Terminplanung für Architekten - Kundenbesprechungen verwalten
Das Vertrauen von Architekturbüros und führenden Designern
Stunden bei der Terminplanung sparen
Lass deine Kunden Besichtigungen, Designprüfungen und Beratungen direkt auf deiner Buchungsseite buchen. Doodle gleicht sich automatisch mit deinem Kalender ab, sodass nicht verfügbare Zeiten ausgeblendet werden - kein Hin und Her oder doppelte Buchungen mehr.
Menschen und Projekte einfach koordinieren
Teile gemeinsam gehostete Buchungsseiten und verwende Gruppenumfragen, um den besten Zeitpunkt für Besprechungen mit Interessengruppen, Auftragnehmern oder Ortsbegehungen mit mehreren Parteien zu finden - alles ohne endlose E-Mail-Ketten.
Schütze die abrechenbare Zeit und bleibe professionell
Ziehe Zahlungen mit Stripe ein, füge dein Logo und deine Farben hinzu und versende automatische Erinnerungen über Doodle. Verringere die Zahl der unentschuldigten Fehlzeiten, halte deinen Zeitplan ein und vermittle jedem Kunden ein einheitliches, professionelles Bild.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gemacht für jede Art von Architektentreffen
Halte deine Kalender auf dem gleichen Stand
Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, um belegte Zeiten automatisch zu blockieren. Halte Projekt-, Standort- und persönliche Kalender aufeinander abgestimmt, um Doppelbelegungen bei wichtigen Meetings zu vermeiden.
Kunden können sofort buchen
Biete Live-Verfügbarkeit mit einer Buchungsseite oder 1:1-Slots an. Kunden können Beratungsgespräche oder Besichtigungen in Sekundenschnelle buchen, mit Puffern für Reise- und Vorbereitungszeit.
Zeige die professionelle Marke deines Unternehmens
Gestalte die Buchungsseiten mit dem Logo, den Farben und den Beschreibungen deines Unternehmens. Führe Dienstleistungen wie Erkundungsgespräche, Planprüfungen oder Ortsbesichtigungen auf, damit deine Kunden wissen, was sie erwartet.
Projekt- und Kundendaten schützen
Doodle bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau, um sensible Informationen zu schützen. Kontrolliere die Sichtbarkeit des Kalenders, verberge die Details der Teilnehmer/innen und bleibe konform mit den Datenschutzbestimmungen des Unternehmens.
Finde die beste Zeit für jedes Team
Verwende Gruppenumfragen, um Planungsbesprechungen, Auftragnehmerkontrollen oder Sitzungen mit mehreren Unternehmen zu koordinieren. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer ein und wähle die Zeit, die für alle passt.
Veranstalte ganz einfach Sitzungen vor Ort
Verwende Anmeldeformulare für Workshops, Modellbesichtigungen oder Führungen. Lege Sitzplatzbeschränkungen fest, erstelle Sitzungen und lass die Teilnehmer/innen ihren besten Platz wählen.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle hat meine Verwaltungszeit um die Hälfte reduziert. Kunden buchen Besichtigungstermine ohne E-Mails, und mein Kalender bleibt frei für konzentrierte Designarbeit.
Dank eigener Buchungsseiten und automatischer Erinnerungen fangen die Treffen pünktlich an und die Zahl der Nichtteilnehmer ist bei jedem Projekt gesunken.
Gruppenumfragen halfen dabei, die Interessengruppen in den Unternehmen zusammenzubringen, um eine nahtlose Planungsüberprüfung zu ermöglichen, die früher Wochen in Anspruch nahm.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen
für Architekten
Häufig gestellte Fragen
Können Kunden Besuche vor Ort direkt buchen?
Ja. Verwende die Buchungsseite, um nur verfügbare Zeiten anzuzeigen, und lege Puffer für Reisen und Vorbereitungen fest, damit Besuche vor Ort mit deinem Kalender synchronisiert werden.
Welche Kalender lassen sich mit Doodle integrieren?
Doodle verbindet den Google Kalender, den Microsoft Outlook Kalender und den Apple Kalender, damit deine Verfügbarkeit projektübergreifend korrekt ist.
Kann ich Gebühren für Beratungen oder Besuche vor Ort erheben?
Ja. Verwende Stripe auf der Buchungsseite oder 1:1, um Anzahlungen oder vollständige Zahlungen einzuziehen, wenn Kunden Termine vereinbaren.
Sind Kunden- und Projektinformationen sicher?
Ja. Doodle bietet Sicherheit auf Unternehmensebene, Datenschutzkontrollen und Optionen zum Verbergen von Teilnehmerdetails, um sensible Projektdaten zu schützen.
Kann ich verschiedene Sitzungsarten und Limits anbieten?
Ja. Erstelle mehrere Buchungsseiten für verschiedene Dienste und verwende Anmeldeformulare, um Sitzungen mit begrenzten Plätzen zu verwalten.