsi gli slot aperti nel momento in cui hanno bisogno di aiuto.

Mantenere la coda libera

I promemoria automatici aiutano a prevenire le mancate presentazioni, in modo che il tuo tempo di assistenza sia sempre utilizzato in modo efficace.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Costruito per ogni interazione di supporto

Prenota velocemente le chiamate per la risoluzione dei problemi

Condividi una pagina di prenotazione in modo che i clienti scelgano la prima fascia oraria disponibile. Non dovrai più aspettare a lungo prima di ricevere assistenza.

Coordinati con gli specialisti

Utilizza un sondaggio di gruppo per coinvolgere esperti di prodotti o ingegneri in casi complessi senza dover inviare e-mail.

Offrire fasce orarie flessibili

Elenca più tipi di sessione su un foglio di iscrizione, dall'onboarding alla formazione avanzata.

Gestire le richieste urgenti

Tieni aperta la disponibilità per il giorno stesso o per il giorno successivo, in modo che i casi prioritari vengano presi in considerazione rapidamente.

Mantieni i dati dei clienti al sicuro

Collega Google, Outlook o iCloud. Viene condivisa solo la disponibilità, non l'intero calendario.

Supporto ai clienti globali

Doodle adatta automaticamente gli orari al fuso orario locale del cliente, evitando di perdere le chiamate.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Doodle è come un assistente esecutivo personale. Mi permette di concentrarmi sull'assistenza ai clienti.

Software Advice Review

JP

James P.

Responsabile del successo del cliente

Niente più catene di e-mail: i clienti scelgono un orario e siamo pronti a partire.

G2 Review

AR

Alex R.

Specialista dell'assistenza IT

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT.

Domande frequenti

Posso raccogliere i dettagli del problema prima della chiamata?

Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione in modo che i clienti possano descrivere il loro problema in anticipo.

Posso coinvolgere altri membri del team per una chiamata?

Sì, con il piano Team puoi creare una pagina di prenotazione per più calendari o utilizzare un sondaggio di gruppo per le sessioni di gruppo.

Posso impostare una disponibilità diversa per i vari tipi di supporto?

Sì. Crea pagine di prenotazione separate per i diversi servizi o livelli di assistenza.

Qual è la soluzione migliore per prenotare diverse sessioni di supporto?

Utilizza un Foglio di iscrizione per più tipi di sessione e una Pagina di prenotazione per la disponibilità 1:1.

Come posso evitare di perdere le chiamate di assistenza?

Doodle invia promemoria automatici in modo che i clienti si ricordino e si presentino alla sessione programmata.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Non hai trovato la risposta?

Aiuto più veloce, senza il problema della programmazione

Dedica meno tempo a prenotare le chiamate e più tempo a risolvere i problemi dei tuoi clienti.

Non è richiesta la carta di credito.