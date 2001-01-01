Créer un Doodle

L'emploi du temps est construit pour les conseillers et conseillères

Gère les réunions d'orientation, les visites libres et les vérifications des parents sans courriels ni étiquettes de téléphone. Partage un lien, synchronise ton calendrier et laisse les élèves réserver l'heure qui leur convient.

Les équipes de conseillers et d'experts-conseils du monde entier lui font confiance.

Récupère les heures de l'étiquette de l'email

Partage une page de réservation pour les conseils, les dépôts et les vérifications des progrès. Doodle gère les confirmations, les rappels et les reprogrammations pour que tu te concentres sur les étudiants et non sur les calendriers.

Coordonne toutes les réunions en un seul endroit

Organise des rencontres 1:1, des conférences de parents et des ateliers sans jongler avec les outils. Partage les disponibilités entre les équipes et les campus et évite les doubles réservations grâce à des mises à jour en temps réel.

Présente-toi préparée et à l'heure

Les invitations de marque, les heures tampons et les questions d'accueil définissent les attentes. Les rappels automatiques et la gestion des fuseaux horaires réduisent les absences pour les réunions en personne et virtuelles.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Des fonctionnalités qui s'adaptent aux flux de travail des conseillers

Connecte ton Google, ton Microsoft ou ton Apple

et ne retape jamais le lien d'une réunion. Doodle respecte les blocs occupés et ajoute automatiquement Zoom, Teams ou Webex pour que les élèves obtiennent instantanément les bons détails.

La disponibilité en temps réel signifie qu'il n'y a pas de chevauchement

Les étudiants voient tes heures d'ouverture dans des vues hebdomadaires ou mensuelles avec une prise en charge des fuseaux horaires pour les apprenants à distance et les études à l'étranger.

Ajoute le logo, les couleurs et les instructions de ton département

Recueille des détails clés à l'aide de questions personnalisées (identifiant, principal, raison). Envoie des confirmations soignées qui réduisent les allers-retours avant la réunion.

Protège les infos sur les élèves grâce aux contrôles GDPR, SOC 2 et CCPA.

Limite les champs, demande une approbation lorsque c'est nécessaire et garde les réservations privées. Prend en charge les flux de travail conformes à la FERPA sans charge informatique supplémentaire.

Utilise les sondages de groupe pour t'aligner

des conseillers, des professeurs et du personnel de soutien pour les équipes de soins, les PEI ou les réunions de comité. Fixe des délais, limite les options puis verrouille la dernière fois.

Crée des feuilles d'inscription pour

les conseils d'orientation, les soirées FAFSA, les dépistages de bien-être ou les salons de l'emploi. Définis la capacité, les tampons et les emplacements pour maintenir le trafic stable et réduire les temps d'attente.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Doodle a réduit de moitié notre ping-pong de courriels. Les élèves réservent, reportent et se présentent - ma charge de travail reste sur la bonne voie.

AT

Alex T.

Conseiller académique

Je gère les heures de bureau, les vérifications en cas de crise et les réunions de parents à partir d'un seul lien. Les rappels signifient moins de rendez-vous manqués.

JR

Jordan R.

Tuteur

Les sondages de groupe ont facilité la coordination des réunions de l'équipe soignante - nous avons trouvé une heure sur cinq calendriers en quelques minutes.

KL

Kim L.

Conseiller scolaire

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour Conseillers

Des guides pratiques pour rationaliser le planning des conseillers, réduire les no-shows et organiser des réunions efficaces.

Réduis les absences aux séances de conseil aux élèves grâce à des rappels intelligents.

Comment gérer les conseils sans rendez-vous avec la programmation en ligne ?

Sondages de groupe pour les groupes d'experts et les réunions de comité

Questions fréquentes

Puis-je fixer des heures de conseil hebdomadaires et des visites libres ?

Oui. Crée une page de réservation pour les cours particuliers et une feuille d'inscription pour les visites libres. Les élèves choisissent une heure et reçoivent automatiquement des confirmations et des rappels.

Doodle se synchronise-t-il avec Outlook ou Google calendar et Zoom/Teams ?

Oui. Connecte-toi une fois et Doodle bloque les périodes occupées, ajoute des liens de réunion et met à jour ton calendrier en temps réel.

Puis-je recueillir des informations sur l'élève, sa matière principale ou la raison de sa visite ?

Oui. Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation pour que tu obtiennes ce dont tu as besoin avant la réunion.

Les données des élèves sont-elles privées ?

Oui. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA. Tu contrôles quelles infos sont collectées, qui peut réserver et nous soutenons les pratiques respectueuses de la FERPA.

Mes disponibilités changent pendant les périodes de pointe. Doodle peut-il suivre ?

Oui. Définis des heures différentes par jour ou par semaine, ajoute des tampons, bloque le temps rapidement et ta page de réservation se met à jour instantanément.

