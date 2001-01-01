Doodle erstellen

Terminplanung für Architekten - Kundenbesprechungen verwalten

Verkürze die Planungszeit für Entwurfsbesprechungen, Ortsbesichtigungen und Kundentreffen. Gib einen Buchungslink weiter, synchronisiere deinen Kalender, ziehe Zahlungen ein und halte den Zeitplan deines Projekts im Auge.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Das Vertrauen von Architekturbüros und führenden Designern

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Stunden bei der Terminplanung sparen

Lass deine Kunden Besichtigungen, Designprüfungen und Beratungen direkt auf deiner Buchungsseite buchen. Doodle gleicht sich automatisch mit deinem Kalender ab, sodass nicht verfügbare Zeiten ausgeblendet werden - kein Hin und Her oder doppelte Buchungen mehr.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Menschen und Projekte einfach koordinieren

Teile gemeinsam gehostete Buchungsseiten und verwende Gruppenumfragen, um den besten Zeitpunkt für Besprechungen mit Interessengruppen, Auftragnehmern oder Ortsbegehungen mit mehreren Parteien zu finden - alles ohne endlose E-Mail-Ketten.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Schütze die abrechenbare Zeit und bleibe professionell

Ziehe Zahlungen mit Stripe ein, füge dein Logo und deine Farben hinzu und versende automatische Erinnerungen über Doodle. Verringere die Zahl der unentschuldigten Fehlzeiten, halte deinen Zeitplan ein und vermittle jedem Kunden ein einheitliches, professionelles Bild.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gemacht für jede Art von Architektentreffen

Halte deine Kalender auf dem gleichen Stand

Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, um belegte Zeiten automatisch zu blockieren. Halte Projekt-, Standort- und persönliche Kalender aufeinander abgestimmt, um Doppelbelegungen bei wichtigen Meetings zu vermeiden.

Kunden können sofort buchen

Biete Live-Verfügbarkeit mit einer Buchungsseite oder 1:1-Slots an. Kunden können Beratungsgespräche oder Besichtigungen in Sekundenschnelle buchen, mit Puffern für Reise- und Vorbereitungszeit.

Zeige die professionelle Marke deines Unternehmens

Gestalte die Buchungsseiten mit dem Logo, den Farben und den Beschreibungen deines Unternehmens. Führe Dienstleistungen wie Erkundungsgespräche, Planprüfungen oder Ortsbesichtigungen auf, damit deine Kunden wissen, was sie erwartet.

Projekt- und Kundendaten schützen

Doodle bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau, um sensible Informationen zu schützen. Kontrolliere die Sichtbarkeit des Kalenders, verberge die Details der Teilnehmer/innen und bleibe konform mit den Datenschutzbestimmungen des Unternehmens.

Finde die beste Zeit für jedes Team

Verwende Gruppenumfragen, um Planungsbesprechungen, Auftragnehmerkontrollen oder Sitzungen mit mehreren Unternehmen zu koordinieren. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer ein und wähle die Zeit, die für alle passt.

Veranstalte ganz einfach Sitzungen vor Ort

Verwende Anmeldeformulare für Workshops, Modellbesichtigungen oder Führungen. Lege Sitzplatzbeschränkungen fest, erstelle Sitzungen und lass die Teilnehmer/innen ihren besten Platz wählen.

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Doodle hat meine Verwaltungszeit um die Hälfte reduziert. Kunden buchen Besichtigungstermine ohne E-Mails, und mein Kalender bleibt frei für konzentrierte Designarbeit.

ER

Elena R.

Chefarchitekt

Dank eigener Buchungsseiten und automatischer Erinnerungen fangen die Treffen pünktlich an und die Zahl der Nichtteilnehmer ist bei jedem Projekt gesunken.

ML

Marc L.

Projektleiter, Design Studio

Gruppenumfragen halfen dabei, die Interessengruppen in den Unternehmen zusammenzubringen, um eine nahtlose Planungsüberprüfung zu ermöglichen, die früher Wochen in Anspruch nahm.

SK

Sofia K.

Senior Projekt Architekt

Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Architekten

Anleitungen und Tipps, um die Terminplanung zu verbessern, Meetings effizient durchzuführen und Besichtigungen mit Doodle zu verwalten. Praktische Ratschläge, die auf die Arbeitsabläufe von Architekten zugeschnitten sind.

Architect with clients in a building

Wie du Besuche beim Kunden planst, ohne dass es zu einem Hin und Her kommt

Architects in a meeting

5 Vorlagen für Meetings, die jeder Architekt nutzen sollte

Architect in a design review

Vereinfache Designprüfungen mit Doodle: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Häufig gestellte Fragen

Können Kunden Besuche vor Ort direkt buchen?

Ja. Verwende die Buchungsseite, um nur verfügbare Zeiten anzuzeigen, und lege Puffer für Reisen und Vorbereitungen fest, damit Besuche vor Ort mit deinem Kalender synchronisiert werden.

Welche Kalender lassen sich mit Doodle integrieren?

Doodle verbindet den Google Kalender, den Microsoft Outlook Kalender und den Apple Kalender, damit deine Verfügbarkeit projektübergreifend korrekt ist.

Kann ich Gebühren für Beratungen oder Besuche vor Ort erheben?

Ja. Verwende Stripe auf der Buchungsseite oder 1:1, um Anzahlungen oder vollständige Zahlungen einzuziehen, wenn Kunden Termine vereinbaren.

Sind Kunden- und Projektinformationen sicher?

Ja. Doodle bietet Sicherheit auf Unternehmensebene, Datenschutzkontrollen und Optionen zum Verbergen von Teilnehmerdetails, um sensible Projektdaten zu schützen.

Kann ich verschiedene Sitzungsarten und Limits anbieten?

Ja. Erstelle mehrere Buchungsseiten für verschiedene Dienste und verwende Anmeldeformulare, um Sitzungen mit begrenzten Plätzen zu verwalten.

Planen Sie intelligenter für dein Architekturbüro

Kostenloses Paket verfügbar. Ein Upgrade auf Doodle Pro ist ab $6,95/Monat möglich und bietet ein individuelles Branding, automatische Erinnerungen und Stripe-Zahlungen.

Keine Kreditkarte erforderlich.