Créer un Doodle

Programmation simple pour les événements et les webinaires

Programmez des webinaires, des ateliers et bien d'autres choses encore, avec des inscriptions faciles et des options claires.

A group poll with a list view of availabilities for a user research workshop

Utilisé par des organisateurs et des hôtes d'institutions et d'entreprises de premier plan dans le monde entier

A group of logos including Booking Holdings, Alphabet Inc. (Google), Salesforce, MasterClass, Deloitte Consulting
Inscription simple pour tout événement

Permettez aux participants de s'inscrire à des webinaires, des ateliers ou des sessions de formation grâce à des feuilles d'inscription intégrées.

Un lien, tous les détails

Partagez la page de réservation de votre événement afin que les participants puissent voir toutes les sessions disponibles, choisir leur créneau et obtenir le lien de participation instantanément.

Pas de chaos de dernière minute

Les rappels et les mises à jour sont envoyés automatiquement, ce qui permet à vos participants d'être informés et de respecter les délais.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Conçu pour chaque événement que vous organisez

Laissez les participants choisir leur session

Créez une feuille d'inscription pour que les participants choisissent l'atelier, la table ronde ou le webinaire qui leur convient.

Planifier les appels de préparation des orateurs

Utilisez une page de réservation pour coordonner les temps de répétition avec les présentateurs avant le grand jour.

Adapter l'expérience

Proposez différents types de sessions sur une seule feuille d’inscription afin que les participants puissent personnaliser leur expérience. Ajoutez des questions de pré-inscription pour recueillir des détails avant l’inscription.

Simplifier la participation mondiale

Doodle affiche les heures dans le fuseau horaire local de chaque personne, de sorte que personne ne s'inscrit à la mauvaise heure.

Envoyez des invitations soignées et prêtes à l'emploi

Ajoutez votre logo, vos couleurs et votre marque personnalisée à chaque invitation pour que votre événement soit professionnel dès le premier clic.

Coordonner l'équipe de votre événement

Utilisez un sondage de groupe pour programmer rapidement des appels de planification avec les organisateurs, les sponsors et le personnel de soutien.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Chaque sondage Doodle me fait gagner une heure. C'est énorme lorsque l'on planifie 20 événements par mois.

Internal

MD

Michael D.

Propriétaire et coach en leadership

J'ai organisé une réunion d'orientation pour 30 personnes en moins de 10 minutes.

University of Redlands

AB

Alfredo B.

Doyen des affaires étudiantes

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique.

Questions fréquentes

Puis-je recueillir les coordonnées des participants lors de leur inscription ?

Oui. Ajoutez des questions personnalisées à votre feuille d'inscription pour recueillir des noms, des préférences ou des besoins alimentaires avant l'événement.

Puis-je gérer les horaires des conférenciers et du personnel dans Doodle ?

Oui, coordonnez l'utilisation des pages de réservation pour les appels 1:1 ou des sondages de groupe pour les réunions de planification de groupe.

Que faire si les participants à mon événement se trouvent dans des fuseaux horaires différents ?

Doodle affiche automatiquement les disponibilités à l'heure locale pour éviter toute confusion.

Comment puis-je proposer des options à la fois en personne et virtuelles ?

Mentionnez les deux formats sur la même feuille d'inscription afin que les participants puissent choisir ce qui leur convient le mieux.

Quelle est la différence entre un formulaire d'inscription et une page de réservation ?

Les feuilles d'inscription répertorient plusieurs sessions ou événements ; les pages de réservation indiquent vos disponibilités personnelles.

Vous n'avez pas trouvé la réponse ?

Consacrez plus de temps à votre événement, et moins à l'organisation

Laissez les gens réserver leurs sessions en quelques secondes et concentrez-vous sur la réussite de l'événement.

Aucune carte de crédit n'est requise.