Programmation sécurisée pour les thérapeutes et les conseillers
Remplis ton emploi du temps sans avoir à téléphoner
Partage une page de réservation, laisse les clients s'inscrire eux-mêmes ou reporter leur rendez-vous, et ajoute automatiquement des liens Zoom, Google Meet ou Teams à chaque séance de thérapie.
Coordonne les séances 1:1, les couples, les séances familiales et la supervision avec un seul outil
La disponibilité en temps réel, les tampons et la détection des fuseaux horaires permettent d'aligner ton calendrier et les engagements de tes clients.
Offre une expérience de réservation professionnelle et soignée
La marque personnalisée, les courriels de confirmation et les paiements via Stripe instaurent la confiance, tandis que la prévention des doubles réservations assure la fiabilité des sessions.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Fait pour la façon dont tu soutiens les clients
Connecte les calendriers Google, Outlook ou Apple
Synchronise ton emploi du temps automatiquement. Bloque les heures personnelles, empêche les doubles réservations et lance des liens Zoom, Google Meet, Teams ou Webex avec chaque réservation.
Partager des pages de réservation ou des liens 1:1
Laisse les clients choisir les heures qui conviennent à ta charge de travail. Ajoute des tampons pour les notes, offre des créneaux hebdomadaires récurrents et permet de réserver plus tôt les prises en charge urgentes.
Marque tes pages de réservation
Ajoute le nom de ton cabinet, ton logo et tes couleurs. Ajoute des questions d'accueil sur les objectifs ou les préférences pour que chaque séance commence de façon préparée et personnelle.
Garde les détails des clients privés et sécurisés
Seule la disponibilité est partagée. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3, avec un accès basé sur les permissions pour ton équipe.
Utilise les sondages de groupe pour planifier les supervisions ou les examens de cas.
Invite jusqu'à 1000 participants, recueille les disponibilités et bloque le meilleur moment sans longues chaînes d'emails.
Publie des feuilles d'inscription pour les sessions de groupe
Liste les thérapies, les ateliers ou les séances de psychoéducation. Limite le nombre de places, recueille les informations sur les participants et assure le suivi des inscriptions à partir d'un seul tableau de bord.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Les clients s'inscrivent eux-mêmes, les rappels réduisent de moitié mes absences et les tampons protègent le temps consacré à mes notes.
Les sondages de groupe permettent de planifier la supervision sans douleur. Un lien, 12 cliniciens, c'est fait.
Les paiements Stripe à la réservation réduisent les annulations de dernière minute et protègent mon calendrier.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Les nouveaux clients peuvent-ils communiquer leurs coordonnées au moment de la réservation ?
Oui. Ajoute des questions personnalisées sur les objectifs, les préférences ou les détails de l'assurance pour que tu commences chaque séance en étant bien préparé.
Doodle se synchronise-t-il avec mes calendriers et mes outils vidéo ?
Oui. Connecte les calendriers Google, Outlook ou Apple et ajoute automatiquement des liens Zoom, Google Meet, Teams ou Webex.
Puis-je proposer des créneaux thérapeutiques hebdomadaires ou bihebdomadaires ?
Oui. Définis des disponibilités récurrentes pour les sessions 1:1, les couples ou les familles afin que les clients réservent des heures cohérentes.
Les données des clients sont-elles sécurisées et privées ?
Oui. Seules tes disponibilités sont visibles. Les réponses et les détails du calendrier personnel restent privés. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3.
Quelle est la flexibilité de l'horaire ?
Permets la reprogrammation, définis des tampons, limite le nombre de participants, exige le paiement lors de la réservation avec Stripe, et contrôle le délai d'exécution et les fenêtres d'annulation.