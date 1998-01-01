Programación inteligente diseñada para equipos de marketing
Utilizado por profesionales del marketing en equipos de todo el mundo que se mueven con rapidez
Menos programar, más crear
Reserva tormentas de ideas, revisiones de campañas y presentaciones a clientes en segundos para que tu equipo siga centrado en el trabajo que mueve la aguja.
Colabora sin retrasos
Todo el mundo recibe la hora, el enlace y los recordatorios adecuados: ningún proyecto se estanca por problemas de programación.
Mantén los proyectos en marcha
Una sola herramienta gestiona las sincronizaciones internas, las llamadas a clientes y las reuniones con socios. Todo ello sin tener que hacer malabarismos con varias aplicaciones.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Diseñado para todas las formas en que se reúnen los profesionales del marketing
Planificar el inicio de la campaña
Utiliza una Encuesta de Grupo para fijar una hora de reunión con creativos, producto y ventas antes de que se pasen los plazos de lanzamiento.
Revisar los activos creativos
Comparte una Página de Reservas para que los interesados puedan agendar sesiones de revisión sin interminables hilos de “¿Esto funciona?”
Coordinar las reuniones de socios
Encuentra fácilmente una hora con agencias, patrocinadores o colaboradores, incluso en distintas zonas horarias.
Agilizar las autorizaciones
Programa más rápidamente a los responsables de la toma de decisiones para que las campañas se lancen a tiempo.
Llenar las plazas del taller
Utiliza una Hoja de Inscripción para los talleres de marca o estrategia, para que todos los asientos estén ocupados.
Protege tu calendario
Conecta Google, Outlook o iCloud. Sólo se comparte tu disponibilidad, no los detalles de tu calendario personal.
Planificar el inicio de la campaña
Utiliza una Encuesta de Grupo para fijar una hora de reunión con creativos, producto y ventas antes de que se pasen los plazos de lanzamiento.
Revisar los activos creativos
Comparte una Página de Reservas para que los interesados puedan agendar sesiones de revisión sin interminables hilos de “¿Esto funciona?”
Coordinar las reuniones de socios
Encuentra fácilmente una hora con agencias, patrocinadores o colaboradores, incluso en distintas zonas horarias.
Agilizar las autorizaciones
Programa más rápidamente a los responsables de la toma de decisiones para que las campañas se lancen a tiempo.
Llenar las plazas del taller
Utiliza una Hoja de Inscripción para los talleres de marca o estrategia, para que todos los asientos estén ocupados.
Protege tu calendario
Conecta Google, Outlook o iCloud. Sólo se comparte tu disponibilidad, no los detalles de tu calendario personal.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Doodle hace que las cosas vayan más rápido. Puedo tener a las personas adecuadas en la sala sin retrasos.
Es muy fácil de configurar: se acabaron los malabarismos con los calendarios para revisar las campañas.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Preguntas frecuentes
¿Cómo podemos coordinarnos con socios externos?
Comparte una encuesta de grupo para que las agencias, patrocinadores y equipos internos puedan elegir rápidamente una hora de reunión.
¿Puedo reservar reuniones para mi equipo?
Sí, con el plan Equipo, crea una Página de Reservas vinculada a los calendarios de varios miembros del equipo.
¿Podemos añadir la marca de nuestra empresa a las Páginas de reserva?
Por supuesto. Personaliza tus Garabatos con tu logotipo y colores para que se sientan como parte de la experiencia de tu marca.
¿Qué es lo mejor para reservar varias sesiones de formación o de repaso?
Utiliza una Hoja de Inscripción para las opciones de varias sesiones; las Páginas de Reserva funcionan mejor para la disponibilidad individual.
¿Cómo puedo evitar cancelaciones de última hora?
Los recordatorios automáticos mantienen informados a los asistentes para que sea menos probable que falten a tu reunión.