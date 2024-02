Avec un emploi du temps aussi chargé que le vôtre, entre vos différents rendez-vous, vos réunions d’équipe, vos déjeuners de travail et autres sollicitations qui remplissent votre agenda quotidien, vous ne parvenez plus à vous y retrouver. Il vous semble difficile de dégager un peu de temps pour une activité précise, comme ce lancement de projet qui vous tient à cœur depuis longtemps mais que vous reportez sans cesse faute de temps. Pour y voir plus clair, testez la synchronisation de votre emploi du temps en connectant votre calendrier, grâce à l’un des outils de gestion de projet phares de Doodle. Si vous êtes loin d’être une personne hyper organisée, ne paniquez pas, vous allez voir comment redevenir maître de votre temps en quelques clics en utilisant les outils de gestion de projet gratuit de Doodle.

Une gestion de projet online en quelques clics seulement

Rendez-vous maintenant sur Doodle, et si ce n’est déjà fait, créez-vous sans plus attendre un compte utilisateur qui vous permettra d’utiliser un maximum de fonctionnalités. À partir du menu principal de Doodle, le dashboard, rendez-vous dans les onglets suivants : « Créer un nouveau sondage » et « Planifier un événement ». Vous devrez ensuite remplir les champs nécessaires, à savoir le « Titre », le « Lieu » (facultatif) et la « Description » (facultatif également) de votre événement. Il s’agit là de la plateforme de lancement de notre outil de gestion de projet.