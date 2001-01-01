Crear un Doodle

Programación creada para los consultores y el trabajo de los clientes

Deja de perseguir correos electrónicos. Comparte tu calendario, deja que los clientes reserven reuniones que se ajusten a tu horario, protege el tiempo facturable y recupera la concentración para una consultoría de mayor valor.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Con la confianza de consultores y empresas orientadas al cliente

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Menos programación, más tiempo para los clientes

Deja que los clientes reserven reuniones directamente en tu calendario para que te ahorres el ping-pong del correo electrónico. Doodle mantiene tu disponibilidad exacta, convirtiendo las llamadas de descubrimiento en sesiones facturables y liberando horas cada semana.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Sin dobles reservas, sin perder oportunidades

Con la sincronización del calendario en tiempo real, todas las reuniones están al día. Comparte páginas de reservas distintas para el descubrimiento, las sesiones de estrategia y los seguimientos, de modo que los clientes siempre lleguen al lugar correcto a la primera.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Experiencia profesional, siempre

Las Páginas de Reserva con tu marca, las confirmaciones automáticas y los recordatorios te mantienen organizado y puntual. Cobra los pagos por adelantado y reduce las ausencias, al tiempo que ofreces a los clientes una experiencia pulida y fiable.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Hecho para cada consulta

Sincroniza tu calendario automáticamente

Conecta Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar para que Doodle sólo muestre tu disponibilidad real y bloquee los conflictos en todas las cuentas.

Deja que los clientes reserven en tiempo real

Comparte una Página de Reservas o un enlace 1:1 para que los clientes programen al instante. Doodle añade enlaces a reuniones, convierte zonas horarias y envía invitaciones automáticamente.

Muestra tu marca con cada reserva

Personaliza tu Página de Reservas con tu logotipo, colores y detalles de la sesión. Establece agendas claras y crea una primera impresión profesional.

Mantén seguros los datos de los clientes

Doodle utiliza conexiones seguras y encriptadas y un diseño que da prioridad a la privacidad. Sólo tú puedes ver los detalles de tu calendario, y la información de los participantes puede permanecer oculta.

Encuentra la mejor hora para los grupos

Utiliza las Encuestas de Grupo para programar talleres o reuniones de partes interesadas. Invita hasta 1.000 participantes y elige la hora que convenga a todos.

Gestionar la asistencia sin hojas de cálculo

Organiza talleres y cursos de formación con las Hojas de Inscripción. Establece límites de plazas, recoge información de los asistentes y llena todas las sesiones sin seguimiento manual.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Doodle redujo mi tiempo de programación a la mitad y duplicó mis reservas de consultas.

DL

David L.

Consultor de empresas

Los clientes reservan en segundos. Por fin protejo las horas facturables y acabo con las cadenas de correos electrónicos.

SM

Sarah M.

Consultor Estratégico

Las páginas de reservas parecen profesionales y reducen las ausencias con recordatorios.

PK

Priya K.

Consultor independiente

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para consultores

Consejos prácticos para organizar mejores reuniones con clientes, mantener tu calendario bajo control y hacer crecer tu negocio de consultoría.

Consultant and client having a one-on-one discussion in a comfortable office environment.

Cómo los asesores ahorran horas con una programación más inteligente

Two consultants discussing project plans in a modern meeting room.

5 plantillas de reuniones que todo consultor necesita

Confident professional standing with folded arms.

Cómo fijar tarifas y cobrar cuando los clientes reservan

Preguntas frecuentes

¿Puedo recabar información sobre el cliente antes de una reunión?

Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas u Hoja de Inscripción para recopilar objetivos, notas o detalles clave antes de las reuniones con los clientes.

¿Qué calendarios y herramientas de conferencia se integran?

Conecta calendarios de Google, Microsoft Outlook y Apple. Añade enlaces a Zoom, Google Meet, Cisco o Microsoft Teams. Stripe permite el cobro de pagos.

¿Puedo ofrecer distintos tipos de consulta con distintos precios y duraciones?

Sí. Crea varias Páginas de Reserva o sesiones en las Hojas de Inscripción con duraciones, tarifas y configuraciones de pago distintas.

¿Los datos de los clientes son seguros y privados?

Sí. Doodle proporciona seguridad de nivel empresarial, gestión conforme al GDPR y controles de privacidad para que sólo tú veas tus calendarios conectados y los datos de tus clientes.

¿Puedo limitar los plazos de reserva o exigir un preaviso?

Sí. Establece plazos de reserva, antelación mínima, topes de tiempo y recordatorios automáticos para controlar cuándo pueden programar los clientes y reducir los cambios de última hora.

Empieza a programar clientes con confianza

Plan gratuito disponible. Doodle Pro desde 6,95 $/mes - pagos, marca personalizada y automatizaciones avanzadas.

No se necesita tarjeta de crédito.