Software di programmazione creato per le operazioni e l'IT
Utilizzato dai team di ingegneria e di prodotto delle principali aziende tecnologiche
Risolvi i problemi senza indugio
Prenota sessioni di assistenza IT o finestre di manutenzione del sistema in pochi minuti, in modo che nulla rallenti le tue attività.
Programmazione tra i vari reparti
Coordina i team interni e i fornitori esterni in un unico luogo, senza passare da uno strumento all'altro.
Rimani efficiente e organizzato
Grazie agli aggiornamenti e ai promemoria in tempo reale, tutti sono pronti quando è il momento di incontrarsi.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Pensato per ogni modo di lavorare dei team ops e IT
Pianifica gli aggiornamenti del sistema
Utilizza un sondaggio di gruppo per trovare la giusta finestra di downtime con tutti gli stakeholder prima di distribuire gli aggiornamenti.
Prenota facilmente le chiamate dei fornitori
Condividi una pagina di prenotazione in modo che i venditori o i fornitori di servizi scelgano un orario che vada bene per entrambe le parti.
Coordinare le revisioni di sicurezza
Pianifica revisioni annuali o trimestrali con la leadership e i team di conformità senza dover fare un continuo tira e molla.
Svolgere sessioni di allenamento di squadra
Elenca più opzioni di formazione in un foglio di iscrizione in modo che il tuo personale possa scegliere la fascia oraria che preferisce, garantendo un'elevata partecipazione.
Supporta più sedi
Doodle adatta automaticamente gli orari al fuso orario di ogni ufficio, mantenendo l'IT globale sincronizzato.
Marca le tue pagine di prenotazione
Aggiungi il logo e i colori della tua azienda in modo che i partner esterni vedano un'esperienza coerente e professionale.
Pianifica gli aggiornamenti del sistema
Utilizza un sondaggio di gruppo per trovare la giusta finestra di downtime con tutti gli stakeholder prima di distribuire gli aggiornamenti.
Prenota facilmente le chiamate dei fornitori
Condividi una pagina di prenotazione in modo che i venditori o i fornitori di servizi scelgano un orario che vada bene per entrambe le parti.
Coordinare le revisioni di sicurezza
Pianifica revisioni annuali o trimestrali con la leadership e i team di conformità senza dover fare un continuo tira e molla.
Svolgere sessioni di allenamento di squadra
Elenca più opzioni di formazione in un foglio di iscrizione in modo che il tuo personale possa scegliere la fascia oraria che preferisce, garantendo un'elevata partecipazione.
Supporta più sedi
Doodle adatta automaticamente gli orari al fuso orario di ogni ufficio, mantenendo l'IT globale sincronizzato.
Marca le tue pagine di prenotazione
Aggiungi il logo e i colori della tua azienda in modo che i partner esterni vedano un'esperienza coerente e professionale.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Con gli orari che cambiano continuamente, la sincronizzazione del calendario di Doodle è una salvezza. È la mia unica fonte di verità.
Coordiniamo la manutenzione e gli aggiornamenti del sistema in pochi minuti, non in giorni.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Domande frequenti
Posso raccogliere i dati dei partecipanti al momento della prenotazione?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione o al foglio di iscrizione per raccogliere informazioni prima dell'incontro.
Come posso evitare di non presentarmi alle chiamate di manutenzione importanti?
Attiva i promemoria automatici in modo che i partecipanti vengano avvisati in anticipo.
Possiamo aggiungere il nostro marchio aziendale?
Assolutamente sì. Personalizza la tua pagina di prenotazione con il tuo logo e i tuoi colori per un'esperienza raffinata e in linea con il brand.
Come faccio a gestire le iscrizioni a corsi di formazione di grandi dimensioni?
Limita i posti disponibili per ogni slot nel foglio di iscrizione per mantenere le dimensioni del gruppo gestibili.
Posso controllare con quanto anticipo le persone possono prenotare?
Sì. Puoi impostare delle scadenze per le prenotazioni per evitare conflitti di programmazione dell'ultimo minuto.