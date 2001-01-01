Planification pour les formateurs qui organisent des sessions en direct
Économise des heures d'administration grâce à une planification plus intelligente.
Laisse les clients choisir des créneaux de formation qui correspondent à ton calendrier en utilisant ta page de réservation. Passe moins de temps à gérer la logistique et plus de temps à préparer et à dispenser des sessions percutantes.
Coordonne les cohortes et les formats de formation sans effort.
Utilise des sondages de groupe, des feuilles d'inscription et des rappels automatisés pour que les participants restent alignés sur les fuseaux horaires. Gère les cohortes, les sessions hybrides et les classes récurrentes sans conflits d'horaires.
Offre une expérience professionnelle et soignée
Les pages de réservation de marque, les paiements Stripe intégrés et les confirmations automatisées garantissent que les sessions commencent à l'heure, que les clients arrivent préparés et que ta formation se déroule sans problème.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour chaque format de formation
Veille à ce que ton emploi du temps ne soit pas conflictuel
Synchronise ton calendrier Google, Microsoft Outlook ou Apple pour que Doodle masque les conflits et affiche tes véritables disponibilités pour les cours, le coaching et le temps de préparation.
Laisse les clients réserver instantanément
Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients réservent des sessions instantanément, reçoivent des invitations de calendrier et paient via Stripe lorsque c'est nécessaire.
Offrir une expérience professionnelle aux participants
Personnalise tes pages de réservation avec ton logo, tes couleurs et les descriptions des sessions pour que les participants sachent exactement à quoi s'attendre.
Protéger les données des participants et des clients
La synchronisation de calendriers privés, les contrôles de visibilité des participants et les protections de données de niveau entreprise protègent les informations sensibles pour les formations d'entreprise.
Trouve le meilleur moment pour les séances de groupe
Utilise les sondages de groupe pour planifier de grandes formations ou des cohortes inter-entreprises. Invite jusqu'à 1 000 participants et confirme le meilleur moment pour chacun.
Gère facilement les ateliers et les certifications
Utilise les feuilles d'inscription pour créer des ateliers avec des limites de places et des rappels automatisés - idéal pour les cours, les programmes ou les certifications récurrents.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Doodle a réduit de moitié mes tâches administratives. Les ateliers hebdomadaires pour 30 personnes sont maintenant faciles à programmer.
Les clients réservent le coaching instantanément et paient à l'avance via Stripe. Les absences ont diminué et les revenus ont augmenté.
Les sondages de groupe ont permis d'économiser des heures de coordination entre les cohortes de fuseaux horaires - la participation et l'engagement ont augmenté.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources
pour les formateurs
Questions fréquentes
Les participants peuvent-ils choisir les sessions en fonction de leur niveau de compétence ?
Oui. Utilise les feuilles d'inscription pour dresser la liste des sessions, limiter le nombre de places et permettre aux participants de choisir le niveau qui correspond à leurs besoins.
Quels calendriers puis-je synchroniser ?
Synchronise les calendriers de Google, Microsoft Outlook et Apple. Doodle masque les conflits pour que tes disponibilités de formation soient toujours exactes.
Puis-je recueillir les détails concernant le paiement et les cours préalables ?
Oui. Utilise Stripe avec ta page de réservation ou 1:1 pour collecter les frais et ajouter des questions personnalisées afin que les participants arrivent préparés.
Les informations sur les clients sont-elles confidentielles ?
Oui. Doodle utilise des connexions de calendrier sécurisées et cryptées et n'affiche que tes disponibilités. Les détails des participants peuvent être cachés sur n'importe quel plan, et des paramètres de confidentialité avancés sont disponibles avec Doodle Pro et Enterprise.
Puis-je limiter les réservations ou fixer des délais ?
Oui. Définis des fenêtres de réservation, des délais, des limites de places par session et des rappels automatisés pour contrôler les horaires et réduire les changements de dernière minute.