Logiciel de planification pour les équipes d'assistance

Permettez à vos clients ou collègues de réserver du temps avec votre équipe sans avoir à payer de tickets supplémentaires.

a booking page for a technical assistance call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Les professionnels de l'assistance d'organisations de premier plan dans le monde entier lui font confiance

A group of logos including Airbnb Inc., Uber Technologies, Amazon, Peloton, Lyra Health
Aider plus de personnes, plus rapidement

Permettez à vos clients ou collègues de réserver du temps avec votre équipe d'assistance sans envoyer un seul e-mail.

Réduire les temps d'attente

Vos disponibilités sont mises à jour en temps réel afin que les personnes puissent saisir les créneaux ouverts dès qu'elles ont besoin d'aide.

Veillez à ce que votre file d’attente reste fluide

Des rappels automatiques permettent d'éviter les absences, de sorte que votre temps d'assistance est toujours utilisé de manière efficace.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Conçu pour chaque interaction de soutien

Réservez rapidement les appels de dépannage

Partagez une page de réservation pour que les clients choisissent le premier créneau disponible. Finis les longs délais avant d'obtenir de l'aide.

Coordination avec les spécialistes

Utilisez un sondage de groupe pour faire appel à des experts en produits ou à des ingénieurs pour des cas complexes sans avoir à envoyer des courriels.

Proposer des plages horaires flexibles

Listez plusieurs types de sessions sur une feuille d'inscription, de l'accueil à la formation avancée.

Traiter les demandes urgentes

Gardez une disponibilité le jour même ou le lendemain afin que les cas prioritaires soient traités rapidement.

Protégez les données de vos clients

Connectez Google, Outlook ou iCloud. Seule la disponibilité est partagée, pas votre calendrier complet.

Soutenir les clients internationaux

Doodle adapte automatiquement les horaires au fuseau horaire local du client, évitant ainsi les appels manqués.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Doodle est comme mon propre assistant personnel. Il me permet de me concentrer sur l'aide aux clients.

Software Advice Review

JP

James P.

Responsable de la réussite des clients

Plus de chaînes d'e-mails - les clients choisissent une heure et nous sommes prêts à partir.

G2 Review

AR

Alex R.

Spécialiste de l'assistance informatique

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique.

Questions fréquentes

Puis-je recueillir les détails du problème avant l’appel ?

Oui. Ajoutez des questions personnalisées à votre page de réservation afin que les clients puissent décrire leur problème à l'avance.

Puis-je inviter d'autres membres de l'équipe à participer à un appel ?

Oui - avec le plan Équipe, créez une page de réservation pour plusieurs calendriers ou utilisez un sondage de groupe pour les sessions de groupe.

Puis-je définir des disponibilités différentes selon les types de support ?

Oui. Créez des pages de réservation distinctes pour les différents services ou niveaux d'assistance.

Quelle est la meilleure façon de réserver différentes sessions d’assistance ?

Utilisez une feuille d'inscription pour plusieurs types de sessions et une page de réservation pour les disponibilités 1:1.

Comment éviter les appels d'assistance manqués ?

Doodle envoie des rappels automatiques pour que les clients se souviennent de leur session programmée et s'y présentent.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Vous n'avez pas trouvé la réponse ?

Aidez-nous plus rapidement, sans souci de programmation

Passez moins de temps à enregistrer des appels et plus de temps à résoudre les problèmes de vos clients.

