Logiciel de planification pour les comptables
Les cabinets d'experts-comptables et les équipes financières lui font confiance
Réduis le temps d'administration, protège les heures facturables
Laisse les clients réserver des consultations fiscales, des examens trimestriels et des vérifications de comptabilité en quelques secondes. Doodle se synchronise automatiquement avec ton calendrier, ce qui te donne plus de temps pour le travail avec les clients et moins pour la coordination.
Reste précis, ne fais jamais de double réservation
Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour bloquer automatiquement les périodes occupées et éviter les chevauchements. Ta disponibilité reste toujours d'actualité pour les réunions avec les clients, les révisions et les échéances de classement.
Une expérience professionnelle qui crée la confiance
Des pages de réservation à l'effigie de la marque, des acomptes via Stripe et des rappels automatiques aident les clients à arriver préparés. Tu restes professionnel, tu protèges tes revenus et tu sécurises ton temps facturable.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Fait pour chaque réunion de comptables
Synchronise ton calendrier automatiquement
Connecte Google, Microsoft Outlook ou Apple Calendar pour bloquer automatiquement les rendez-vous des clients, éviter les conflits et n'afficher que les vraies disponibilités.
Laisse les clients réserver en temps réel
Partage ta page de réservation pour que les clients réservent instantanément à partir de tes horaires disponibles. Définis des durées de session prédéfinies pour les consultations, les audits ou les appels fiscaux.
Montre la marque de ton entreprise
Ajoute le logo, les couleurs et les instructions de ton entreprise à ta page de réservation pour une expérience de réservation soignée et cohérente qui reflète ton processus client.
Sécurise les données des clients
Doodle offre une protection au niveau de l'entreprise, des connexions cryptées et une conformité au GDPR. Cache les détails des participants et protège les informations des clients.
Trouve le meilleur moment pour les équipes
Utilise les sondages de groupe pour planifier les réunions du personnel, les ateliers pour les clients ou les groupes consultatifs. Invite jusqu'à 1 000 participants et choisis l'heure qui convient à tout le monde.
Dirige les sessions des clients sans feuilles de calcul
Utilise les feuilles d'inscription pour organiser des cliniques fiscales, des ateliers pour les clients ou des séances de formation. Fixe des limites de places et recueille les détails sur les participants pour des sessions organisées et sans heurts.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Doodle m'a fait gagner six heures par semaine. Les clients prennent des rendez-vous fiscaux sans courriels et mon calendrier ne se chevauche jamais.
Les pages de réservation permettent aux clients de payer des acomptes au moment de la réservation. Plus besoin de courir après les factures et moins de défections.
Les sondages de groupe ont facilité l'organisation de notre atelier trimestriel pour les clients - tout le monde s'est présenté préparé.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources pour les
comptables
Questions fréquentes
Puis-je recueillir des informations sur les clients avant une réunion ?
Oui. Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation pour saisir les identifiants fiscaux, les documents nécessaires ou les notes de mission avant les réunions.
Quels sont les calendriers que je peux connecter ?
Connecte le calendrier Google, le calendrier Microsoft Outlook et le calendrier Apple. Doodle bloque automatiquement les périodes occupées pour que ton calendrier reste précis et que les réunions ne se chevauchent pas.
Puis-je percevoir des paiements ou des acomptes ?
Oui. Utilise l'intégration Stripe pour collecter les paiements lors de la réservation de consultations ou d'acomptes et réduire les défections.
Dans quelle mesure les données des clients sont-elles sécurisées ?
Doodle offre une sécurité des données au niveau de l'entreprise, des connexions de calendrier sécurisées, des options GDPR et des fonctionnalités telles que masquer les détails des participants pour protéger la confidentialité des clients.
Puis-je contrôler les règles de réservation ?
Oui. Définis des fenêtres de réservation, des délais, des types de sessions et des rappels automatiques pour que les clients réservent quand tu le souhaites et arrivent préparés.