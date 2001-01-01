Créer un Doodle

Planification pour les formateurs qui organisent des sessions en direct

Laisse les clients réserver des cours, des ateliers et du coaching 1:1 grâce à une programmation intelligente qui respecte ton calendrier, évite les doubles réservations et protège le temps de préparation.

Créer un Doodle
a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Les équipes de formation d'organisations de premier plan leur font confiance

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Économise des heures d'administration grâce à une planification plus intelligente.

Laisse les clients choisir des créneaux de formation qui correspondent à ton calendrier en utilisant ta page de réservation. Passe moins de temps à gérer la logistique et plus de temps à préparer et à dispenser des sessions percutantes.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordonne les cohortes et les formats de formation sans effort.

Utilise des sondages de groupe, des feuilles d'inscription et des rappels automatisés pour que les participants restent alignés sur les fuseaux horaires. Gère les cohortes, les sessions hybrides et les classes récurrentes sans conflits d'horaires.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Offre une expérience professionnelle et soignée

Les pages de réservation de marque, les paiements Stripe intégrés et les confirmations automatisées garantissent que les sessions commencent à l'heure, que les clients arrivent préparés et que ta formation se déroule sans problème.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour chaque format de formation

Veille à ce que ton emploi du temps ne soit pas conflictuel

Synchronise ton calendrier Google, Microsoft Outlook ou Apple pour que Doodle masque les conflits et affiche tes véritables disponibilités pour les cours, le coaching et le temps de préparation.

Laisse les clients réserver instantanément

Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients réservent des sessions instantanément, reçoivent des invitations de calendrier et paient via Stripe lorsque c'est nécessaire.

Offrir une expérience professionnelle aux participants

Personnalise tes pages de réservation avec ton logo, tes couleurs et les descriptions des sessions pour que les participants sachent exactement à quoi s'attendre.

Protéger les données des participants et des clients

La synchronisation de calendriers privés, les contrôles de visibilité des participants et les protections de données de niveau entreprise protègent les informations sensibles pour les formations d'entreprise.

Trouve le meilleur moment pour les séances de groupe

Utilise les sondages de groupe pour planifier de grandes formations ou des cohortes inter-entreprises. Invite jusqu'à 1 000 participants et confirme le meilleur moment pour chacun.

Gère facilement les ateliers et les certifications

Utilise les feuilles d'inscription pour créer des ateliers avec des limites de places et des rappels automatisés - idéal pour les cours, les programmes ou les certifications récurrents.

Veille à ce que ton emploi du temps ne soit pas conflictuel

Synchronise ton calendrier Google, Microsoft Outlook ou Apple pour que Doodle masque les conflits et affiche tes véritables disponibilités pour les cours, le coaching et le temps de préparation.

Laisse les clients réserver instantanément

Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients réservent des sessions instantanément, reçoivent des invitations de calendrier et paient via Stripe lorsque c'est nécessaire.

Offrir une expérience professionnelle aux participants

Personnalise tes pages de réservation avec ton logo, tes couleurs et les descriptions des sessions pour que les participants sachent exactement à quoi s'attendre.

Protéger les données des participants et des clients

La synchronisation de calendriers privés, les contrôles de visibilité des participants et les protections de données de niveau entreprise protègent les informations sensibles pour les formations d'entreprise.

Trouve le meilleur moment pour les séances de groupe

Utilise les sondages de groupe pour planifier de grandes formations ou des cohortes inter-entreprises. Invite jusqu'à 1 000 participants et confirme le meilleur moment pour chacun.

Gère facilement les ateliers et les certifications

Utilise les feuilles d'inscription pour créer des ateliers avec des limites de places et des rappels automatisés - idéal pour les cours, les programmes ou les certifications récurrents.

Créer un Doodle

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Doodle a réduit de moitié mes tâches administratives. Les ateliers hebdomadaires pour 30 personnes sont maintenant faciles à programmer.

MT

Marta T.

Formateur en entreprise

Les clients réservent le coaching instantanément et paient à l'avance via Stripe. Les absences ont diminué et les revenus ont augmenté.

AR

Alex R.

Formateur indépendant

Les sondages de groupe ont permis d'économiser des heures de coordination entre les cohortes de fuseaux horaires - la participation et l'engagement ont augmenté.

JL

Jenna L.

Animateur d'atelier

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour les formateurs

Des guides et des modèles pour faciliter la planification des formations, réduire les absences et développer tes programmes avec moins d'administration.

Trainer standing at a whiteboard.

Comment programmer une formation de cohorte sans faire de va-et-vient.

Trainer teaching or presenting a structured plan.

5 modèles de page de réservation pour les séances de coaching payantes

Trainer wearing a headset while pointing at a whiteboard.

Réduire les absences : rappels et stratégies de paiement pour les formateurs.

Questions fréquentes

Les participants peuvent-ils choisir les sessions en fonction de leur niveau de compétence ?

Oui. Utilise les feuilles d'inscription pour dresser la liste des sessions, limiter le nombre de places et permettre aux participants de choisir le niveau qui correspond à leurs besoins.

Quels calendriers puis-je synchroniser ?

Synchronise les calendriers de Google, Microsoft Outlook et Apple. Doodle masque les conflits pour que tes disponibilités de formation soient toujours exactes.

Puis-je recueillir les détails concernant le paiement et les cours préalables ?

Oui. Utilise Stripe avec ta page de réservation ou 1:1 pour collecter les frais et ajouter des questions personnalisées afin que les participants arrivent préparés.

Les informations sur les clients sont-elles confidentielles ?

Oui. Doodle utilise des connexions de calendrier sécurisées et cryptées et n'affiche que tes disponibilités. Les détails des participants peuvent être cachés sur n'importe quel plan, et des paramètres de confidentialité avancés sont disponibles avec Doodle Pro et Enterprise.

Puis-je limiter les réservations ou fixer des délais ?

Oui. Définis des fenêtres de réservation, des délais, des limites de places par session et des rappels automatisés pour contrôler les horaires et réduire les changements de dernière minute.

Commence à programmer des formations qui te conviennent

Plan gratuit disponible. Passe au plan Pro à partir de 6,95 $/mois pour une image de marque personnalisée, des paiements, un nombre illimité d'inscriptions et des rappels.

Aucune carte de crédit n'est requise.