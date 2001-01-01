Programación para arquitectos - gestión de reuniones con clientes
Con la confianza de estudios de arquitectura y líderes del diseño
Ahorra horas en la programación
Permite que los clientes reserven visitas, revisiones de diseño y consultas directamente en tu Página de Reservas. Doodle se sincroniza automáticamente con tu calendario para que las horas no disponibles queden ocultas: se acabaron las idas y venidas y las reservas dobles.
Coordina personas y proyectos fácilmente
Comparte Páginas de Reserva co-organizadas y utiliza Encuestas de Grupo para encontrar la mejor hora para las reuniones de las partes interesadas, las comprobaciones de los contratistas o los paseos por la obra de varias partes, todo ello sin interminables cadenas de correos electrónicos.
Protege el tiempo facturable y mantente profesional
Cobra los pagos con Stripe, añade tu logotipo y colores, y envía recordatorios automáticos a través de Doodle. Reduce las ausencias, mantén tu agenda y presenta una imagen coherente y profesional a cada cliente.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Hecho para todo tipo de reuniones de arquitectos
Mantén sincronizados tus calendarios
Conecta el Calendario de Google, Outlook o Apple para bloquear automáticamente las horas ocupadas. Mantén alineados los calendarios del proyecto, de la sede y personal para evitar la doble reserva durante las reuniones clave.
Deja que los clientes reserven al instante
Ofrece disponibilidad en directo con una Página de Reservas o franjas horarias 1:1. Los clientes pueden reservar consultas o visitas en cuestión de segundos, con márgenes para viajes y tiempo de preparación.
Muestra la marca profesional de tu empresa
Personaliza las Páginas de Reserva con el logotipo, los colores y las descripciones de las sesiones de tu empresa. Enumera servicios como llamadas de descubrimiento, revisiones esquemáticas o inspecciones de obra para que los clientes sepan qué esperar.
Proteger los datos del proyecto y del cliente
Doodle proporciona seguridad de nivel empresarial para salvaguardar la información confidencial. Controla la visibilidad del calendario, oculta los detalles de los participantes y cumple los requisitos de privacidad de la empresa.
Encuentra el mejor momento para cada equipo
Utiliza las Encuestas de Grupo para coordinar revisiones de planificación, comprobaciones de contratistas o sesiones multiempresa. Invita hasta 1.000 participantes y elige la hora que convenga a todos.
Organiza sesiones in situ con facilidad
Utiliza Hojas de Inscripción para talleres, recorridos de maquetas o visitas guiadas. Establece límites de plazas, crea sesiones y deja que los asistentes elijan su mejor hueco.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Doodle ha reducido mi tiempo de administración a la mitad. Los clientes reservan visitas sin correos electrónicos, y mi calendario se mantiene limpio para centrarme en el trabajo de diseño.
Las Páginas de Reserva con tu marca y los recordatorios automáticos hacen que las reuniones empiecen a tiempo y que las ausencias hayan disminuido en todos los proyectos.
Las encuestas de grupo ayudaron a alinear a las partes interesadas de todas las empresas para una revisión de la planificación sin fisuras, que antes tardaba semanas en programarse.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos
para arquitectos
Preguntas frecuentes
¿Pueden los clientes reservar directamente las visitas?
Sí. Utiliza la Página de Reservas para mostrar sólo las horas disponibles y establecer topes para el viaje y la preparación, de modo que las visitas al lugar se sincronicen con tu calendario.
¿Qué calendarios se integran con Doodle?
Doodle conecta Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar y Apple Calendar para que tu disponibilidad sea exacta en todos los proyectos.
¿Puedo cobrar honorarios por consultas o visitas in situ?
Sí. Utiliza Stripe en la Página de Reservas o 1:1 para cobrar depósitos o el pago completo cuando los clientes programen citas.
¿Es segura la información del cliente y del proyecto?
Sí. Doodle ofrece seguridad de nivel empresarial, controles de privacidad y opciones para ocultar los detalles de los participantes con el fin de proteger los datos confidenciales del proyecto.
¿Puedo ofrecer distintos tipos y límites de sesión?
Sí. Crea varias Páginas de Reserva para diferentes servicios y utiliza Hojas de Inscripción para gestionar sesiones con plazas limitadas.