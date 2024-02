Doodle s’engage à vous offrir ses meilleurs outils pour vous permettre une organisation fiable et simple de vos divers évènements. Que vous soyez chef d’entreprise, à la tête d’une association universitaire ou encore père d’une grande famille que vous souhaitez réunir pour les prochaines vacances, Doodle est fait pour vous faciliter la vie. Inutile d’accumuler les post-it et autres cahiers pour planifier votre semaine, grâce à la plateforme, vous pouvez créer le planning en ligne qui vous permettra d’organiser votre emploi du temps et inviter en quelques clics les personnes de votre choix. Avec Doodle, créer un planning clair et organisé simplifie votre quotidien.