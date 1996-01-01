Accordo di associazione d'affari

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Il presente Accordo tra Associati d'Affari (l'"Accordo") è stipulato in data [Data], da e tra [Nome dell'Entità Coperta], un'entità di [Stato di costituzione/organizzazione, incluso il Paese], con sede principale a [Indirizzo dell'Entità Coperta, incluso il Paese] ("Entità Coperta"), e Doodle AG, un'entità con sede in Svizzera, con sede principale a Werdstrasse 21, 8004 Zurigo, Svizzera ("Associato d'Affari"). L'Entità coperta e l'Associato d'affari sono ciascuno una "Parte" e insieme le "Parti".

Il presente Accordo è incorporato nel Contratto di Servizi Master e negli Ordini individuali stipulati dall'Entità coperta e dall'Associato d'affari.

Considerando

A. L'Entità Coperta è una "Entità Coperta" o un "associato d'affari" di un'Entità Coperta, come ciascuno di essi è definito ai sensi della Legge sulla Portabilità e la Responsabilità delle Informazioni Sanitarie del 1996 ("HIPAA") e dei relativi regolamenti di attuazione, comprese le Regole HIPAA sulla Privacy e la Sicurezza (collettivamente, "Regole HIPAA").

B. L'Associato d'Affari fornisce determinati servizi all'Entità Coperta nell'ambito di Ordini Individuali ai sensi di un Contratto di Servizi Principale che può, di volta in volta, comportare la creazione, la ricezione, la manutenzione o la trasmissione di Informazioni Sanitarie Protette ("PHI") per conto dell'Entità Coperta.

C. Le Parti intendono conformarsi alle Regole HIPAA, inclusi i requisiti per un contratto di business associate, come stabilito nel 45 C.F.R. § 164.314(a) e § 164.504(e).