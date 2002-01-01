Crear un Doodle

Lista de control para la celebración de fin de año para equipos profesionales

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 10 dic 2025

End-of-year client celebration.

    Una lista de comprobación completa de la celebración de fin de año con los clientes incluye elegir el formato adecuado del evento, fijar un presupuesto, confirmar la lista de invitados, enviar las invitaciones oportunas, preparar los momentos de agradecimiento y gestionar toda la logística, desde el lugar y el catering hasta los discursos, los regalos y el seguimiento. La forma más fácil de empezar es utilizar una Encuesta de Grupo de Doodle para encontrar una fecha a la que puedan asistir tus clientes y una Hoja de Inscripción de Doodle para organizar diferentes sesiones o actividades sin hilos de correo electrónico de ida y vuelta.

    Celebración de fin de año con los clientes

    Una celebración de fin de año es una de las mejores formas de dar las gracias a tus clientes, fortalecer las relaciones y cerrar el año con una nota positiva. Tanto si organizas una pequeña cena de agradecimiento como una jornada de puertas abiertas con varias sesiones, una buena planificación te ayudará a crear una experiencia cálida, memorable y genuinamente profesional.

    A continuación encontrarás la lista de comprobación completa, pensada para equipos de cara al cliente, agencias, consultores y cualquiera que organice un evento con clientes.

    Lista de comprobación completa para la celebración de fin de año con clientes

    Categoría

    Qué tener en cuenta / qué hacer

    Objetivo del evento

    Aclara si la celebración es de agradecimiento, para establecer contactos, para compartir hitos o para establecer relaciones.

    Presupuesto

    Establece un presupuesto anticipado (lugar, catering, bebidas, regalos, entretenimiento, materiales, transporte). Confirma la aprobación interna.

    Fecha y disponibilidad

    Ofrece varias fechas y utiliza una encuesta de grupo Doodle para que los clientes puedan elegir la que más les convenga.

    Formato del evento

    Elige entre una copa después del trabajo, una pequeña cena, un desayuno de trabajo en red, un acto híbrido, una jornada de puertas abiertas, un taller y una celebración.

    Lista de invitados

    Decide a qué clientes invitar, si quieres mezclar grupos de clientes y si pueden asistir compañeros o socios.

    Lugar

    Considera la accesibilidad, el nivel de ruido, los asientos, la capacidad, la privacidad para los discursos y la proximidad al transporte.

    Invitaciones

    Envíalas con tiempo. Incluye el propósito, el código de vestimenta (opcional), la fecha/hora, el orden del día, la fecha límite para confirmar la asistencia y los detalles del lugar.

    RSVP y asistencia

    Controla las confirmaciones de asistencia, las necesidades dietéticas y los requisitos de accesibilidad. Envía recordatorios.

    Contactos de emergencia

    Recopila los números de emergencia del lugar de celebración y asegúrate de que los anfitriones tienen la información de contacto de los demás.

    Comida y bebida

    Ofrece opciones sencillas y de alta calidad: finger food, menú degustación, platos pequeños. Incluye opciones sin alcohol.

    Agenda y flujo

    Planifica el registro, la mezcla, el momento de agradecimiento, las presentaciones clave y las presentaciones opcionales.

    Discursos y agradecimiento

    Prepara un mensaje de agradecimiento breve y cálido y destaca los logros compartidos. Sé breve.

    Regalos (opcional)

    Elige regalos bien pensados: golosinas locales, libros, artículos gourmet o pequeños productos curados. Evita las marcas pesadas.

    Entretenimiento

    Opcional: música ligera de fondo, set acústico, experiencia de degustación, rincón fotográfico o mini actividad de networking.

    Sesiones de hojas de inscripción

    Si ofreces varias franjas horarias, demostraciones o sesiones de taller, utiliza una hoja de inscripción para que los clientes se inscriban fácilmente sin tener que reservar dos veces.

    Logística y equipos

    Comprueba los micrófonos, altavoces, adaptadores para portátiles, iluminación, etiquetas identificativas, señalización y materiales de presentación.

    Accesibilidad e inclusión

    Asegúrate de que el lugar de reunión se adapta a todas las necesidades de movilidad, consideraciones de sonido y restricciones dietéticas.

    Transporte

    Comparte indicaciones claras, ofrece vales de taxi (si es necesario) y garantiza opciones de transporte seguras después del evento.

    Responsabilidades del personal

    Asigna funciones: recepcionistas, presentadores, fotografía, anfitriones, logística.

