A. "CCPA" significa la Ley de Privacidad del Consumidor de California (California Consumer Privacy Act of 2018, Cal. Civ. Code § [1798.100 - 1798.199.100]) y sus reglamentos de aplicación, cada uno de los cuales puede ser modificado de vez en cuando, incluyendo sin limitación por la Ley de Derechos de Privacidad de California de 2020.

B. "Marco( s) de Privacidad de Datos" significa, según corresponda, el Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU., la Extensión del Reino Unido al Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU. y el Marco de Privacidad de Datos Suiza-EE.UU. desarrollados por el Departamento de Comercio de EE.UU. y la Comisión Europea, el Gobierno del Reino Unido y la Administración Federal Suiza que permiten a las organizaciones con sede en EE.UU. que participan en dichos Marcos de Privacidad de Datos recibir Datos Personales de la Unión Europea / Espacio Económico Europeo, el Reino Unido y Gibraltar, y Suiza en cumplimiento de las Leyes de Protección de Datos aplicables en dichas regiones.

C. "Leyes de protección de datos " se refiere a todas las leyes federales, estatales y extranjeras aplicables de protección de datos, privacidad y seguridad de datos, así como a los reglamentos y directivas formales aplicables que, por su naturaleza, pretenden tener fuerza de ley, todas ellas modificadas de vez en cuando, y cuando se refieran al tratamiento de Datos personales por parte del procesador, en la medida directamente aplicable a dicho tratamiento, incluidas, entre otras, las Leyes de protección de datos de la UE, las Leyes de protección de datos del Reino Unido, las Leyes de protección de datos de Suiza, la Ley de privacidad de 1988, la Ley de protección de datos personales y documentos electrónicos y la CCPA.

D. "Sujeto de los Datos" significa el individuo o consumidor al que se refieren los Datos Personales.

E. "Solicitud del Sujeto de los Datos " se refiere a una solicitud de un Sujeto de los Datos para ejercer los derechos otorgados por las Leyes de Protección de Datos con respecto a los Datos Personales del Sujeto de los Datos.

F. "Leyes de protección de datos de la UE" se refiere al GDPR junto con cualquier legislación o normativa de aplicación, así como las leyes de la Unión Europea o de los Estados miembros, con sus modificaciones periódicas.

G. "GDPR " significa el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos).

H. "Parte" se refiere al Cliente o a Doodle.

I. "Partes" significa colectivamente Cliente y Doodle.

J. "Datos Personales"significa cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable que sea procesada por Doodle en nombre del Cliente en relación con la prestación de los Servicios al Cliente, cuando dicha información esté protegida como "datos personales" o "información personal" o un término similar en virtud de la(s) Ley(es) de Protección de Datos.

K. "Proceso" o "Tratamiento" significa cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen sobre los Datos Personales, ya sea por medios automatizados o no, tales como la recogida, registro, organización, almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, utilización, divulgación mediante transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, cotejo o interconexión, bloqueo, supresión o destrucción.

L. Por"violación de la seguridad" se entenderá una violación confirmada de las medidas de seguridad de la información de Doodle que provoque la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, la difusión no autorizada o el acceso a Datos Personales contemplados en la presente APD.

M. "Servicios" significa los servicios prestados por Doodle al Cliente en virtud del Acuerdo.

N. "Cláusulas Contractuales Tipo" o "CEC" significa las cláusulas tipo para la transferencia de Datos Personales a procesadores establecidos en terceros países aprobadas por la Comisión Europea, cuya versión aprobada figura en la Decisión de Ejecución 2021/914 de la Comisión Europea de 4 de junio de 2021 y en: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=e.

O. "Leyes Suizas de Protección de Datos " se refiere a todas las leyes relativas a la protección de datos, el Tratamiento de Datos Personales, la privacidad y/o las comunicaciones electrónicas en vigor de vez en cuando en Suiza, incluyendo la Ley Federal Suiza de Protección de Datos de fecha 25 de septiembre de 2020 y sus ordenanzas.

P. "Leyes de protección de datos del Reino Unido " se refiere a todas las leyes relacionadas con la protección de datos, el Tratamiento de Datos Personales, la privacidad y/o las comunicaciones electrónicas vigentes en cada momento en el Reino Unido ("Reino Unido"), incluyendo el GDPR del Reino Unido y la Ley de Protección de Datos de 2018.

Q. "GDPR del Reino Unido" significa el Reglamento General de Protección de Datos del Reino Unido, ya que forma parte de la legislación del Reino Unido en virtud de la sección 3 de la Ley de la Unión Europea (Retirada) de 2018.

R. Los términos "Encargado del tratamiento" y "Responsable del tratamiento" tendrán el significado que se les atribuye en la Ley de Protección de Datos aplicable. Los términos en mayúsculas que no se definan en el presente APD tendrán el significado que se les atribuye en el Acuerdo y se adoptan por referencia en el presente Apéndice.