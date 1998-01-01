Logiciel de planification pour les équipes d'assistance
Les professionnels de l'assistance d'organisations de premier plan dans le monde entier lui font confiance
Aider plus de personnes, plus rapidement
Permettez à vos clients ou collègues de réserver du temps avec votre équipe d'assistance sans envoyer un seul e-mail.
Réduire les temps d'attente
Vos disponibilités sont mises à jour en temps réel afin que les personnes puissent saisir les créneaux ouverts dès qu'elles ont besoin d'aide.
Veillez à ce que votre file d’attente reste fluide
Des rappels automatiques permettent d'éviter les absences, de sorte que votre temps d'assistance est toujours utilisé de manière efficace.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Conçu pour chaque interaction de soutien
Réservez rapidement les appels de dépannage
Partagez une page de réservation pour que les clients choisissent le premier créneau disponible. Finis les longs délais avant d'obtenir de l'aide.
Coordination avec les spécialistes
Utilisez un sondage de groupe pour faire appel à des experts en produits ou à des ingénieurs pour des cas complexes sans avoir à envoyer des courriels.
Proposer des plages horaires flexibles
Listez plusieurs types de sessions sur une feuille d'inscription, de l'accueil à la formation avancée.
Traiter les demandes urgentes
Gardez une disponibilité le jour même ou le lendemain afin que les cas prioritaires soient traités rapidement.
Protégez les données de vos clients
Connectez Google, Outlook ou iCloud. Seule la disponibilité est partagée, pas votre calendrier complet.
Soutenir les clients internationaux
Doodle adapte automatiquement les horaires au fuseau horaire local du client, évitant ainsi les appels manqués.
Réservez rapidement les appels de dépannage
Partagez une page de réservation pour que les clients choisissent le premier créneau disponible. Finis les longs délais avant d'obtenir de l'aide.
Coordination avec les spécialistes
Utilisez un sondage de groupe pour faire appel à des experts en produits ou à des ingénieurs pour des cas complexes sans avoir à envoyer des courriels.
Proposer des plages horaires flexibles
Listez plusieurs types de sessions sur une feuille d'inscription, de l'accueil à la formation avancée.
Traiter les demandes urgentes
Gardez une disponibilité le jour même ou le lendemain afin que les cas prioritaires soient traités rapidement.
Protégez les données de vos clients
Connectez Google, Outlook ou iCloud. Seule la disponibilité est partagée, pas votre calendrier complet.
Soutenir les clients internationaux
Doodle adapte automatiquement les horaires au fuseau horaire local du client, évitant ainsi les appels manqués.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Doodle est comme mon propre assistant personnel. Il me permet de me concentrer sur l'aide aux clients.
Plus de chaînes d'e-mails - les clients choisissent une heure et nous sommes prêts à partir.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Puis-je recueillir les détails du problème avant l’appel ?
Oui. Ajoutez des questions personnalisées à votre page de réservation afin que les clients puissent décrire leur problème à l'avance.
Puis-je inviter d'autres membres de l'équipe à participer à un appel ?
Oui - avec le plan Équipe, créez une page de réservation pour plusieurs calendriers ou utilisez un sondage de groupe pour les sessions de groupe.
Puis-je définir des disponibilités différentes selon les types de support ?
Oui. Créez des pages de réservation distinctes pour les différents services ou niveaux d'assistance.
Quelle est la meilleure façon de réserver différentes sessions d’assistance ?
Utilisez une feuille d'inscription pour plusieurs types de sessions et une page de réservation pour les disponibilités 1:1.
Comment éviter les appels d'assistance manqués ?
Doodle envoie des rappels automatiques pour que les clients se souviennent de leur session programmée et s'y présentent.