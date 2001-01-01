L'emploi du temps est construit pour les conseillers et conseillères
Les équipes de conseillers et d'experts-conseils du monde entier lui font confiance.
Récupère les heures de l'étiquette de l'email
Partage une page de réservation pour les conseils, les dépôts et les vérifications des progrès. Doodle gère les confirmations, les rappels et les reprogrammations pour que tu te concentres sur les étudiants et non sur les calendriers.
Coordonne toutes les réunions en un seul endroit
Organise des rencontres 1:1, des conférences de parents et des ateliers sans jongler avec les outils. Partage les disponibilités entre les équipes et les campus et évite les doubles réservations grâce à des mises à jour en temps réel.
Présente-toi préparée et à l'heure
Les invitations de marque, les heures tampons et les questions d'accueil définissent les attentes. Les rappels automatiques et la gestion des fuseaux horaires réduisent les absences pour les réunions en personne et virtuelles.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Des fonctionnalités qui s'adaptent aux flux de travail des conseillers
Connecte ton Google, ton Microsoft ou ton Apple
et ne retape jamais le lien d'une réunion. Doodle respecte les blocs occupés et ajoute automatiquement Zoom, Teams ou Webex pour que les élèves obtiennent instantanément les bons détails.
La disponibilité en temps réel signifie qu'il n'y a pas de chevauchement
Les étudiants voient tes heures d'ouverture dans des vues hebdomadaires ou mensuelles avec une prise en charge des fuseaux horaires pour les apprenants à distance et les études à l'étranger.
Ajoute le logo, les couleurs et les instructions de ton département
Recueille des détails clés à l'aide de questions personnalisées (identifiant, principal, raison). Envoie des confirmations soignées qui réduisent les allers-retours avant la réunion.
Protège les infos sur les élèves grâce aux contrôles GDPR, SOC 2 et CCPA.
Limite les champs, demande une approbation lorsque c'est nécessaire et garde les réservations privées. Prend en charge les flux de travail conformes à la FERPA sans charge informatique supplémentaire.
Utilise les sondages de groupe pour t'aligner
des conseillers, des professeurs et du personnel de soutien pour les équipes de soins, les PEI ou les réunions de comité. Fixe des délais, limite les options puis verrouille la dernière fois.
Crée des feuilles d'inscription pour
les conseils d'orientation, les soirées FAFSA, les dépistages de bien-être ou les salons de l'emploi. Définis la capacité, les tampons et les emplacements pour maintenir le trafic stable et réduire les temps d'attente.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Doodle a réduit de moitié notre ping-pong de courriels. Les élèves réservent, reportent et se présentent - ma charge de travail reste sur la bonne voie.
Je gère les heures de bureau, les vérifications en cas de crise et les réunions de parents à partir d'un seul lien. Les rappels signifient moins de rendez-vous manqués.
Les sondages de groupe ont facilité la coordination des réunions de l'équipe soignante - nous avons trouvé une heure sur cinq calendriers en quelques minutes.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Puis-je fixer des heures de conseil hebdomadaires et des visites libres ?
Oui. Crée une page de réservation pour les cours particuliers et une feuille d'inscription pour les visites libres. Les élèves choisissent une heure et reçoivent automatiquement des confirmations et des rappels.
Doodle se synchronise-t-il avec Outlook ou Google calendar et Zoom/Teams ?
Oui. Connecte-toi une fois et Doodle bloque les périodes occupées, ajoute des liens de réunion et met à jour ton calendrier en temps réel.
Puis-je recueillir des informations sur l'élève, sa matière principale ou la raison de sa visite ?
Oui. Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation pour que tu obtiennes ce dont tu as besoin avant la réunion.
Les données des élèves sont-elles privées ?
Oui. Doodle est conforme aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA. Tu contrôles quelles infos sont collectées, qui peut réserver et nous soutenons les pratiques respectueuses de la FERPA.
Mes disponibilités changent pendant les périodes de pointe. Doodle peut-il suivre ?
Oui. Définis des heures différentes par jour ou par semaine, ajoute des tampons, bloque le temps rapidement et ta page de réservation se met à jour instantanément.