Pianificazione costruita per i consulenti e il lavoro dei clienti
Fiducia da parte di consulenti e aziende orientate al cliente
Meno programmazione, più tempo per i clienti
Lascia che i clienti prenotino gli incontri direttamente sul tuo calendario, evitando così il ping-pong delle e-mail. Doodle mantiene la tua disponibilità accurata, trasformando le chiamate di scoperta in sessioni fatturabili e liberando ore ogni settimana.
Nessuna doppia prenotazione, nessuna opportunità persa
Grazie alla sincronizzazione del calendario in tempo reale, ogni incontro è sempre aggiornato. Condividi pagine di prenotazione distinte per la scoperta, le sessioni strategiche e i follow-up, in modo che i clienti arrivino sempre nel posto giusto al primo tentativo.
Esperienza professionale, ogni volta
Pagine di prenotazione con marchio, conferme automatiche e promemoria ti tengono organizzato e puntuale. Raccogli i pagamenti in anticipo e riduci i no-show, offrendo ai clienti un'esperienza raffinata e affidabile.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Realizzato per ogni incarico di consulenza
Sincronizza automaticamente il tuo calendario
Collega Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar in modo che Doodle mostri solo la tua reale disponibilità e blocchi i conflitti tra tutti gli account.
Lascia che i clienti prenotino in tempo reale
Condividi una pagina di prenotazione o un link 1:1 in modo che i clienti possano fissare un appuntamento all'istante. Doodle aggiunge i link alle riunioni, converte i fusi orari e invia gli inviti automaticamente.
Mostra il tuo marchio ad ogni prenotazione
Personalizza la tua pagina di prenotazione con il tuo logo, i tuoi colori e i dettagli della sessione. Stabilisci agende chiare e crea una prima impressione professionale.
Proteggi i dati dei clienti
Doodle utilizza connessioni sicure e criptate e un design orientato alla privacy. Solo tu puoi vedere i dettagli del tuo calendario e le informazioni dei partecipanti possono rimanere nascoste.
Trova il momento migliore per i gruppi
Usa i sondaggi di gruppo per programmare workshop o incontri con gli stakeholder. Invita fino a 1.000 partecipanti e scegli l'orario più adatto a tutti.
Gestisci le presenze senza fogli di calcolo
Gestisci workshop e corsi di formazione con i fogli di iscrizione. Imposta i limiti di posti, raccogli le informazioni sui partecipanti e riempi ogni sessione senza doverla monitorare manualmente.
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Doodle ha dimezzato i tempi di programmazione e ha raddoppiato le prenotazioni delle consulenze.
I clienti prenotano in pochi secondi. Finalmente proteggo le ore fatturabili e smetto di inviare catene di e-mail.
Le pagine di prenotazione sono professionali e riducono i no-show grazie ai promemoria.
Domande frequenti
Posso raccogliere informazioni sul cliente prima di un incontro?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione o al foglio di iscrizione per raccogliere obiettivi, note o dettagli chiave prima degli incontri con i clienti.
Quali calendari e strumenti di conferenza si integrano?
Collega i calendari di Google, Microsoft Outlook e Apple. Aggiungi collegamenti a Zoom, Google Meet, Cisco o Microsoft Teams. Stripe consente la riscossione dei pagamenti.
Posso offrire diversi tipi di consulenza con prezzi e durata differenti?
Sì. Crea più pagine di prenotazione o sessioni nei fogli di iscrizione con durate, tariffe e impostazioni di pagamento diverse.
I dati dei clienti sono sicuri e privati?
Sì. Doodle offre sicurezza a livello aziendale, gestione conforme al GDPR e controlli sulla privacy in modo che solo tu possa vedere i calendari e i dati dei clienti collegati.
Posso limitare le finestre di prenotazione o richiedere un preavviso?
Sì. Imposta scadenze di prenotazione, preavvisi minimi, buffer di tempo e promemoria automatici per controllare quando i clienti possono programmare e ridurre le modifiche dell'ultimo minuto.