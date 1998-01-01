Crea un Doodle

Software di programmazione creato per le operazioni e l'IT

Prenota il tempo con i team, i venditori o i dipartimenti senza dover cercare le risposte.

Crea un Doodle
a booking page for a troubleshooting session, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Utilizzato dai team di ingegneria e di prodotto delle principali aziende tecnologiche

A group of logos including IBM, Accenture, Cisco Systems, Microsoft Corporation, Capgemini
A group of logos including IBM, Accenture, Cisco Systems, Microsoft Corporation, Capgemini
Risolvi i problemi senza indugio

Prenota sessioni di assistenza IT o finestre di manutenzione del sistema in pochi minuti, in modo che nulla rallenti le tue attività.

Programmazione tra i vari reparti

Coordina i team interni e i fornitori esterni in un unico luogo, senza passare da uno strumento all'altro.

Rimani efficiente e organizzato

Grazie agli aggiornamenti e ai promemoria in tempo reale, tutti sono pronti quando è il momento di incontrarsi.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Pensato per ogni modo di lavorare dei team ops e IT

Pianifica gli aggiornamenti del sistema

Utilizza un sondaggio di gruppo per trovare la giusta finestra di downtime con tutti gli stakeholder prima di distribuire gli aggiornamenti.

Prenota facilmente le chiamate dei fornitori

Condividi una pagina di prenotazione in modo che i venditori o i fornitori di servizi scelgano un orario che vada bene per entrambe le parti.

Coordinare le revisioni di sicurezza

Pianifica revisioni annuali o trimestrali con la leadership e i team di conformità senza dover fare un continuo tira e molla.

Svolgere sessioni di allenamento di squadra

Elenca più opzioni di formazione in un foglio di iscrizione in modo che il tuo personale possa scegliere la fascia oraria che preferisce, garantendo un'elevata partecipazione.

Supporta più sedi

Doodle adatta automaticamente gli orari al fuso orario di ogni ufficio, mantenendo l'IT globale sincronizzato.

Marca le tue pagine di prenotazione

Aggiungi il logo e i colori della tua azienda in modo che i partner esterni vedano un'esperienza coerente e professionale.

Pianifica gli aggiornamenti del sistema

Utilizza un sondaggio di gruppo per trovare la giusta finestra di downtime con tutti gli stakeholder prima di distribuire gli aggiornamenti.

Prenota facilmente le chiamate dei fornitori

Condividi una pagina di prenotazione in modo che i venditori o i fornitori di servizi scelgano un orario che vada bene per entrambe le parti.

Coordinare le revisioni di sicurezza

Pianifica revisioni annuali o trimestrali con la leadership e i team di conformità senza dover fare un continuo tira e molla.

Svolgere sessioni di allenamento di squadra

Elenca più opzioni di formazione in un foglio di iscrizione in modo che il tuo personale possa scegliere la fascia oraria che preferisce, garantendo un'elevata partecipazione.

Supporta più sedi

Doodle adatta automaticamente gli orari al fuso orario di ogni ufficio, mantenendo l'IT globale sincronizzato.

Marca le tue pagine di prenotazione

Aggiungi il logo e i colori della tua azienda in modo che i partner esterni vedano un'esperienza coerente e professionale.

Crea un Doodle

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Con gli orari che cambiano continuamente, la sincronizzazione del calendario di Doodle è una salvezza. È la mia unica fonte di verità.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Assistente amministrativo

Coordiniamo la manutenzione e gli aggiornamenti del sistema in pochi minuti, non in giorni.

G2 Review

PW

Peter W.

Responsabile delle operazioni IT

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT.

Domande frequenti

Posso raccogliere i dati dei partecipanti al momento della prenotazione?

Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione o al foglio di iscrizione per raccogliere informazioni prima dell'incontro.

Come posso evitare di non presentarmi alle chiamate di manutenzione importanti?

Attiva i promemoria automatici in modo che i partecipanti vengano avvisati in anticipo.

Possiamo aggiungere il nostro marchio aziendale?

Assolutamente sì. Personalizza la tua pagina di prenotazione con il tuo logo e i tuoi colori per un'esperienza raffinata e in linea con il brand.

Come faccio a gestire le iscrizioni a corsi di formazione di grandi dimensioni?

Limita i posti disponibili per ogni slot nel foglio di iscrizione per mantenere le dimensioni del gruppo gestibili.

Posso controllare con quanto anticipo le persone possono prenotare?

Sì. Puoi impostare delle scadenze per le prenotazioni per evitare conflitti di programmazione dell'ultimo minuto.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Non hai trovato la risposta?

Dedica meno tempo alla programmazione, più tempo a risolvere i problemi

Mantieni i sistemi sicuri e i team coordinati senza dover rincorrere i calendari.

Non è richiesta la carta di credito.