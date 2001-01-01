Programación creada para los consultores y el trabajo de los clientes
Con la confianza de consultores y empresas orientadas al cliente
Menos programación, más tiempo para los clientes
Deja que los clientes reserven reuniones directamente en tu calendario para que te ahorres el ping-pong del correo electrónico. Doodle mantiene tu disponibilidad exacta, convirtiendo las llamadas de descubrimiento en sesiones facturables y liberando horas cada semana.
Sin dobles reservas, sin perder oportunidades
Con la sincronización del calendario en tiempo real, todas las reuniones están al día. Comparte páginas de reservas distintas para el descubrimiento, las sesiones de estrategia y los seguimientos, de modo que los clientes siempre lleguen al lugar correcto a la primera.
Experiencia profesional, siempre
Las Páginas de Reserva con tu marca, las confirmaciones automáticas y los recordatorios te mantienen organizado y puntual. Cobra los pagos por adelantado y reduce las ausencias, al tiempo que ofreces a los clientes una experiencia pulida y fiable.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Hecho para cada consulta
Sincroniza tu calendario automáticamente
Conecta Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar para que Doodle sólo muestre tu disponibilidad real y bloquee los conflictos en todas las cuentas.
Deja que los clientes reserven en tiempo real
Comparte una Página de Reservas o un enlace 1:1 para que los clientes programen al instante. Doodle añade enlaces a reuniones, convierte zonas horarias y envía invitaciones automáticamente.
Muestra tu marca con cada reserva
Personaliza tu Página de Reservas con tu logotipo, colores y detalles de la sesión. Establece agendas claras y crea una primera impresión profesional.
Mantén seguros los datos de los clientes
Doodle utiliza conexiones seguras y encriptadas y un diseño que da prioridad a la privacidad. Sólo tú puedes ver los detalles de tu calendario, y la información de los participantes puede permanecer oculta.
Encuentra la mejor hora para los grupos
Utiliza las Encuestas de Grupo para programar talleres o reuniones de partes interesadas. Invita hasta 1.000 participantes y elige la hora que convenga a todos.
Gestionar la asistencia sin hojas de cálculo
Organiza talleres y cursos de formación con las Hojas de Inscripción. Establece límites de plazas, recoge información de los asistentes y llena todas las sesiones sin seguimiento manual.
Trabaja con tus herramientas favoritas
Doodle redujo mi tiempo de programación a la mitad y duplicó mis reservas de consultas.
Los clientes reservan en segundos. Por fin protejo las horas facturables y acabo con las cadenas de correos electrónicos.
Las páginas de reservas parecen profesionales y reducen las ausencias con recordatorios.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Preguntas frecuentes
¿Puedo recabar información sobre el cliente antes de una reunión?
Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas u Hoja de Inscripción para recopilar objetivos, notas o detalles clave antes de las reuniones con los clientes.
¿Qué calendarios y herramientas de conferencia se integran?
Conecta calendarios de Google, Microsoft Outlook y Apple. Añade enlaces a Zoom, Google Meet, Cisco o Microsoft Teams. Stripe permite el cobro de pagos.
¿Puedo ofrecer distintos tipos de consulta con distintos precios y duraciones?
Sí. Crea varias Páginas de Reserva o sesiones en las Hojas de Inscripción con duraciones, tarifas y configuraciones de pago distintas.
¿Los datos de los clientes son seguros y privados?
Sí. Doodle proporciona seguridad de nivel empresarial, gestión conforme al GDPR y controles de privacidad para que sólo tú veas tus calendarios conectados y los datos de tus clientes.
¿Puedo limitar los plazos de reserva o exigir un preaviso?
Sí. Establece plazos de reserva, antelación mínima, topes de tiempo y recordatorios automáticos para controlar cuándo pueden programar los clientes y reducir los cambios de última hora.