Programación inteligente diseñada para equipos de marketing

Desde tormentas de ideas a llamadas de socios, Doodle mantiene a tu equipo en movimiento en menos tiempo.

Utilizado por profesionales del marketing en equipos de todo el mundo que se mueven con rapidez

Menos programar, más crear

Reserva tormentas de ideas, revisiones de campañas y presentaciones a clientes en segundos para que tu equipo siga centrado en el trabajo que mueve la aguja.

Colabora sin retrasos

Todo el mundo recibe la hora, el enlace y los recordatorios adecuados: ningún proyecto se estanca por problemas de programación.

Mantén los proyectos en marcha

Una sola herramienta gestiona las sincronizaciones internas, las llamadas a clientes y las reuniones con socios. Todo ello sin tener que hacer malabarismos con varias aplicaciones.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Diseñado para todas las formas en que se reúnen los profesionales del marketing

Planificar el inicio de la campaña

Utiliza una Encuesta de Grupo para fijar una hora de reunión con creativos, producto y ventas antes de que se pasen los plazos de lanzamiento.

Revisar los activos creativos

Comparte una Página de Reservas para que los interesados puedan agendar sesiones de revisión sin interminables hilos de “¿Esto funciona?”

Coordinar las reuniones de socios

Encuentra fácilmente una hora con agencias, patrocinadores o colaboradores, incluso en distintas zonas horarias.

Agilizar las autorizaciones

Programa más rápidamente a los responsables de la toma de decisiones para que las campañas se lancen a tiempo.

Llenar las plazas del taller

Utiliza una Hoja de Inscripción para los talleres de marca o estrategia, para que todos los asientos estén ocupados.

Protege tu calendario

Conecta Google, Outlook o iCloud. Sólo se comparte tu disponibilidad, no los detalles de tu calendario personal.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Doodle hace que las cosas vayan más rápido. Puedo tener a las personas adecuadas en la sala sin retrasos.

Rachel S.

Director de Marketing

Es muy fácil de configurar: se acabaron los malabarismos con los calendarios para revisar las campañas.

John K.

Responsable de Marketing

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático.

Preguntas frecuentes

¿Cómo podemos coordinarnos con socios externos?

Comparte una encuesta de grupo para que las agencias, patrocinadores y equipos internos puedan elegir rápidamente una hora de reunión.

¿Puedo reservar reuniones para mi equipo?

Sí, con el plan Equipo, crea una Página de Reservas vinculada a los calendarios de varios miembros del equipo.

¿Podemos añadir la marca de nuestra empresa a las Páginas de reserva?

Por supuesto. Personaliza tus Garabatos con tu logotipo y colores para que se sientan como parte de la experiencia de tu marca.

¿Qué es lo mejor para reservar varias sesiones de formación o de repaso?

Utiliza una Hoja de Inscripción para las opciones de varias sesiones; las Páginas de Reserva funcionan mejor para la disponibilidad individual.

¿Cómo puedo evitar cancelaciones de última hora?

Los recordatorios automáticos mantienen informados a los asistentes para que sea menos probable que falten a tu reunión.

¿No has encontrado la respuesta?

Dedica más tiempo a crear menos tiempo coordinando

Mantén las campañas en movimiento y a tu equipo centrado en el trabajo que genera resultados, no persiguiendo las horas de las reuniones.

No se necesita tarjeta de crédito.