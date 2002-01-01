Gestisci gli eventi e i volontari con il Pianificatore di Eventi

Se gestisci un'organizzazione non profit, organizzare i volontari per gli eventi può sembrare un'impresa ardua. Coordinare i compiti, confermare la disponibilità ed evitare la confusione dell'ultimo minuto sono problemi comuni. È qui che entra in gioco Doodle Sign-up Sheets. Puoi creare e condividere fogli online, lasciare che le persone scelgano i loro turni o i loro compiti e mantenere tutti allineati fin dall'inizio. I volontari si iscrivono in pochi secondi, senza bisogno di account, e Doodle invia promemoria per farli arrivare preparati.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

Cosa sono i Pianificatori di Eventi ?

I Pianificatori di Eventi permettono alle persone di scegliere fasce orarie, compiti o ruoli prima dell'evento. I fogli di carta funzionano per i piccoli gruppi, ma le organizzazioni non profit si affidano a soluzioni online. Con il Pianificatore di Eventi di Doodle i volontari scelgono le sessioni e aggiungono le loro informazioni da qualsiasi dispositivo. Gli organizzatori tengono traccia delle iscrizioni in tempo reale e inviano gli aggiornamenti con un solo clic. In questo modo si riducono le e-mail e si mantengono tutti informati.

Perché le organizzazioni non profit dovrebbero usare il Pianificatore di Eventi

I Pianificatori di Eventi Doodle offrono diversi vantaggi tangibili alle organizzazioni non profit:

Vantaggi Cosa significa per le organizzazioni non profit Programmazione semplice I volontari vedono i posti disponibili e si iscrivono all'istante Massima copertura Traccia i ruoli occupati e aperti con aggiornamenti automatici Meno confusione Dettagli chiari e inviti al calendario per ogni compito Volontari responsabilizzati I volontari scelgono i propri slot e rimangono impegnati

Puoi condividere il link del tuo Pianificatore di Eventi ovunque tu voglia, comprese le e-mail, i social media e il tuo sito web. È facile per le persone trovarlo e ancora più facile è iscriversi.

Come creare Pianificatori di Eventi efficaci

Per ottenere risultati ottimali, il foglio deve essere semplice e chiaro. Con Doodle puoi:

Elencare tutti i ruoli e i compiti, compresi l'orario, il luogo e le responsabilità per ogni turno o sessione.

Impostare dei limiti di capienza in modo che ruoli come quello di "accoglienza" o "autista" non vadano mai in overbooking.

Aggiungere domande personalizzate per raccogliere in anticipo informazioni di contatto, competenze o richieste speciali.

Abilita i promemoria automatici per evitare che i volontari dimentichino i loro impegni.

Offri un'esperienza mobile-friendly in modo che i volontari possano iscriversi da qualsiasi dispositivo.

Suggerimenti per la gestione dei volontari

Abbina i Pianificatori di Eventi a una comunicazione proattiva.

Invia note di ringraziamento e di conferma immediata dopo che i volontari si sono iscritti.

Imposta dei promemoria automatici prima dell'evento per ridurre i no-show.

Fornisci istruzioni chiare sull'arrivo e sulle responsabilità.

Dopo l'evento, invia un messaggio di apprezzamento e una breve richiesta di feedback, in modo che i volontari si sentano apprezzati e siano più propensi a tornare.

Mantenimento e riconoscimento dei volontari

Trattenere i volontari significa molto di più che riempire i turni. Si tratta di creare legami duraturi e di dimostrare che ogni contributo è importante. Ecco le strategie che le organizzazioni non profit possono utilizzare:

Programmazione flessibile: Dai ai volontari la possibilità di scegliere i turni e i ruoli che meglio si adattano alla loro vita. Con i Pianificatori di Eventi Doodle, le persone possono auto-assegnarsi il lavoro che corrisponde ai loro interessi e alla loro disponibilità, il che, secondo le ricerche, aumenta la fidelizzazione.

Riconoscimenti e apprezzamenti: Festeggia le tappe fondamentali e ringrazia spesso. Metti in evidenza gli sforzi dei volontari nelle newsletter, sul tuo sito web o durante gli eventi di apprezzamento. Anche i piccoli gesti come le e-mail di ringraziamento o i gettoni possono far sentire i volontari apprezzati.

Feedback continuo: Chiedi suggerimenti su ciò che funziona e su ciò che potrebbe migliorare. Controlli e sondaggi regolari mostrano ai volontari che la loro voce è importante e contribuiscono a creare un senso di appartenenza.

Abbinamento basato sulle competenze: assegna ai volontari opportunità che sfruttino i loro punti di forza e che permettano loro di crescere. Questo rende il lavoro più significativo e coinvolgente.

Creare una comunità: Crea dei legami facendo conoscere i volontari, organizzando attività sociali e condividendo l'impatto del loro lavoro. I volontari che si sentono legati alla missione e agli altri sono più propensi a tornare.

Combinando una programmazione accurata con il riconoscimento e la creazione di una comunità, le organizzazioni non profit possono costruire una base di volontari fedeli che si rafforza nel tempo.

Scegliere lo strumento giusto

I modelli gratuiti possono essere utili per le basi, ma le organizzazioni non profit hanno spesso bisogno di limiti di iscrizione, privacy dei dati e automazione dei promemoria. I Pianificatori di Eventi di Doodle ti permettono di stabilire dei limiti di prenotazione, di raccogliere i dati necessari e di gestire più sessioni in un unico posto.

Doodle si integra con calendari e strumenti video per eventi ibridi o virtuali. Inoltre, grazie alla sicurezza a livello aziendale, le informazioni dei volontari rimangono al sicuro e conformi.

L'impatto di una programmazione intelligente

I Pianificatori di Eventi fanno molto di più che tenere organizzati i piani. Aiutano i volontari a sentirsi coinvolti e assicurano che ogni ruolo venga ricoperto. Le organizzazioni non profit che utilizzano Doodle riferiscono di aver risparmiato ore di coordinamento e di aver ridotto drasticamente i no-show. Che tu stia organizzando una raccolta fondi o una pulizia del quartiere, Doodle rende l'iscrizione dei volontari semplice, sicura ed efficace. Se vuoi un modo più semplice per organizzare eventi e gestire i volontari, prova Doodle Sign-up Sheets.