Planification conçue pour les agences et le travail des clients

Simplifie la planification, évite les doubles réservations et gagne du temps pour la stratégie. Les clients peuvent réserver directement sur ton calendrier tandis que des rappels automatisés permettent de garder le cap.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Des agences et des équipes créatives de premier plan lui font confiance

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Économise des heures facturables grâce à la planification automatisée

Laisse les clients réserver des réunions en quelques secondes grâce à ta page de réservation. Les calendriers synchronisés évitent les conflits afin que ton équipe reste concentrée sur la stratégie, l'exécution créative et l'obtention de résultats - et non sur la logistique des plannings.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordonne le travail complexe des clients sans effort

Utilise des pages de réservation partagées et des calendriers liés pour t'assurer que le bon spécialiste est réservé dès la première fois. Simplifie les transferts entre les équipes et assure le bon déroulement des projets, du coup d'envoi à la livraison.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Offrir une expérience professionnelle aux clients

Les pages de réservation à l'effigie de la marque, les confirmations automatiques et l'encaissement des paiements au moment de la réservation protègent ton chiffre d'affaires et réduisent les absences. Chaque interaction avec le client semble soignée et fiable.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Fait pour les réunions d'agence et les flux de travail des clients.

Veille à ce que tes calendriers soient bien alignés

Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle masque automatiquement les heures chargées et n'affiche que les vraies disponibilités pour les réunions avec les clients et la planification interne.

Laisse les clients réserver instantanément

Partage des pages de réservation ou des liens 1:1 avec les disponibilités en direct. Empêche les doubles réservations, ajoute des tampons et laisse les clients choisir l'heure de la réunion sans faire de va-et-vient.

Montre la marque de ton agence

Personnalise tes pages de réservation avec le logo, les couleurs et les descriptions de ton agence pour les appels de découverte, les séances de cadrage et les examens créatifs.

Protège la vie privée des clients et de l'équipe

Les connexions de calendrier sécurisées de Doodle gardent la disponibilité privée. Les options de confidentialité au niveau de l'entreprise, les détails cachés des participants et les contrôles adaptés au GDPR protègent tes données.

Trouve le meilleur moment pour les grands projets

Utilise les sondages de groupe pour planifier des ateliers, des examens de parties prenantes ou des répétitions de présentation. Invite jusqu'à 1 000 participants et confirme l'heure qui convient à tout le monde.

Organise des sessions sans le chaos

Utilise les feuilles d'inscription pour gérer les formations, les ateliers ou les séances avec les clients. Crée des créneaux horaires avec des limites de capacité, fais le suivi des présences et élimine la coordination par courriel.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Doodle a réduit de moitié notre temps de planification et a mis fin aux accrochages de dernière minute.

MR

Maria R.

Directeur de comptes, agence boutique

En tant que responsable de la production, je synchronise les calendriers et collecte les acomptes à la réservation. Plus besoin de courir après les factures.

RM

Roberto M.

Chef de production

Notre équipe créative a retrouvé sa concentration - les réunions sont organisées et les notes de préparation arrivent automatiquement.

MA

Mario A.

Directeur de la création

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources et guides et guides

Des conseils pratiques sur la programmation des agences, les modèles de réunion et les flux de travail du calendrier pour transformer les réunions en résultats facturables. Du contenu frais pour améliorer les processus des clients.

A group of professionals collaborating in an agency.

Comment faciliter la programmation des agences et gagner plus d'appels d'offres

Diverse team collaborating on a digital marketing strategy during a client call.

5 modèles de réunions pour les appels des clients et les examens créatifs

Overhead view of four diverse professionals around a table covered in strategy documents, charts, and a laptop. They are actively working and discussing.

Percevoir les paiements au moment de la réservation : stratégies de tarification pour les agences

Questions fréquentes

Puis-je empêcher les clients de réserver à des heures qui ne leur conviennent pas ?

Oui. Définis des heures d'ouverture, ajoute des périodes tampons et crée des dates limites de réservation pour que les clients programment dans les créneaux que tu préfères et que ton calendrier reste équilibré.

Quels calendriers et quelles plateformes de conférence s'intègrent à Doodle ?

Doodle synchronise le calendrier Google, le calendrier Microsoft Outlook et le calendrier Apple et prend en charge les conférences Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et Cisco.

Plusieurs membres de l'équipe peuvent-ils être disponibles sur une même page de réservation ?

Oui, jusqu'à deux. Avec les pages de réservation co-hébergées, tu peux relier deux calendriers pour que les clients puissent réserver une heure qui convient aux deux hôtes - idéal pour les réunions conjointes, les présentations conjointes ou les sessions en partenariat.

Dans quelle mesure les données du calendrier sont-elles sécurisées ?

Les connexions au calendrier sont sécurisées et seule ta disponibilité est lue - Doodle ne stocke jamais le contenu des événements. Tous les plans utilisent des connexions cryptées et une conception privilégiant la confidentialité, tandis que les plans Pro et Enterprise comprennent des contrôles avancés pour la gestion des données et des équipes.

Puis-je collecter les paiements et les informations des clients lors de la réservation ?

Oui. Utilise Stripe pour collecter les paiements lors de la réservation, ajouter des questions personnalisées aux pages de réservation, définir des rappels automatiques et protéger le temps facturable.

Transforme les réservations en temps facturable

Doodle Pro à partir de 6,95 $/utilisateur/mois - réservations, marques et paiements automatisés pour que ton agence reste productive.

Aucune carte de crédit n'est requise.