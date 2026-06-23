16.1 Droit applicable et arbitrage. Le présent Contrat-cadre et toutes les Commandes individuelles sont régis par le droit suisse, à l’exclusion de ses règles de conflit de lois et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM).

Sous réserve des dispositions de la section 16.8, tous les litiges découlant du présent MSA et de toute Commande individuelle ou s’y rapportant seront tranchés de manière exclusive et définitive conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un arbitre désigné conformément audit Règlement. Chaque Partie se soumet irrévocablement à la compétence exclusive de cet arbitrage et renonce à toute objection à cette compétence pour des motifs de lieu, de forum non conveniens ou pour tout autre motif similaire. Aucune sentence ni ordonnance de procédure rendue dans le cadre de l’arbitrage ne sera publiée. Le siège de l’arbitrage sera la ville de Zurich, en Suisse. La langue de la procédure sera l’anglais.

Nonobstant ce qui précède, toute réclamation et tout litige découlant des termes du Contrat de partenariat commercial conclu entre les Parties sera régi par les dispositions relatives au droit applicable et au règlement des litiges figurant dans ledit Contrat de partenariat commercial.

Nonobstant ce qui précède, CHAQUE PARTIE RENONCE DE MANIÈRE IRRÉVOCABLE À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY DANS TOUTE PROCÉDURE DÉCOULANT DE OU LIÉE AU PRÉSENT MSA OU À TOUTE COMMANDE INDIVIDUELLE.

16.2 Localisation des données. Les données de production sont hébergées en Irlande et les données de préproduction sont hébergées en Allemagne.

16.3 Cession. Aucune des parties ne peut céder le présent MSA et/ou toute commande individuelle sans le consentement écrit préalable de l’autre partie, sauf si l’une des parties peut céder le présent MSA et toutes les commandes individuelles (qui doivent toutes être cédées ensemble) à une société affiliée d’ ou à un successeur de son activité en cas de fusion ou de cession d’actifs.

16.4 Sous-traitance. Doodle peut faire appel à des tiers, y compris ses sociétés affiliées et des sous-traitants externes, pour l’exécution de ses obligations au titre du présent Contrat-cadre et/ou de toute Commande individuelle.

16.5 Interdiction de compensation. Le Client n’est pas autorisé à compenser des créances, des demandes reconventionnelles ou d’autres prétentions à l’encontre de Doodle par les créances de paiement que Doodle détient à son encontre, à moins que les créances du Client n’aient fait l’objet d’une décision définitive rendue par voie d’arbitrage (voir section 16.1) ou n’aient été expressément reconnues par écrit par Doodle.

16.6 Force majeure. Aucune des parties ne saurait être tenue responsable de tout manquement ou retard dans l’exécution du présent MSA et/ou de toute Commande individuelle (à l’exception des obligations de paiement) résultant de causes échappant à son contrôle raisonnable, y compris, sans s’y limiter : les catastrophes naturelles, la guerre, le terrorisme, les émeutes, les embargos, les actes des autorités civiles ou militaires, les incendies, inondations, accidents, grèves ou pénuries de moyens de transport, d’installations, de carburant, d’énergie, de main-d’œuvre ou de matériaux («Force majeure»). En cas de retard de ce type, le délai d’exécution sera prolongé d’une durée égale au temps perdu en raison dudit retard.

16.7 Relation entre les parties. Les Parties sont des prestataires indépendants. Le présent Contrat-cadre et/ou toute Commande individuelle ne créent pas de partenariat, de franchise, de coentreprise, de mandat, de relation fiduciaire ou de relation de travail entre les Parties. Aucune des Parties n’aura le pouvoir de lier l’autre ou de contracter des obligations au nom de l’autre sans le consentement écrit préalable de cette dernière.

16.8 Mesures injonctives. Chaque Partie reconnaît qu’une violation de la section 4.5 (Restrictions), de la section 7 (Confidentialité) ou de la section 9 (Propriété intellectuelle) causerait un préjudice irréparable pour lequel des dommages-intérêts pécuniaires seraient insuffisants. En conséquence, la Partie non défaillante sera en droit de demander des mesures injonctives auprès de tout tribunal compétent sans avoir à constituer de caution ni à prouver l’existence d’un préjudice réel.

16.9 Notifications. Sauf disposition contraire prévue dans le présent MSA ou dans une Commande individuelle, toutes les notifications relatives au présent MSA et à toute Commande individuelle devront être effectuées par écrit et prendront effet : (a) dès leur remise en mains propres, (b) le deuxième jour ouvrable suivant l’envoi postal, ou (c) le jour de l’envoi par courrier électronique à l’adresse e-mail de l’autre partie telle qu’indiquée sur la page de signature du présent MSA (ou à toute autre adresse e-mail communiquée au préalable par écrit par l’une des parties).

16.10 Forme écrite. Chaque fois que le présent MSA exige la forme écrite (c’est-à-dire en utilisant les termes « écrit » ou « par écrit »), cette exigence est satisfaite par un document écrit signé par la Partie déclarante au moyen d’une signature manuscrite ou électronique (y compris les signatures électroniques courantes telles que Docusign ou Adobe Sign). Pour éviter toute ambiguïté, une signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale suisse sur les signatures électroniques (ZertES) n’est pas requise.

16.11 Modifications. Toute modification ou amendement apporté au présent MSA ou à une Commande individuelle doit être effectué par écrit pour être valable. Cette exigence s’applique à tout accord visant à déroger aux exigences de forme écrite ou à les modifier. Nonobstant ce qui précède, Doodle peut mettre à jour ou modifier unilatéralement les éléments suivants : les Conditions d’utilisation du produit (PUP) et la Documentation.

16.12 Intégralité. Le présent MSA et les Commandes individuelles (y compris les documents qui y sont mentionnés) contiennent l’intégralité de l’accord mutuel entre les Parties concernant leur objet et prévalent sur, et remplacent, tous les accords, négociations, discussions, ententes, déclarations et communications antérieurs ou contemporains entre les Parties, qu’ils soient oraux ou écrits, à cet égard et s’y rapportant. Chaque Partie reconnaît ne s’être fondée sur aucune déclaration, garantie ou affirmation de l’autre Partie qui ne soit pas expressément énoncée dans les présentes.

16.13 Renonciation et divisibilité. Aucun manquement ou retard de la part de l’une ou l’autre des Parties dans l’exercice d’un droit en vertu du présent MSA ou de toute Commande individuelle ne constituera une renonciation à ce droit. Si une disposition du présent MSA ou de toute Commande individuelle venait à être ou à devenir invalide, inopérante ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, la validité des autres dispositions n’en serait pas affectée. La ou les dispositions invalides ou inefficaces seront remplacées par une ou plusieurs autres dispositions valides quant à leur forme et à leur contenu, et qui se rapprochent autant que possible de l’objet et des intentions de la ou des dispositions invalides ou inefficaces.