Planification élaborée pour les consultants et le travail des clients
La confiance des consultants et des entreprises axées sur le client
Moins de programmation, plus de temps pour les clients
Laisse les clients réserver des réunions directement sur ton calendrier pour que tu évites le ping-pong des courriels. Doodle garde tes disponibilités exactes, transformant les appels de découverte en sessions facturables et libérant des heures chaque semaine.
Pas de doubles réservations, pas d'occasions manquées
Grâce à la synchronisation du calendrier en temps réel, chaque réunion reste à jour. Partage des pages de réservation distinctes pour la découverte, les sessions de stratégie et les suivis afin que les clients atterrissent toujours au bon endroit du premier coup.
Une expérience professionnelle, à chaque fois
Les pages de réservation de marque, les confirmations automatisées et les rappels te permettent de rester organisé et de respecter les délais. Recueille les paiements à l'avance et réduit les absences tout en offrant aux clients une expérience soignée et fiable.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour chaque mission de conseil
Synchronise ton calendrier automatiquement
Connecte Google, Microsoft Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle n'affiche que tes disponibilités réelles et bloque les conflits sur tous les comptes.
Laisse les clients réserver en temps réel
Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients planifient instantanément. Doodle ajoute des liens de réunion, convertit les fuseaux horaires et envoie les invitations automatiquement.
Montre ta marque à chaque réservation
Personnalise ta page de réservation avec ton logo, tes couleurs et les détails de la session. Établis des agendas clairs et crée une première impression professionnelle.
Sécurise les données des clients
Doodle utilise des connexions sécurisées et cryptées ainsi qu'une conception axée sur la protection de la vie privée. Tu es le seul à pouvoir voir les détails de ton calendrier, et les informations sur les participants peuvent rester cachées.
Trouve la meilleure période pour les groupes
Utilise les sondages de groupe pour planifier des ateliers ou des réunions d'intervenants. Invite jusqu'à 1 000 participants et choisis l'heure qui convient à tout le monde.
Gère les présences sans feuilles de calcul
Organise des ateliers et des formations avec des feuilles d'inscription. Fixe des limites de places, recueille des informations sur les participants et remplis chaque session sans suivi manuel.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Doodle a réduit de moitié mon temps de programmation et a doublé mes réservations de consultations.
Les clients réservent en quelques secondes. Je protège enfin les heures facturables et j'arrête les chaînes de courriels.
Les pages de réservation donnent l'impression d'être professionnelles et réduisent les absences grâce aux rappels.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources pour les
consultants
Questions fréquentes
Puis-je recueillir des informations sur les clients avant une réunion ?
Oui. Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation ou à ta feuille d'inscription pour recueillir des objectifs, des notes ou des détails clés avant les réunions avec les clients.
Quels sont les calendriers et les outils de conférence qui s'intègrent ?
Connecter des calendriers Google, Microsoft Outlook et Apple. Ajoute des liens Zoom, Google Meet, Cisco ou Microsoft Teams. Stripe permet de collecter les paiements.
Puis-je proposer différents types de consultations avec des prix et des durées différents ?
Oui. Crée plusieurs pages de réservation ou sessions dans les feuilles d'inscription avec des durées, des tarifs et des paramètres de paiement distincts.
Les données des clients sont-elles sécurisées et privées ?
Oui. Doodle offre une sécurité de niveau entreprise, un traitement conforme au GDPR et des contrôles de confidentialité pour que tu sois le seul à voir tes calendriers connectés et les détails de tes clients.
Puis-je limiter les fenêtres de réservation ou exiger un préavis ?
Oui. Définis des délais de réservation, un préavis minimum, des tampons de temps et des rappels automatiques pour contrôler quand les clients peuvent programmer et réduire les changements de dernière minute.