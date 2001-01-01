Créer un Doodle

La planification pour les enseignants et les professeurs, en toute simplicité

Évite les chaînes de courriels. Laisse les élèves, les parents et les collègues réserver des heures de bureau, des conseils et des réunions à partir de ton calendrier avec des disponibilités et des rappels en temps réel.

Les éducateurs et les campus du monde entier lui font confiance

Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Récupère des heures chaque semaine

Doodle automatise les heures de bureau, les vérifications des conseillers et les réunions de parents pour que tu n'aies plus à jongler avec les fils et les calendriers. Partage un lien, laisse les gens s'inscrire eux-mêmes et retourne à la préparation des cours et à la recherche.

Organise tous les types de réunions en un seul endroit

Coordonne les séminaires, les laboratoires, les réunions de comité et les rattrapages sans changer d'outil. Doodle gère les disponibilités, les tampons et les liens de réunion pour que ton emploi du temps reste organisé.

Réduis les absences et donne un ton professionnel.

Les confirmations automatiques, les rappels et la détection des fuseaux horaires permettent aux étudiants et aux collègues de rester à l'heure. Les invitations de marque donnent à tes réunions un aspect officiel et préparé.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour ta façon d'enseigner et de te réunir

Connecte les calendriers Apple, Google ou Microsoft

et lance Zoom, Teams ou Webex en un clic. Bloque automatiquement les heures de cours, fixe des limites pour les heures de bureau et évite les doubles réservations dans les calendriers de recherche et d'enseignement.

Ne montre que les heures que tu as choisies

en temps réel. Définis des tampons pour les jours de classe, le temps de préparation et l'emplacement des campus. Les étudiants voient les disponibilités par semaine ou par mois et réservent sans créer de compte.

Envoie des invitations soignées

avec l'image de ton département ou de ton école. Joins des syllabi, des rubriques ou des listes de lecture, ajoute des questions personnalisées et recueille les informations dont tu as besoin avant le début de la réunion.

Reste conforme par défaut

Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3 pour que les données des étudiants et des professeurs restent protégées. Contrôle les données que tu collectes et qui peut réserver.

Trouve le meilleur moment

pour les séminaires, les soutenances de thèse ou les réunions de comité. Crée un sondage de groupe, fixe des délais, limite les options et verrouille le choix final une fois que tout le monde a voté.

Organise les inscriptions pour

Les blocs de conseils, travaux pratiques, présentations ou conférences parents-enseignants : offre plusieurs créneaux, limite les participants et permet de reprogrammer les cours sans devoir envoyer d’emails.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Les heures de bureau se réservent d'elles-mêmes maintenant. Doodle a éliminé les fils de réponse et a réduit de moitié mes absences.

AC

Amber C.

Biologie, professeur associé

Je gère 120 étudiants et 3 comités. Grâce à One Booking Page, les réunions sont organisées et mon calendrier est bien rempli.

HR

Hailey R.

Professeur de lycée

Les sondages de groupe enfin résolus trouver une heure de soutenance de thèse tout le monde peut le faire.

TG

Tyler G.

Président du département

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour les éducateurs occupés

Tu recevras des conseils pratiques pour rationaliser l'emploi du temps, gérer les heures de bureau et organiser de meilleures réunions pour tes élèves et tes collègues enseignants.

Conférences parents-professeurs : modèles et conseils de rappel

Comment organiser des heures de bureau sans stress avec un seul lien de réservation

Guide du professeur pour programmer les soutenances de thèse.

Questions fréquentes

Puis-je fixer des heures de bureau récurrentes ?

Oui. Crée une page de réservation avec les disponibilités hebdomadaires et les tampons. Partage le lien une fois ; les élèves réservent des créneaux et les deux calendriers se mettent à jour instantanément.

Est-ce qu'il fonctionnera avec les outils de mon campus ?

Oui. Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple et crée automatiquement des liens Zoom, Teams ou Webex pour les réunions.

Est-ce que je peux programmer des activités dans plusieurs sections ou laboratoires ?

Utilise les sondages de groupe pour trouver un temps unique pour les assistants techniques et les élèves, ou les feuilles d'inscription pour répartir les élèves sur plusieurs créneaux.

Les données des élèves sont-elles protégées ?

Oui. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA. Tu contrôles les champs obligatoires et les personnes qui peuvent réserver. Aucune donnée n'est partagée à des fins de marketing.

Et si mon emploi du temps change toutes les semaines ?

Mets à jour les disponibilités à tout moment, définis des heures spécifiques à une date, ou mets en pause les réservations pour les pauses. Ta page de réservation reflète les changements en temps réel.

Passe plus de temps à enseigner, plutôt que de programmer

Plan gratuit disponible ; mise à niveau pour une programmation avancée et des rappels.

