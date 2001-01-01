Créer un Doodle

Programmation simple pour les praticiens de médecine alternative

Arrête le jeu du téléphone. Partage tes disponibilités en temps réel, ajoute des tampons pour la préparation et les graphiques, envoie des rappels et offre des séances virtuelles ou en personne sans double réservation.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Les prestataires de services de bien-être du monde entier lui font confiance

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Remplis ton emploi du temps sans effort

Les clients réservent des consultations initiales, des séances d'acupuncture, de cupping, de Reiki ou de massage en quelques minutes. Les tampons intégrés te donnent le temps d'assainir les locaux et de réinitialiser l'énergie.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Coordonne-toi parfaitement avec les autres

Organise des rencontres 1:1, des suivis ou des co-traitements en toute simplicité. La disponibilité en temps réel, la détection des fuseaux horaires et les pages de réservation hébergées conjointement permettent à ton nutritionniste ou à ton médecin de se joindre à toi lorsque les calendriers sont alignés.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Instaure un climat de confiance à chaque réservation

Des pages de réservation soignées, des rappels automatisés et des paiements anticipés donnent à ton cabinet une allure professionnelle. Seule la disponibilité est partagée - les détails des clients restent privés tandis que Doodle envoie automatiquement des liens vidéo et des itinéraires.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Des caractéristiques qui s'adaptent aux soins holistiques

Garde ton calendrier synchronisé

Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple. Doodle bloque les heures chargées, ajoute des tampons et empêche les doubles réservations pour que ton flux de traitement reste calme.

Laisse les clients réserver facilement

Partage une page de réservation pour l’acupuncture, la phytothérapie ou le massage. Les clients voient les disponibilités en temps réel, la détection automatique du fuseau horaire et peuvent reporter leur rendez-vous sans appeler.

Offrir une expérience personnalisée

Marque tes pages de réservation avec ton logo, tes couleurs et le nom de ton cabinet. Ajoute des questions sur les objectifs, les allergies ou les contre-indications pour que chaque séance commence bien préparée.

Protège la vie privée de tes clients

Seule la disponibilité est partagée. Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA, ce qui permet à ton planning de rester conforme sans stocker de PHI.

Trouve le meilleur moment pour ton équipe

Utilise les sondages de groupe pour planifier des examens de cas ou des réunions de fournisseurs. Invite jusqu'à 1000 participants et confirme le meilleur moment en un clic.

Dirige des sessions de groupe sans effort

Crée des feuilles d'inscription pour les ateliers d'acupuncture, de méditation ou de désintoxication. Fixe des limites de places, ajoute des sessions et envoie des confirmations automatiquement.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Mes clients réservent l'acupuncture ou le cupping en ligne, je suis payée d'avance et les rappels réduisent de moitié les absences.

HL

Hana L.

Acupuncteur agréé

La détection du fuseau horaire de Doodle simplifie les consultations virtuelles sur les herbes, et le co-hébergement permet à mon ND de se joindre à nous lorsque c'est nécessaire.

MP

Marco P.

Herboriste clinique

Les feuilles d'inscription ont permis de remplir mes cours de travail respiratoire en une journée et de maintenir des groupes parfaitement limités.

TW

Tasha W.

Praticien intégratif

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour ta pratique

Explore les conseils pour rationaliser les horaires, réduire les absences et développer ta pratique holistique avec Doodle.

Alternative medicine practitioner in a client session

Comment les praticiens de médecine alternative peuvent automatiser les réservations en quelques minutes.

Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

Réduire les absences grâce à des rappels et des paiements pour des soins holistiques

Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

Organise rapidement des cours collectifs : Feuilles d'inscription pour les ateliers de bien-être

Questions fréquentes

Comment puis-je recueillir des informations avant une séance ?

Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation pour saisir les objectifs, les symptômes, les allergies ou les contre-indications afin que tu puisses préparer le traitement.

Doodle fonctionne-t-il avec mon calendrier et mes outils vidéo ?

Oui. Connecte le calendrier Google, Microsoft ou Apple et lance automatiquement les liens Zoom, Google Meet, Teams ou Webex.

Puis-je proposer des services et des prix différents ?

Oui. Crée des types de sessions comme la consultation initiale, le suivi, l'acupuncture ou le massage et collecte les paiements pendant la réservation avec Stripe.

Les données des clients sont-elles sécurisées ?

Seules les disponibilités sont partagées. Les détails du calendrier personnel et les réponses restent privés. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA et évite de stocker des données personnelles.

Comment gérer les tampons, les annulations et les temps de trajet ?

Fixe des tampons de préparation, un délai minimum et des fenêtres d’annulation. Ajoute des blocs de déplacement pour éviter que les visites mobiles ne se chevauchent.

Rendre la réservation facile pour chaque client

Gratuit pour commencer - économise des heures chaque semaine grâce à la programmation automatisée.

Aucune carte de crédit n'est requise.