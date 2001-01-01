La planification pour les enseignants et les professeurs, en toute simplicité
Les éducateurs et les campus du monde entier lui font confiance
Récupère des heures chaque semaine
Doodle automatise les heures de bureau, les vérifications des conseillers et les réunions de parents pour que tu n'aies plus à jongler avec les fils et les calendriers. Partage un lien, laisse les gens s'inscrire eux-mêmes et retourne à la préparation des cours et à la recherche.
Organise tous les types de réunions en un seul endroit
Coordonne les séminaires, les laboratoires, les réunions de comité et les rattrapages sans changer d'outil. Doodle gère les disponibilités, les tampons et les liens de réunion pour que ton emploi du temps reste organisé.
Réduis les absences et donne un ton professionnel.
Les confirmations automatiques, les rappels et la détection des fuseaux horaires permettent aux étudiants et aux collègues de rester à l'heure. Les invitations de marque donnent à tes réunions un aspect officiel et préparé.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour ta façon d'enseigner et de te réunir
Connecte les calendriers Apple, Google ou Microsoft
et lance Zoom, Teams ou Webex en un clic. Bloque automatiquement les heures de cours, fixe des limites pour les heures de bureau et évite les doubles réservations dans les calendriers de recherche et d'enseignement.
Ne montre que les heures que tu as choisies
en temps réel. Définis des tampons pour les jours de classe, le temps de préparation et l'emplacement des campus. Les étudiants voient les disponibilités par semaine ou par mois et réservent sans créer de compte.
Envoie des invitations soignées
avec l'image de ton département ou de ton école. Joins des syllabi, des rubriques ou des listes de lecture, ajoute des questions personnalisées et recueille les informations dont tu as besoin avant le début de la réunion.
Reste conforme par défaut
Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2, CCPA et Cyber Verify niveau 3 pour que les données des étudiants et des professeurs restent protégées. Contrôle les données que tu collectes et qui peut réserver.
Trouve le meilleur moment
pour les séminaires, les soutenances de thèse ou les réunions de comité. Crée un sondage de groupe, fixe des délais, limite les options et verrouille le choix final une fois que tout le monde a voté.
Organise les inscriptions pour
Les blocs de conseils, travaux pratiques, présentations ou conférences parents-enseignants : offre plusieurs créneaux, limite les participants et permet de reprogrammer les cours sans devoir envoyer d’emails.
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Les heures de bureau se réservent d'elles-mêmes maintenant. Doodle a éliminé les fils de réponse et a réduit de moitié mes absences.
Je gère 120 étudiants et 3 comités. Grâce à One Booking Page, les réunions sont organisées et mon calendrier est bien rempli.
Les sondages de groupe enfin résolus trouver une heure de soutenance de thèse tout le monde peut le faire.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Puis-je fixer des heures de bureau récurrentes ?
Oui. Crée une page de réservation avec les disponibilités hebdomadaires et les tampons. Partage le lien une fois ; les élèves réservent des créneaux et les deux calendriers se mettent à jour instantanément.
Est-ce qu'il fonctionnera avec les outils de mon campus ?
Oui. Connecte les calendriers Google, Microsoft ou Apple et crée automatiquement des liens Zoom, Teams ou Webex pour les réunions.
Est-ce que je peux programmer des activités dans plusieurs sections ou laboratoires ?
Utilise les sondages de groupe pour trouver un temps unique pour les assistants techniques et les élèves, ou les feuilles d'inscription pour répartir les élèves sur plusieurs créneaux.
Les données des élèves sont-elles protégées ?
Oui. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA. Tu contrôles les champs obligatoires et les personnes qui peuvent réserver. Aucune donnée n'est partagée à des fins de marketing.
Et si mon emploi du temps change toutes les semaines ?
Mets à jour les disponibilités à tout moment, définis des heures spécifiques à une date, ou mets en pause les réservations pour les pauses. Ta page de réservation reflète les changements en temps réel.