Programación para arquitectos - gestión de reuniones con clientes

Reduce el tiempo de programación de revisiones de diseño, visitas a la obra y reuniones con clientes. Comparte un enlace de reserva, sincroniza tu calendario, cobra los pagos y mantén los plazos del proyecto al día.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Con la confianza de estudios de arquitectura y líderes del diseño

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Ahorra horas en la programación

Permite que los clientes reserven visitas, revisiones de diseño y consultas directamente en tu Página de Reservas. Doodle se sincroniza automáticamente con tu calendario para que las horas no disponibles queden ocultas: se acabaron las idas y venidas y las reservas dobles.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordina personas y proyectos fácilmente

Comparte Páginas de Reserva co-organizadas y utiliza Encuestas de Grupo para encontrar la mejor hora para las reuniones de las partes interesadas, las comprobaciones de los contratistas o los paseos por la obra de varias partes, todo ello sin interminables cadenas de correos electrónicos.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Protege el tiempo facturable y mantente profesional

Cobra los pagos con Stripe, añade tu logotipo y colores, y envía recordatorios automáticos a través de Doodle. Reduce las ausencias, mantén tu agenda y presenta una imagen coherente y profesional a cada cliente.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Hecho para todo tipo de reuniones de arquitectos

Mantén sincronizados tus calendarios

Conecta el Calendario de Google, Outlook o Apple para bloquear automáticamente las horas ocupadas. Mantén alineados los calendarios del proyecto, de la sede y personal para evitar la doble reserva durante las reuniones clave.

Deja que los clientes reserven al instante

Ofrece disponibilidad en directo con una Página de Reservas o franjas horarias 1:1. Los clientes pueden reservar consultas o visitas en cuestión de segundos, con márgenes para viajes y tiempo de preparación.

Muestra la marca profesional de tu empresa

Personaliza las Páginas de Reserva con el logotipo, los colores y las descripciones de las sesiones de tu empresa. Enumera servicios como llamadas de descubrimiento, revisiones esquemáticas o inspecciones de obra para que los clientes sepan qué esperar.

Proteger los datos del proyecto y del cliente

Doodle proporciona seguridad de nivel empresarial para salvaguardar la información confidencial. Controla la visibilidad del calendario, oculta los detalles de los participantes y cumple los requisitos de privacidad de la empresa.

Encuentra el mejor momento para cada equipo

Utiliza las Encuestas de Grupo para coordinar revisiones de planificación, comprobaciones de contratistas o sesiones multiempresa. Invita hasta 1.000 participantes y elige la hora que convenga a todos.

Organiza sesiones in situ con facilidad

Utiliza Hojas de Inscripción para talleres, recorridos de maquetas o visitas guiadas. Establece límites de plazas, crea sesiones y deja que los asistentes elijan su mejor hueco.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Doodle ha reducido mi tiempo de administración a la mitad. Los clientes reservan visitas sin correos electrónicos, y mi calendario se mantiene limpio para centrarme en el trabajo de diseño.

ER

Elena R.

Arquitecto principal

Las Páginas de Reserva con tu marca y los recordatorios automáticos hacen que las reuniones empiecen a tiempo y que las ausencias hayan disminuido en todos los proyectos.

ML

Marc L.

Jefe de Proyecto, Estudio de Diseño

Las encuestas de grupo ayudaron a alinear a las partes interesadas de todas las empresas para una revisión de la planificación sin fisuras, que antes tardaba semanas en programarse.

SK

Sofia K.

Arquitecto de Proyectos Senior

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para arquitectos

Guías y consejos para mejorar la programación, organizar reuniones eficientes y gestionar visitas a obras con Doodle. Consejos prácticos adaptados a los flujos de trabajo arquitectónicos.

Architect with clients in a building

Cómo programar visitas al cliente sin idas y venidas

Architects in a meeting

5 plantillas de reuniones que todo arquitecto debería utilizar

Architect in a design review

Simplificar las revisiones de diseño con Doodle: guía paso a paso

Preguntas frecuentes

¿Pueden los clientes reservar directamente las visitas?

Sí. Utiliza la Página de Reservas para mostrar sólo las horas disponibles y establecer topes para el viaje y la preparación, de modo que las visitas al lugar se sincronicen con tu calendario.

¿Qué calendarios se integran con Doodle?

Doodle conecta Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar y Apple Calendar para que tu disponibilidad sea exacta en todos los proyectos.

¿Puedo cobrar honorarios por consultas o visitas in situ?

Sí. Utiliza Stripe en la Página de Reservas o 1:1 para cobrar depósitos o el pago completo cuando los clientes programen citas.

¿Es segura la información del cliente y del proyecto?

Sí. Doodle ofrece seguridad de nivel empresarial, controles de privacidad y opciones para ocultar los detalles de los participantes con el fin de proteger los datos confidenciales del proyecto.

¿Puedo ofrecer distintos tipos y límites de sesión?

Sí. Crea varias Páginas de Reserva para diferentes servicios y utiliza Hojas de Inscripción para gestionar sesiones con plazas limitadas.

Empieza a programar de forma más inteligente tu estudio de arquitectura

Plan gratuito disponible. Actualiza a Doodle Pro desde 6,95 $/mes para personalizar tu marca, recordatorios automáticos y pagos con Stripe.

No se necesita tarjeta de crédito.