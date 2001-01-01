Créer un Doodle

Programmation sécurisée pour les thérapeutes et les conseillers

Arrête les allers-retours. Laisse les clients réserver en ligne, reçois des rappels automatiques, protège les limites de ton calendrier et ajoute des liens Zoom ou Teams pour chaque séance.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Des organisations de bien-être et de soins de santé de premier plan lui font confiance

Remplis ton emploi du temps sans avoir à téléphoner

Partage une page de réservation, laisse les clients s'inscrire eux-mêmes ou reporter leur rendez-vous, et ajoute automatiquement des liens Zoom, Google Meet ou Teams à chaque séance de thérapie.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Coordonne les séances 1:1, les couples, les séances familiales et la supervision avec un seul outil

La disponibilité en temps réel, les tampons et la détection des fuseaux horaires permettent d'aligner ton calendrier et les engagements de tes clients.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Offre une expérience de réservation professionnelle et soignée

La marque personnalisée, les courriels de confirmation et les paiements via Stripe instaurent la confiance, tandis que la prévention des doubles réservations assure la fiabilité des sessions.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Fait pour la façon dont tu soutiens les clients

Connecte les calendriers Google, Outlook ou Apple

Synchronise ton emploi du temps automatiquement. Bloque les heures personnelles, empêche les doubles réservations et lance des liens Zoom, Google Meet, Teams ou Webex avec chaque réservation.

Partager des pages de réservation ou des liens 1:1

Laisse les clients choisir les heures qui conviennent à ta charge de travail. Ajoute des tampons pour les notes, offre des créneaux hebdomadaires récurrents et permet de réserver plus tôt les prises en charge urgentes.

Marque tes pages de réservation

Ajoute le nom de ton cabinet, ton logo et tes couleurs. Ajoute des questions d'accueil sur les objectifs ou les préférences pour que chaque séance commence de façon préparée et personnelle.

Garde les détails des clients privés et sécurisés

Seule la disponibilité est partagée. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3, avec un accès basé sur les permissions pour ton équipe.

Utilise les sondages de groupe pour planifier les supervisions ou les examens de cas.

Invite jusqu'à 1000 participants, recueille les disponibilités et bloque le meilleur moment sans longues chaînes d'emails.

Publie des feuilles d'inscription pour les sessions de groupe

Liste les thérapies, les ateliers ou les séances de psychoéducation. Limite le nombre de places, recueille les informations sur les participants et assure le suivi des inscriptions à partir d'un seul tableau de bord.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Les clients s'inscrivent eux-mêmes, les rappels réduisent de moitié mes absences et les tampons protègent le temps consacré à mes notes.

JM

Jenna M.

LCSW

Les sondages de groupe permettent de planifier la supervision sans douleur. Un lien, 12 cliniciens, c'est fait.

RT

Rafael T.

LMFT

Les paiements Stripe à la réservation réduisent les annulations de dernière minute et protègent mon calendrier.

PS

Priya S.

Psychologue conseiller

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour développer ton cabinet

Conseils pour rationaliser la planification, protéger ton agenda et renforcer les relations avec les clients.

Therapist and client in a calm, warm office

Comment les thérapeutes réduisent les absences à l'aide de rappels et de tampons.

Therapist speaking with a client in a calm office with plants and natural light

Fixe des limites saines au calendrier sans nuire aux soins des clients.

Group therapy healthcare

Dirige des thérapies de groupe et des ateliers avec des feuilles d'inscription.

Questions fréquentes

Les nouveaux clients peuvent-ils communiquer leurs coordonnées au moment de la réservation ?

Oui. Ajoute des questions personnalisées sur les objectifs, les préférences ou les détails de l'assurance pour que tu commences chaque séance en étant bien préparé.

Doodle se synchronise-t-il avec mes calendriers et mes outils vidéo ?

Oui. Connecte les calendriers Google, Outlook ou Apple et ajoute automatiquement des liens Zoom, Google Meet, Teams ou Webex.

Puis-je proposer des créneaux thérapeutiques hebdomadaires ou bihebdomadaires ?

Oui. Définis des disponibilités récurrentes pour les sessions 1:1, les couples ou les familles afin que les clients réservent des heures cohérentes.

Les données des clients sont-elles sécurisées et privées ?

Oui. Seules tes disponibilités sont visibles. Les réponses et les détails du calendrier personnel restent privés. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3.

Quelle est la flexibilité de l'horaire ?

Permets la reprogrammation, définis des tampons, limite le nombre de participants, exige le paiement lors de la réservation avec Stripe, et contrôle le délai d'exécution et les fenêtres d'annulation.

