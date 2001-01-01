Planification conçue pour les agences et le travail des clients
Des agences et des équipes créatives de premier plan lui font confiance
Économise des heures facturables grâce à la planification automatisée
Laisse les clients réserver des réunions en quelques secondes grâce à ta page de réservation. Les calendriers synchronisés évitent les conflits afin que ton équipe reste concentrée sur la stratégie, l'exécution créative et l'obtention de résultats - et non sur la logistique des plannings.
Coordonne le travail complexe des clients sans effort
Utilise des pages de réservation partagées et des calendriers liés pour t'assurer que le bon spécialiste est réservé dès la première fois. Simplifie les transferts entre les équipes et assure le bon déroulement des projets, du coup d'envoi à la livraison.
Offrir une expérience professionnelle aux clients
Les pages de réservation à l'effigie de la marque, les confirmations automatiques et l'encaissement des paiements au moment de la réservation protègent ton chiffre d'affaires et réduisent les absences. Chaque interaction avec le client semble soignée et fiable.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Fait pour les réunions d'agence et les flux de travail des clients.
Veille à ce que tes calendriers soient bien alignés
Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle masque automatiquement les heures chargées et n'affiche que les vraies disponibilités pour les réunions avec les clients et la planification interne.
Laisse les clients réserver instantanément
Partage des pages de réservation ou des liens 1:1 avec les disponibilités en direct. Empêche les doubles réservations, ajoute des tampons et laisse les clients choisir l'heure de la réunion sans faire de va-et-vient.
Montre la marque de ton agence
Personnalise tes pages de réservation avec le logo, les couleurs et les descriptions de ton agence pour les appels de découverte, les séances de cadrage et les examens créatifs.
Protège la vie privée des clients et de l'équipe
Les connexions de calendrier sécurisées de Doodle gardent la disponibilité privée. Les options de confidentialité au niveau de l'entreprise, les détails cachés des participants et les contrôles adaptés au GDPR protègent tes données.
Trouve le meilleur moment pour les grands projets
Utilise les sondages de groupe pour planifier des ateliers, des examens de parties prenantes ou des répétitions de présentation. Invite jusqu'à 1 000 participants et confirme l'heure qui convient à tout le monde.
Organise des sessions sans le chaos
Utilise les feuilles d'inscription pour gérer les formations, les ateliers ou les séances avec les clients. Crée des créneaux horaires avec des limites de capacité, fais le suivi des présences et élimine la coordination par courriel.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Doodle a réduit de moitié notre temps de planification et a mis fin aux accrochages de dernière minute.
En tant que responsable de la production, je synchronise les calendriers et collecte les acomptes à la réservation. Plus besoin de courir après les factures.
Notre équipe créative a retrouvé sa concentration - les réunions sont organisées et les notes de préparation arrivent automatiquement.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources et guides
Questions fréquentes
Puis-je empêcher les clients de réserver à des heures qui ne leur conviennent pas ?
Oui. Définis des heures d'ouverture, ajoute des périodes tampons et crée des dates limites de réservation pour que les clients programment dans les créneaux que tu préfères et que ton calendrier reste équilibré.
Quels calendriers et quelles plateformes de conférence s'intègrent à Doodle ?
Doodle synchronise le calendrier Google, le calendrier Microsoft Outlook et le calendrier Apple et prend en charge les conférences Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et Cisco.
Plusieurs membres de l'équipe peuvent-ils être disponibles sur une même page de réservation ?
Oui, jusqu'à deux. Avec les pages de réservation co-hébergées, tu peux relier deux calendriers pour que les clients puissent réserver une heure qui convient aux deux hôtes - idéal pour les réunions conjointes, les présentations conjointes ou les sessions en partenariat.
Dans quelle mesure les données du calendrier sont-elles sécurisées ?
Les connexions au calendrier sont sécurisées et seule ta disponibilité est lue - Doodle ne stocke jamais le contenu des événements. Tous les plans utilisent des connexions cryptées et une conception privilégiant la confidentialité, tandis que les plans Pro et Enterprise comprennent des contrôles avancés pour la gestion des données et des équipes.
Puis-je collecter les paiements et les informations des clients lors de la réservation ?
Oui. Utilise Stripe pour collecter les paiements lors de la réservation, ajouter des questions personnalisées aux pages de réservation, définir des rappels automatiques et protéger le temps facturable.