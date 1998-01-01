Crea un Doodle

Programmazione intelligente costruita per i team di marketing

Dalle sessioni di brainstorming alle telefonate con i partner, Doodle permette al tuo team di lavorare in meno tempo.

A group poll with a list view of availabilities for a campaign planning meeting

Utilizzato da marketer in team in rapida evoluzione in tutto il mondo

A group of logos including Meta Platforms (Facebook), Spotify, Duolingo, Adobe Inc., Calm
Meno programmazione, più creazione

Prenota brainstorming, revisioni di campagne e presentazioni ai clienti in pochi secondi, in modo che il tuo team si concentri sul lavoro che fa muovere l'ago della bilancia.

Collaborare senza ritardi

Tutti ricevono l'orario, il link e i promemoria giusti: nessun progetto si blocca a causa di problemi di programmazione.

Mantieni i progetti in movimento

Un unico strumento gestisce le sincronizzazioni interne, le chiamate dei clienti e le riunioni dei partner. Il tutto senza doversi destreggiare tra più app.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Costruito per tutti i modi in cui i marketer si incontrano

Pianifica il lancio della campagna

Usa un sondaggio di gruppo per fissare un orario di incontro con i creativi, i prodotti e le vendite prima che le scadenze del lancio slittino.

Esamina le risorse creative

Condividi una pagina di prenotazione affinché gli stakeholder possano fissare sessioni di revisione senza interminabili messaggi del tipo “Funziona?”

Coordinare le riunioni dei partner

Trova facilmente un orario con le agenzie, gli sponsor o i collaboratori, anche con diversi fusi orari.

Semplificare le approvazioni

Fai in modo che i responsabili delle decisioni siano programmati più velocemente, in modo che le campagne vengano lanciate in tempo.

Riempi i posti del workshop

Utilizza un foglio di iscrizione per i workshop sul marchio o sulla strategia, in modo che tutti i posti siano prenotati.

Proteggi il tuo calendario

Collega Google, Outlook o iCloud. Viene condivisa solo la tua disponibilità, non i dettagli del tuo calendario personale.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Doodle rende le cose più veloci. Posso portare le persone giuste nella stanza senza ritardi.

Capterra Review

RS

Rachel S.

Responsabile marketing

È facilissimo da configurare: non dovrai più destreggiarti tra i calendari per le revisioni delle campagne.

GetApp Review

JK

John K.

Direttore creativo

Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT.

Domande frequenti

Come possiamo coordinarci con i partner esterni?

Condividi un sondaggio di gruppo in modo che le agenzie, gli sponsor e i team interni possano scegliere rapidamente l'orario della riunione.

Posso prenotare riunioni per il mio team?

Sì, con il piano Team puoi creare una pagina di prenotazione collegata ai calendari di più membri del team.

Possiamo aggiungere il marchio della nostra azienda alle pagine di prenotazione?

Naturalmente. Personalizza i tuoi Doodle con il tuo logo e i tuoi colori in modo da farli sentire parte dell'esperienza del tuo marchio.

Qual è la soluzione migliore per prenotare più sessioni di formazione o di revisione?

Usa un foglio di iscrizione per le opzioni di sessioni multiple; le pagine di prenotazione funzionano meglio per le disponibilità individuali.

Come posso evitare le cancellazioni dell'ultimo minuto?

I promemoria automatici tengono informati i partecipanti in modo che sia meno probabile che perdano la riunione.

Non hai trovato la risposta?

Dedica più tempo alla creazione, meno tempo a coordinare

Mantieni le campagne in movimento e il tuo team concentrato sul lavoro che porta risultati, non sulla ricerca degli orari delle riunioni.

Non è richiesta la carta di credito.