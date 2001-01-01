Créer un Doodle

Logiciel de planification pour les comptables

Laisse les clients planifier eux-mêmes les examens fiscaux et les consultations. Arrête les allers-retours de courriels, protège les heures facturables et garde ton calendrier exact pour les réunions avec les clients.

Les cabinets d'experts-comptables et les équipes financières lui font confiance

Réduis le temps d'administration, protège les heures facturables

Laisse les clients réserver des consultations fiscales, des examens trimestriels et des vérifications de comptabilité en quelques secondes. Doodle se synchronise automatiquement avec ton calendrier, ce qui te donne plus de temps pour le travail avec les clients et moins pour la coordination.

Reste précis, ne fais jamais de double réservation

Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour bloquer automatiquement les périodes occupées et éviter les chevauchements. Ta disponibilité reste toujours d'actualité pour les réunions avec les clients, les révisions et les échéances de classement.

Une expérience professionnelle qui crée la confiance

Des pages de réservation à l'effigie de la marque, des acomptes via Stripe et des rappels automatiques aident les clients à arriver préparés. Tu restes professionnel, tu protèges tes revenus et tu sécurises ton temps facturable.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Fait pour chaque réunion de comptables

Synchronise ton calendrier automatiquement

Connecte Google, Microsoft Outlook ou Apple Calendar pour bloquer automatiquement les rendez-vous des clients, éviter les conflits et n'afficher que les vraies disponibilités.

Laisse les clients réserver en temps réel

Partage ta page de réservation pour que les clients réservent instantanément à partir de tes horaires disponibles. Définis des durées de session prédéfinies pour les consultations, les audits ou les appels fiscaux.

Montre la marque de ton entreprise

Ajoute le logo, les couleurs et les instructions de ton entreprise à ta page de réservation pour une expérience de réservation soignée et cohérente qui reflète ton processus client.

Sécurise les données des clients

Doodle offre une protection au niveau de l'entreprise, des connexions cryptées et une conformité au GDPR. Cache les détails des participants et protège les informations des clients.

Trouve le meilleur moment pour les équipes

Utilise les sondages de groupe pour planifier les réunions du personnel, les ateliers pour les clients ou les groupes consultatifs. Invite jusqu'à 1 000 participants et choisis l'heure qui convient à tout le monde.

Dirige les sessions des clients sans feuilles de calcul

Utilise les feuilles d'inscription pour organiser des cliniques fiscales, des ateliers pour les clients ou des séances de formation. Fixe des limites de places et recueille les détails sur les participants pour des sessions organisées et sans heurts.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Doodle m'a fait gagner six heures par semaine. Les clients prennent des rendez-vous fiscaux sans courriels et mon calendrier ne se chevauche jamais.

ER

Emma R.

Expert-comptable diplômé (CPA)

Les pages de réservation permettent aux clients de payer des acomptes au moment de la réservation. Plus besoin de courir après les factures et moins de défections.

LB

Luca B.

Consultant en comptabilité

Les sondages de groupe ont facilité l'organisation de notre atelier trimestriel pour les clients - tout le monde s'est présenté préparé.

SM

Sophie M.

Conseiller fiscal

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour les comptables

Des guides pratiques et des listes de contrôle pour faciliter la programmation des clients, améliorer la gestion du temps et tirer le meilleur parti des intégrations de calendrier de Doodle.

Comment les comptables gagnent du temps grâce à la planification en ligne

Mets en place une page de réservation de marque pour ton entreprise

Réduire les no-shows : rappels et paiements pour les réunions avec les clients

Questions fréquentes

Puis-je recueillir des informations sur les clients avant une réunion ?

Oui. Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation pour saisir les identifiants fiscaux, les documents nécessaires ou les notes de mission avant les réunions.

Quels sont les calendriers que je peux connecter ?

Connecte le calendrier Google, le calendrier Microsoft Outlook et le calendrier Apple. Doodle bloque automatiquement les périodes occupées pour que ton calendrier reste précis et que les réunions ne se chevauchent pas.

Puis-je percevoir des paiements ou des acomptes ?

Oui. Utilise l'intégration Stripe pour collecter les paiements lors de la réservation de consultations ou d'acomptes et réduire les défections.

Dans quelle mesure les données des clients sont-elles sécurisées ?

Doodle offre une sécurité des données au niveau de l'entreprise, des connexions de calendrier sécurisées, des options GDPR et des fonctionnalités telles que masquer les détails des participants pour protéger la confidentialité des clients.

Puis-je contrôler les règles de réservation ?

Oui. Définis des fenêtres de réservation, des délais, des types de sessions et des rappels automatiques pour que les clients réservent quand tu le souhaites et arrivent préparés.

Plus de temps pour les clients, moins de temps pour l'établissement des horaires

Commence gratuitement - ou obtiens Doodle Pro à partir de 6,95 $/mois pour les pages de marque, les paiements et les automatismes avancés.

Aucune carte de crédit n'est requise.