Terminplanung für Anwälte: schnellere Mandantengespräche
Das Vertrauen von Anwaltskanzleien und kundenorientierten Fachleuten
Abrechenbare Stunden schützen, Verwaltungsaufwand reduzieren
Mach Schluss mit endlosen E-Mails zur Terminplanung. Gib eine Buchungsseite frei, die mit deinem Kalender synchronisiert ist, damit deine Kunden nur die verfügbaren Zeiten sehen - so sparst du Stunden und konzentrierst dich auf die Arbeit am Fall, nicht auf die Koordination.
Vereinfache komplexe Meetings
Koordiniere Befragungen, Strategiesitzungen und Gespräche mit mehreren Parteien mit Gruppenabfragen, die die beste Zeit für alle finden. Sorge dafür, dass die Fälle reibungslos ablaufen, ohne dass die Termine hin- und hergeschoben werden müssen.
Professionelle, zuverlässige Kundenerfahrung
Gebrandete Buchungsseiten, automatische Erinnerungen und Stripe-Zahlungen sorgen dafür, dass die Kunden vorbereitet und pünktlich erscheinen. Du bleibst organisiert, dein Kalender ist präzise und jedes Treffen verläuft reibungslos.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
0 € für einen Benutzer
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Für jeden Bedarf an Besprechungen und Terminen für Anwälte gemacht
Synchronisiere deinen Kalender automatisch
Verbinde Google, Outlook oder Apple Calendar, um Konflikte zu blockieren, Buchungen sofort zu synchronisieren und Doppelbuchungen bei Anhörungen und Kundentreffen zu verhindern.
Kunden in Echtzeit buchen lassen
Gib eine Buchungsseite oder einen 1:1-Link frei, damit Kunden und Empfehlungen sofort Beratungstermine auf der Grundlage deiner tatsächlichen Verfügbarkeit vereinbaren können - mit automatischen Bestätigungen.
Zeige die Marke deines Unternehmens
Füge deiner Buchungsseite das Logo, die Farben und die Sitzungsbeschreibungen deines Unternehmens hinzu. Füge Details zur Aufnahme oder zum Aufenthalt hinzu, um dein professionelles Image zu unterstreichen.
Die Vertraulichkeit der Kunden schützen
Sicherheit auf Unternehmensebene, Datenschutzkontrollen und eingeschränkter Kalenderzugriff unterstützen das Anwaltsgeheimnis und die Sicherheitsrichtlinien der Kanzlei.
Finde die beste Zeit für komplexe Treffen
Verwende Gruppenumfragen, um Einlassungen, Strategiesitzungen mit mehreren Firmen oder CLE-Veranstaltungen zu koordinieren. Lade die Teilnehmer/innen ein und lass Doodle die optimale Zeit für alle finden.
Führen Sie Kundensitzungen mit Leichtigkeit durch
Verwende Anmeldeformulare, um Kundenworkshops, begrenzte Pro-Bono-Beratungen oder Beratungsgespräche zu organisieren. Lege Kapazitätsgrenzen fest und verwalte die Teilnehmer/innen mühelos.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle spart mir jede Woche Stunden. Kunden buchen direkt und mein Kalender gerät nie in Konflikt.
Automatisierte Erinnerungsmails verringerten die Zahl der Nichterscheinen und halfen uns, die Beratungsgebühren über Stripe einzuziehen.
Group Polls hat die Terminierung von Befragungen in allen Unternehmen vereinfacht.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für
Anwälte
Häufig gestellte Fragen
Können Kunden Zeit online buchen?
Ja. Teile deine Buchungsseite, verbinde deinen Kalender und deine Kunden können Beratungstermine basierend auf deiner tatsächlichen Verfügbarkeit vereinbaren.
Wird Doodle mit meinem Firmenkalender und meinen Videotools synchronisiert?
Ja. Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender und füge automatisch Links zu Zoom, Teams oder Google Meet hinzu.
Kann ich Treffen mit mehreren Parteien wie z.B. Befragungen ansetzen?
Nutze Gruppenumfragen, um mehreren Parteien Zeiten vorzuschlagen und den besten Termin zu finden, ohne endlose E-Mail-Threads.
Sind die Kundeninformationen sicher?
Ja. Doodle bietet Sicherheit auf Unternehmensebene, Datenschutzkontrollen und eingeschränkten Zugriff auf den Kalender, damit nur du detaillierte Termine siehst.
Kann ich Zahlungen oder Einzugsdaten sammeln?
Ja. Verwende Stripe, um Gebühren einzuziehen, füge benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Kundeninformationen zu erfassen, und lege Buchungsfristen oder Kapazitätsgrenzen fest.