Terminplanung für Anwälte: schnellere Mandantengespräche

Schluss mit dem Hin und Her von E-Mails. Verbinde deinen Kalender und lass deine Kunden Beratungstermine buchen, vermeide Doppelbuchungen, sammle Zahlungen und schütze die abrechenbaren Stunden.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Das Vertrauen von Anwaltskanzleien und kundenorientierten Fachleuten

Abrechenbare Stunden schützen, Verwaltungsaufwand reduzieren

Mach Schluss mit endlosen E-Mails zur Terminplanung. Gib eine Buchungsseite frei, die mit deinem Kalender synchronisiert ist, damit deine Kunden nur die verfügbaren Zeiten sehen - so sparst du Stunden und konzentrierst dich auf die Arbeit am Fall, nicht auf die Koordination.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Vereinfache komplexe Meetings

Koordiniere Befragungen, Strategiesitzungen und Gespräche mit mehreren Parteien mit Gruppenabfragen, die die beste Zeit für alle finden. Sorge dafür, dass die Fälle reibungslos ablaufen, ohne dass die Termine hin- und hergeschoben werden müssen.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Professionelle, zuverlässige Kundenerfahrung

Gebrandete Buchungsseiten, automatische Erinnerungen und Stripe-Zahlungen sorgen dafür, dass die Kunden vorbereitet und pünktlich erscheinen. Du bleibst organisiert, dein Kalender ist präzise und jedes Treffen verläuft reibungslos.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Für jeden Bedarf an Besprechungen und Terminen für Anwälte gemacht

Synchronisiere deinen Kalender automatisch

Verbinde Google, Outlook oder Apple Calendar, um Konflikte zu blockieren, Buchungen sofort zu synchronisieren und Doppelbuchungen bei Anhörungen und Kundentreffen zu verhindern.

Kunden in Echtzeit buchen lassen

Gib eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link frei, damit Kunden und Empfehlungen sofort Beratungstermine auf der Grundlage deiner tatsächlichen Verfügbarkeit vereinbaren können - mit automatischen Bestätigungen.

Zeige die Marke deines Unternehmens

Füge deiner Buchungsseite das Logo, die Farben und die Sitzungsbeschreibungen deines Unternehmens hinzu. Füge Details zur Aufnahme oder zum Aufenthalt hinzu, um dein professionelles Image zu unterstreichen.

Die Vertraulichkeit der Kunden schützen

Sicherheit auf Unternehmensebene, Datenschutzkontrollen und eingeschränkter Kalenderzugriff unterstützen das Anwaltsgeheimnis und die Sicherheitsrichtlinien der Kanzlei.

Finde die beste Zeit für komplexe Treffen

Verwende Gruppenumfragen, um Einlassungen, Strategiesitzungen mit mehreren Firmen oder CLE-Veranstaltungen zu koordinieren. Lade die Teilnehmer/innen ein und lass Doodle die optimale Zeit für alle finden.

Führen Sie Kundensitzungen mit Leichtigkeit durch

Verwende Anmeldeformulare, um Kundenworkshops, begrenzte Pro-Bono-Beratungen oder Beratungsgespräche zu organisieren. Lege Kapazitätsgrenzen fest und verwalte die Teilnehmer/innen mühelos.

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Doodle spart mir jede Woche Stunden. Kunden buchen direkt und mein Kalender gerät nie in Konflikt.

SM

Sarah M.

Partner für Rechtsstreitigkeiten

Automatisierte Erinnerungsmails verringerten die Zahl der Nichterscheinen und halfen uns, die Beratungsgebühren über Stripe einzuziehen.

AR

Alex R.

Solopraktiker

Group Polls hat die Terminierung von Befragungen in allen Unternehmen vereinfacht.

PK

Priya K.

Assoziieren

Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Anwälte

Artikel, Vorlagen und Anleitungen, die dir dabei helfen, Kundenbesprechungen zu planen, Einladungen zu bearbeiten und abrechenbare Zeit mit Doodle zu schützen.

legal scales on the desk with a lawyer writing in the background.

Wie Anwälte die E-Mail-Planung stoppen können

Lawyer reviewing documents at desk

5 Aufnahmefragen für deine Buchungsseite

Lawyer shaking hands with a couple

Weniger Nichterscheinen: Mahnungen und Zahlungen für Anwälte

Häufig gestellte Fragen

Können Kunden Zeit online buchen?

Ja. Teile deine Buchungsseite, verbinde deinen Kalender und deine Kunden können Beratungstermine basierend auf deiner tatsächlichen Verfügbarkeit vereinbaren.

Wird Doodle mit meinem Firmenkalender und meinen Videotools synchronisiert?

Ja. Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender und füge automatisch Links zu Zoom, Teams oder Google Meet hinzu.

Kann ich Treffen mit mehreren Parteien wie z.B. Befragungen ansetzen?

Nutze Gruppenumfragen, um mehreren Parteien Zeiten vorzuschlagen und den besten Termin zu finden, ohne endlose E-Mail-Threads.

Sind die Kundeninformationen sicher?

Ja. Doodle bietet Sicherheit auf Unternehmensebene, Datenschutzkontrollen und eingeschränkten Zugriff auf den Kalender, damit nur du detaillierte Termine siehst.

Kann ich Zahlungen oder Einzugsdaten sammeln?

Ja. Verwende Stripe, um Gebühren einzuziehen, füge benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Kundeninformationen zu erfassen, und lege Buchungsfristen oder Kapazitätsgrenzen fest.

Konzentriere dich auf Fälle, nicht auf die Terminplanung

Ab $6,95/Monat - automatische Terminplanung, Zahlungen, Branding und erweiterte Erinnerungen für Anwälte.