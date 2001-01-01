Créer un Doodle

Planification élaborée pour les consultants et le travail des clients

Arrête de courir après les courriels. Partage ton calendrier, laisse les clients prendre des rendez-vous qui correspondent à tes horaires, protège le temps facturable et récupère ta concentration pour des conseils à plus forte valeur ajoutée.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

La confiance des consultants et des entreprises axées sur le client

Moins de programmation, plus de temps pour les clients

Laisse les clients réserver des réunions directement sur ton calendrier pour que tu évites le ping-pong des courriels. Doodle garde tes disponibilités exactes, transformant les appels de découverte en sessions facturables et libérant des heures chaque semaine.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Pas de doubles réservations, pas d'occasions manquées

Grâce à la synchronisation du calendrier en temps réel, chaque réunion reste à jour. Partage des pages de réservation distinctes pour la découverte, les sessions de stratégie et les suivis afin que les clients atterrissent toujours au bon endroit du premier coup.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Une expérience professionnelle, à chaque fois

Les pages de réservation de marque, les confirmations automatisées et les rappels te permettent de rester organisé et de respecter les délais. Recueille les paiements à l'avance et réduit les absences tout en offrant aux clients une expérience soignée et fiable.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour chaque mission de conseil

Synchronise ton calendrier automatiquement

Connecte Google, Microsoft Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle n'affiche que tes disponibilités réelles et bloque les conflits sur tous les comptes.

Laisse les clients réserver en temps réel

Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients planifient instantanément. Doodle ajoute des liens de réunion, convertit les fuseaux horaires et envoie les invitations automatiquement.

Montre ta marque à chaque réservation

Personnalise ta page de réservation avec ton logo, tes couleurs et les détails de la session. Établis des agendas clairs et crée une première impression professionnelle.

Sécurise les données des clients

Doodle utilise des connexions sécurisées et cryptées ainsi qu'une conception axée sur la protection de la vie privée. Tu es le seul à pouvoir voir les détails de ton calendrier, et les informations sur les participants peuvent rester cachées.

Trouve la meilleure période pour les groupes

Utilise les sondages de groupe pour planifier des ateliers ou des réunions d'intervenants. Invite jusqu'à 1 000 participants et choisis l'heure qui convient à tout le monde.

Gère les présences sans feuilles de calcul

Organise des ateliers et des formations avec des feuilles d'inscription. Fixe des limites de places, recueille des informations sur les participants et remplis chaque session sans suivi manuel.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Doodle a réduit de moitié mon temps de programmation et a doublé mes réservations de consultations.

DL

David L.

Consultant en affaires

Les clients réservent en quelques secondes. Je protège enfin les heures facturables et j'arrête les chaînes de courriels.

SM

Sarah M.

Consultant en stratégie

Les pages de réservation donnent l'impression d'être professionnelles et réduisent les absences grâce aux rappels.

PK

Priya K.

Consultant indépendant

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour les consultants

Des conseils pratiques pour organiser de meilleures réunions avec les clients, maîtriser ton agenda et développer ton activité de consultant.

Consultant and client having a one-on-one discussion in a comfortable office environment.

Comment les consultants gagnent des heures grâce à une planification plus intelligente.

Two consultants discussing project plans in a modern meeting room.

5 modèles de réunions dont chaque consultant a besoin

Confident professional standing with folded arms.

Comment fixer les tarifs et percevoir les paiements lorsque les clients réservent.

Questions fréquentes

Puis-je recueillir des informations sur les clients avant une réunion ?

Oui. Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation ou à ta feuille d'inscription pour recueillir des objectifs, des notes ou des détails clés avant les réunions avec les clients.

Quels sont les calendriers et les outils de conférence qui s'intègrent ?

Connecter des calendriers Google, Microsoft Outlook et Apple. Ajoute des liens Zoom, Google Meet, Cisco ou Microsoft Teams. Stripe permet de collecter les paiements.

Puis-je proposer différents types de consultations avec des prix et des durées différents ?

Oui. Crée plusieurs pages de réservation ou sessions dans les feuilles d'inscription avec des durées, des tarifs et des paramètres de paiement distincts.

Les données des clients sont-elles sécurisées et privées ?

Oui. Doodle offre une sécurité de niveau entreprise, un traitement conforme au GDPR et des contrôles de confidentialité pour que tu sois le seul à voir tes calendriers connectés et les détails de tes clients.

Puis-je limiter les fenêtres de réservation ou exiger un préavis ?

Oui. Définis des délais de réservation, un préavis minimum, des tampons de temps et des rappels automatiques pour contrôler quand les clients peuvent programmer et réduire les changements de dernière minute.

Commence à planifier les clients en toute confiance

Plan gratuit disponible. Doodle Pro à partir de 6,95 $/mois - paiements, image de marque personnalisée et automatisations avancées.

Aucune carte de crédit n'est requise.