Crea un Doodle

Pianificazione costruita per i consulenti e il lavoro dei clienti

Smetti di rincorrere le e-mail. Condividi il tuo calendario, lascia che i clienti prenotino le riunioni che si adattano ai tuoi orari, proteggi il tempo fatturabile e recupera l'attenzione per una consulenza di maggior valore.

Crea un Doodle
a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fiducia da parte di consulenti e aziende orientate al cliente

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Meno programmazione, più tempo per i clienti

Lascia che i clienti prenotino gli incontri direttamente sul tuo calendario, evitando così il ping-pong delle e-mail. Doodle mantiene la tua disponibilità accurata, trasformando le chiamate di scoperta in sessioni fatturabili e liberando ore ogni settimana.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Nessuna doppia prenotazione, nessuna opportunità persa

Grazie alla sincronizzazione del calendario in tempo reale, ogni incontro è sempre aggiornato. Condividi pagine di prenotazione distinte per la scoperta, le sessioni strategiche e i follow-up, in modo che i clienti arrivino sempre nel posto giusto al primo tentativo.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Esperienza professionale, ogni volta

Pagine di prenotazione con marchio, conferme automatiche e promemoria ti tengono organizzato e puntuale. Raccogli i pagamenti in anticipo e riduci i no-show, offrendo ai clienti un'esperienza raffinata e affidabile.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Realizzato per ogni incarico di consulenza

Sincronizza automaticamente il tuo calendario

Collega Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar in modo che Doodle mostri solo la tua reale disponibilità e blocchi i conflitti tra tutti gli account.

Lascia che i clienti prenotino in tempo reale

Condividi una pagina di prenotazione o un link 1:1 in modo che i clienti possano fissare un appuntamento all'istante. Doodle aggiunge i link alle riunioni, converte i fusi orari e invia gli inviti automaticamente.

Mostra il tuo marchio ad ogni prenotazione

Personalizza la tua pagina di prenotazione con il tuo logo, i tuoi colori e i dettagli della sessione. Stabilisci agende chiare e crea una prima impressione professionale.

Proteggi i dati dei clienti

Doodle utilizza connessioni sicure e criptate e un design orientato alla privacy. Solo tu puoi vedere i dettagli del tuo calendario e le informazioni dei partecipanti possono rimanere nascoste.

Trova il momento migliore per i gruppi

Usa i sondaggi di gruppo per programmare workshop o incontri con gli stakeholder. Invita fino a 1.000 partecipanti e scegli l'orario più adatto a tutti.

Gestisci le presenze senza fogli di calcolo

Gestisci workshop e corsi di formazione con i fogli di iscrizione. Imposta i limiti di posti, raccogli le informazioni sui partecipanti e riempi ogni sessione senza doverla monitorare manualmente.

Sincronizza automaticamente il tuo calendario

Collega Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar in modo che Doodle mostri solo la tua reale disponibilità e blocchi i conflitti tra tutti gli account.

Lascia che i clienti prenotino in tempo reale

Condividi una pagina di prenotazione o un link 1:1 in modo che i clienti possano fissare un appuntamento all'istante. Doodle aggiunge i link alle riunioni, converte i fusi orari e invia gli inviti automaticamente.

Mostra il tuo marchio ad ogni prenotazione

Personalizza la tua pagina di prenotazione con il tuo logo, i tuoi colori e i dettagli della sessione. Stabilisci agende chiare e crea una prima impressione professionale.

Proteggi i dati dei clienti

Doodle utilizza connessioni sicure e criptate e un design orientato alla privacy. Solo tu puoi vedere i dettagli del tuo calendario e le informazioni dei partecipanti possono rimanere nascoste.

Trova il momento migliore per i gruppi

Usa i sondaggi di gruppo per programmare workshop o incontri con gli stakeholder. Invita fino a 1.000 partecipanti e scegli l'orario più adatto a tutti.

Gestisci le presenze senza fogli di calcolo

Gestisci workshop e corsi di formazione con i fogli di iscrizione. Imposta i limiti di posti, raccogli le informazioni sui partecipanti e riempi ogni sessione senza doverla monitorare manualmente.

Crea un Doodle

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Doodle ha dimezzato i tempi di programmazione e ha raddoppiato le prenotazioni delle consulenze.

DL

David L.

Consulente aziendale

I clienti prenotano in pochi secondi. Finalmente proteggo le ore fatturabili e smetto di inviare catene di e-mail.

SM

Sarah M.

Consulente di strategia

Le pagine di prenotazione sono professionali e riducono i no-show grazie ai promemoria.

PK

Priya K.

Consulente indipendente

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per consulenti

Consigli pratici per gestire al meglio le riunioni con i clienti, tenere sotto controllo il tuo calendario e far crescere la tua attività di consulenza.

Consultant and client having a one-on-one discussion in a comfortable office environment.

Come i consulenti risparmiano ore con una programmazione più intelligente

Two consultants discussing project plans in a modern meeting room.

5 modelli di riunione di cui ogni consulente ha bisogno

Confident professional standing with folded arms.

Come stabilire le tariffe e riscuotere i pagamenti quando i clienti prenotano

Domande frequenti

Posso raccogliere informazioni sul cliente prima di un incontro?

Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione o al foglio di iscrizione per raccogliere obiettivi, note o dettagli chiave prima degli incontri con i clienti.

Quali calendari e strumenti di conferenza si integrano?

Collega i calendari di Google, Microsoft Outlook e Apple. Aggiungi collegamenti a Zoom, Google Meet, Cisco o Microsoft Teams. Stripe consente la riscossione dei pagamenti.

Posso offrire diversi tipi di consulenza con prezzi e durata differenti?

Sì. Crea più pagine di prenotazione o sessioni nei fogli di iscrizione con durate, tariffe e impostazioni di pagamento diverse.

I dati dei clienti sono sicuri e privati?

Sì. Doodle offre sicurezza a livello aziendale, gestione conforme al GDPR e controlli sulla privacy in modo che solo tu possa vedere i calendari e i dati dei clienti collegati.

Posso limitare le finestre di prenotazione o richiedere un preavviso?

Sì. Imposta scadenze di prenotazione, preavvisi minimi, buffer di tempo e promemoria automatici per controllare quando i clienti possono programmare e ridurre le modifiche dell'ultimo minuto.

Inizia a programmare i clienti con sicurezza

Piano gratuito disponibile. Doodle Pro a partire da $6,95/mese - pagamenti, branding personalizzato e automazioni avanzate.

Non è richiesta la carta di credito.