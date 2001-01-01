Dans quelle mesure les données du calendrier sont-elles sécurisées ?

Les connexions au calendrier sont sécurisées et seule ta disponibilité est lue - Doodle ne stocke jamais le contenu des événements. Tous les plans utilisent des connexions cryptées et une conception privilégiant la confidentialité, tandis que les plans Pro et Enterprise comprennent des contrôles avancés pour la gestion des données et des équipes.