La prise de rendez-vous en ligne avec Doodle

Fixer un rendez-vous n’est pas toujours très simple, aussi bien pour une conférence avec vos collègues que pour un rendez-vous chez le médecin, le téléphone dans une main, le stylo et l’agenda de l’autre, vous désespérez pour trouver un créneau approprié. Pas de panique ! Grâce l’agenda en ligne, Doodle s’occupe de la gestion des rendez-vous. Il vous suffit de remplir vos disponibilités pour le rendez-vous en question, de partager le calendrier avec la personne concernée, et de la laisser décider du jour et de l’heure du rendez-vous. Grâce à la confirmation de rendez-vous sur Doodle, vous ne vous demanderez plus si vous avez correctement noté la date ou l’heure de la rencontre : c’est écrit noir sur blanc dans votre calendrier partagé Doodle, auquel vous avez accès à tout moment. Laissez Doodle vous aider à faire vos prises de rendez-vous en ligne : suivez le guide et adoptez la prise et la confirmation de rendez-vous en ligne !

L’enregistrement pour la prise de rendez-vous en ligne

Si vous ne faites pas encore partie des adeptes de l’agenda partagé Doodle, vous devez avant tout créer votre propre compte en vous connectant à l’aide de votre adresse e-mail. Reportez-vous au guide correspondant.

Première étape : créez votre rendez-vous en ligne

Une fois cette étape achevée, cliquez sur l’icône « Planifier un évènement » située en haut de la page. Une page de création d’évènement s’ouvre alors : elle correspond au rendez-vous en ligne que vous souhaitez planifier. Remplissez les cases avec les informations pertinentes.