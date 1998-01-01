Programmation simple pour les événements et les webinaires
Utilisé par des organisateurs et des hôtes d'institutions et d'entreprises de premier plan dans le monde entier
Inscription simple pour tout événement
Permettez aux participants de s'inscrire à des webinaires, des ateliers ou des sessions de formation grâce à des feuilles d'inscription intégrées.
Un lien, tous les détails
Partagez la page de réservation de votre événement afin que les participants puissent voir toutes les sessions disponibles, choisir leur créneau et obtenir le lien de participation instantanément.
Pas de chaos de dernière minute
Les rappels et les mises à jour sont envoyés automatiquement, ce qui permet à vos participants d'être informés et de respecter les délais.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Conçu pour chaque événement que vous organisez
Laissez les participants choisir leur session
Créez une feuille d'inscription pour que les participants choisissent l'atelier, la table ronde ou le webinaire qui leur convient.
Planifier les appels de préparation des orateurs
Utilisez une page de réservation pour coordonner les temps de répétition avec les présentateurs avant le grand jour.
Adapter l'expérience
Proposez différents types de sessions sur une seule feuille d’inscription afin que les participants puissent personnaliser leur expérience. Ajoutez des questions de pré-inscription pour recueillir des détails avant l’inscription.
Simplifier la participation mondiale
Doodle affiche les heures dans le fuseau horaire local de chaque personne, de sorte que personne ne s'inscrit à la mauvaise heure.
Envoyez des invitations soignées et prêtes à l'emploi
Ajoutez votre logo, vos couleurs et votre marque personnalisée à chaque invitation pour que votre événement soit professionnel dès le premier clic.
Coordonner l'équipe de votre événement
Utilisez un sondage de groupe pour programmer rapidement des appels de planification avec les organisateurs, les sponsors et le personnel de soutien.
Laissez les participants choisir leur session
Créez une feuille d'inscription pour que les participants choisissent l'atelier, la table ronde ou le webinaire qui leur convient.
Planifier les appels de préparation des orateurs
Utilisez une page de réservation pour coordonner les temps de répétition avec les présentateurs avant le grand jour.
Adapter l'expérience
Proposez différents types de sessions sur une seule feuille d’inscription afin que les participants puissent personnaliser leur expérience. Ajoutez des questions de pré-inscription pour recueillir des détails avant l’inscription.
Simplifier la participation mondiale
Doodle affiche les heures dans le fuseau horaire local de chaque personne, de sorte que personne ne s'inscrit à la mauvaise heure.
Envoyez des invitations soignées et prêtes à l'emploi
Ajoutez votre logo, vos couleurs et votre marque personnalisée à chaque invitation pour que votre événement soit professionnel dès le premier clic.
Coordonner l'équipe de votre événement
Utilisez un sondage de groupe pour programmer rapidement des appels de planification avec les organisateurs, les sponsors et le personnel de soutien.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Chaque sondage Doodle me fait gagner une heure. C'est énorme lorsque l'on planifie 20 événements par mois.
J'ai organisé une réunion d'orientation pour 30 personnes en moins de 10 minutes.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Puis-je recueillir les coordonnées des participants lors de leur inscription ?
Oui. Ajoutez des questions personnalisées à votre feuille d'inscription pour recueillir des noms, des préférences ou des besoins alimentaires avant l'événement.
Puis-je gérer les horaires des conférenciers et du personnel dans Doodle ?
Oui, coordonnez l'utilisation des pages de réservation pour les appels 1:1 ou des sondages de groupe pour les réunions de planification de groupe.
Que faire si les participants à mon événement se trouvent dans des fuseaux horaires différents ?
Doodle affiche automatiquement les disponibilités à l'heure locale pour éviter toute confusion.
Comment puis-je proposer des options à la fois en personne et virtuelles ?
Mentionnez les deux formats sur la même feuille d'inscription afin que les participants puissent choisir ce qui leur convient le mieux.
Quelle est la différence entre un formulaire d'inscription et une page de réservation ?
Les feuilles d'inscription répertorient plusieurs sessions ou événements ; les pages de réservation indiquent vos disponibilités personnelles.