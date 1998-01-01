Programmazione intelligente costruita per i team di marketing
Utilizzato da marketer in team in rapida evoluzione in tutto il mondo
Meno programmazione, più creazione
Prenota brainstorming, revisioni di campagne e presentazioni ai clienti in pochi secondi, in modo che il tuo team si concentri sul lavoro che fa muovere l'ago della bilancia.
Collaborare senza ritardi
Tutti ricevono l'orario, il link e i promemoria giusti: nessun progetto si blocca a causa di problemi di programmazione.
Mantieni i progetti in movimento
Un unico strumento gestisce le sincronizzazioni interne, le chiamate dei clienti e le riunioni dei partner. Il tutto senza doversi destreggiare tra più app.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Costruito per tutti i modi in cui i marketer si incontrano
Pianifica il lancio della campagna
Usa un sondaggio di gruppo per fissare un orario di incontro con i creativi, i prodotti e le vendite prima che le scadenze del lancio slittino.
Esamina le risorse creative
Condividi una pagina di prenotazione affinché gli stakeholder possano fissare sessioni di revisione senza interminabili messaggi del tipo “Funziona?”
Coordinare le riunioni dei partner
Trova facilmente un orario con le agenzie, gli sponsor o i collaboratori, anche con diversi fusi orari.
Semplificare le approvazioni
Fai in modo che i responsabili delle decisioni siano programmati più velocemente, in modo che le campagne vengano lanciate in tempo.
Riempi i posti del workshop
Utilizza un foglio di iscrizione per i workshop sul marchio o sulla strategia, in modo che tutti i posti siano prenotati.
Proteggi il tuo calendario
Collega Google, Outlook o iCloud. Viene condivisa solo la tua disponibilità, non i dettagli del tuo calendario personale.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Doodle rende le cose più veloci. Posso portare le persone giuste nella stanza senza ritardi.
È facilissimo da configurare: non dovrai più destreggiarti tra i calendari per le revisioni delle campagne.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Domande frequenti
Come possiamo coordinarci con i partner esterni?
Condividi un sondaggio di gruppo in modo che le agenzie, gli sponsor e i team interni possano scegliere rapidamente l'orario della riunione.
Posso prenotare riunioni per il mio team?
Sì, con il piano Team puoi creare una pagina di prenotazione collegata ai calendari di più membri del team.
Possiamo aggiungere il marchio della nostra azienda alle pagine di prenotazione?
Naturalmente. Personalizza i tuoi Doodle con il tuo logo e i tuoi colori in modo da farli sentire parte dell'esperienza del tuo marchio.
Qual è la soluzione migliore per prenotare più sessioni di formazione o di revisione?
Usa un foglio di iscrizione per le opzioni di sessioni multiple; le pagine di prenotazione funzionano meglio per le disponibilità individuali.
Come posso evitare le cancellazioni dell'ultimo minuto?
I promemoria automatici tengono informati i partecipanti in modo che sia meno probabile che perdano la riunione.