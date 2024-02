Pourquoi réaliser un questionnaire en ligne via Doodle ? Afin d’établir des rendez-vous importants, de planifier des événements ou tout simplement de rencontrer des amis autour d’un café, le questionnaire en ligne gratuit Doodle vous permet de mieux organiser vos journées. Ce dernier a pour objectif de planifier vos rencontres professionnelles comme personnelles.

Une planification qui vous facilite la vie

Quelle est l’utilité du questionnaire en ligne gratuit Doodle ? Prenons exemple sur une entreprise X. Le patron – Mr Busy – souhaite organiser un événement de team building avec ses collègues pour renforcer la cohésion d’équipe au sein du groupe. Comme il ne connait pas les disponibilités de chacun et pour éviter des discussions sans fin, il met en place un questionnaire en ligne simple et ergonomique, via Doodle. Celui-ci comprend plusieurs plages horaires. Chaque salarié peut alors inscrire son nom et choisir la ou les dates qui lui conviennent le mieux selon ses disponibilités. La plage horaire qui remporte le plus de voix sera donc choisie pour réaliser l’évènement commun. Le questionnaire gratuit en ligne permet donc à Mr Busy de planifier et d’organiser un événement en quelques clics seulement et d’avoir un aperçu sur la participation de ses employés.

Créer un questionnaire en ligne, étape par étape

Comment créer un questionnaire en ligne en quelques clics seulement ? Doodle vous propose un questionnaire en ligne gratuit et simple d’utilisation. Dans la section « Planifier un événement », inscrivez les informations nécessaires au questionnaire en ligne que vous souhaitez réaliser : titre, lieu (optionnel), description, nom et adresse mail.