    Coordinación del día del evento

    Llega pronto, prueba el equipo, finaliza el diseño, prepara la música, confirma el catering y comprueba la lista de asistentes.

    Seguimiento

    Envía mensajes de agradecimiento, fotos del evento, momentos destacados compartidos e invitaciones para las reuniones de control de fin de año.

    Calendario de planificación de la celebración de fin de año

    Un calendario sencillo permite que los eventos de los clientes se desarrollen sin problemas, especialmente durante los meses más ajetreados del año.

    Calendario

    Qué hay que hacer

    4 semanas antes

    Elige el formato, fija el presupuesto, crea una encuesta de grupo Doodle, confirma la fecha.

    3 semanas antes

    Finaliza el lugar, envía las invitaciones, abre la Hoja de Inscripción para las sesiones (si procede).

    2 semanas antes

    Confirma el catering, prepara la agenda, planifica el mensaje de agradecimiento, organiza los regalos.

    1 semana antes

    Revisar las confirmaciones de asistencia, probar las presentaciones, ultimar las funciones del personal, preparar la señalización y los materiales.

    2-3 días antes

    Reconfirma los detalles con el lugar de celebración, revisa la lista de clientes, ordena el espacio y prepara los elementos de registro.

    Día del evento

    Da la bienvenida a los invitados, sigue la agenda, haz fotos, celebra el momento de agradecimiento y disfruta del evento.

    Cómo utilizar Doodle para organizar la celebración con tus clientes

    La planificación con clientes requiere herramientas que respeten su tiempo y faciliten su participación.

    Utiliza una Encuesta de Grupo para elegir la fecha

    Una Encuesta de Grupo de Doodle permite a los ocupados clientes votar en segundos, te ayuda a evitar la doble reserva y garantiza la máxima participación. También puedes utilizar encuestas para programar

    • reuniones preparatorias internas

    • sesiones informativas

    • ensayos previos al evento

    Utiliza una hoja de inscripción para diferentes sesiones

    Si tu evento incluye varios componentes, una Hoja de Inscripción es la forma más sencilla de gestionar la asistencia:

    Perfecta para

    • franjas horarias de talleres

    • sesiones de demostración de productos

    • experiencias de degustación

    • rotaciones para "conocer al equipo" en agradecimiento a los clientes

    • actividades de capacidad limitada

    Los clientes pueden elegir su franja horaria preferida, y Doodle evita automáticamente el exceso de reservas.

    Esto crea una experiencia fluida y profesional, sin coordinación manual.

    Cómo hacer que tu celebración con el cliente no sea estresante

    • Empieza pronto y comunícate con claridad

    • Mantén el formato del evento sencillo

    • Ofrece momentos de agradecimiento significativos pero breves

    • Elige lugares accesibles y cómodos

    • No sobrecargues la agenda

    • Delega tareas en tu equipo

    • Céntrate en la conexión personal, no en la perfección

    Los clientes felices recuerdan los detalles bien pensados, no la logística complicada.

    "Organizamos nuestra primera celebración de fin de año con Doodle para coordinar las fechas y las inscripciones a las sesiones. Varios clientes nos dijeron que fue impresionantemente fluido y profesional de principio a fin." - Marco T., Director de Cuentas

    PREGUNTAS FRECUENTES

    ¿Qué debe incluir un evento de fin de año para un cliente?

    Un objetivo claro, fecha, lugar, invitaciones, comida, bebida, momentos de agradecimiento y un orden del día sencillo.

    ¿Con cuánta antelación debo invitar a los clientes?

    Con tres o cuatro semanas de antelación es mejor, sobre todo en noviembre y diciembre.

    ¿El acto debe incluir discursos?

    Los mensajes breves y sinceros funcionan bien. No hacen falta presentaciones largas ni formales.

    ¿Cómo puedo gestionar sesiones con varios clientes?

    Utiliza una Hoja de Inscripción Doodle para que los invitados puedan elegir y reservar franjas horarias al instante.

    ¿Cuál es el mejor formato para un evento de agradecimiento al cliente?

    Funcionan muy bien los formatos sencillos, como las copas después del trabajo, los desayunos de networking, las pequeñas cenas o las sesiones híbridas.

    ¿Listo para planificar tu celebración de fin de año?

    Encuentra la fecha perfecta con una Encuesta de Grupo de Doodle y deja que los clientes se apunten a las sesiones fácilmente con una Hoja de Inscripción de Doodle. Ofréceles una experiencia que se sienta fluida, organizada y genuinamente apreciada.

