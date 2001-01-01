Terminplanung für Agenturen und Kundenarbeit erstellt
Vertraut von Top-Agenturen und Kreativteams
Spare abrechenbare Stunden mit automatischer Planung
Lass deine Kunden über deine Buchungsseite in Sekundenschnelle Meetings buchen. Synchronisierte Kalender verhindern Konflikte, damit sich dein Team auf die Strategie, die kreative Umsetzung und die Ergebnisse konzentrieren kann - und nicht auf die Planungslogistik.
Koordiniere mühelos die komplexe Arbeit der Klienten
Nutze gemeinsame Buchungsseiten und verknüpfte Kalender, um sicherzustellen, dass der richtige Spezialist gleich beim ersten Mal gebucht wird. Vereinfache die Übergabe zwischen den Teams und sorge für einen reibungslosen Projektablauf vom Startschuss bis zur Lieferung.
Ein professionelles Kundenerlebnis bieten
Gebrandete Buchungsseiten, automatische Bestätigungen und Zahlungseinzug bei der Buchung sichern deine Einnahmen und verringern die Zahl der Nichtanmeldungen. Jede Kundeninteraktion wirkt ausgefeilt und verlässlich.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gemacht für Agenturbesprechungen und Kundenworkflows
Halte deine Kalender in Einklang
Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, damit Doodle belegte Zeiten automatisch ausblendet und nur die tatsächliche Verfügbarkeit für Kundentermine und interne Planungen anzeigt.
Kunden können sofort buchen
Teile Buchungsseiten oder 1:1-Links mit Live-Verfügbarkeit. Verhindere doppelte Buchungen, füge Puffer hinzu und lass deine Kunden die Termine ohne Hin und Her auswählen.
Zeige die Marke deiner Agentur
Gestalte deine Buchungsseiten mit dem Logo, den Farben und den Beschreibungen deiner Agentur für Discovery Calls, Scoping Sessions und Creative Reviews.
Schütze die Privatsphäre der Kunden und des Teams
Die sicheren Kalenderverbindungen von Doodle halten die Verfügbarkeit privat. Datenschutzoptionen auf Unternehmensebene, versteckte Teilnehmerdetails und GDPR-freundliche Kontrollen schützen deine Daten.
Finde den besten Zeitpunkt für große Projekte
Nutze Gruppenumfragen, um Workshops, Stakeholder-Reviews oder Pitch-Proben zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und bestätige die Zeit, die für alle passt.
Sitzungen ohne Chaos durchführen
Verwende Anmeldeformulare, um Schulungen, Workshops oder Kundensitzungen zu verwalten. Erstelle Plätze mit Kapazitätsgrenzen, verfolge die Anwesenheit und eliminiere die E-Mail-Koordination.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle hat unsere Planungszeit halbiert und verhindert, dass es in letzter Minute zu Terminkollisionen kommt.
Als Produktionsleiter synchronisiere ich die Kalender und kassiere die Anzahlungen bei der Buchung. Ich muss keine Rechnungen mehr einholen.
Unser Kreativteam hat seinen Fokus zurückgewonnen - Meetings sind organisiert und Vorbereitungsnotizen kommen automatisch an.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen der Agentur
und Leitfäden
Häufig gestellte Fragen
Kann ich verhindern, dass Kunden zu ungünstigen Zeiten buchen?
Ja. Lege Geschäftszeiten fest, füge Pufferzeiten hinzu und lege Buchungsfristen fest, damit die Kunden innerhalb der von dir bevorzugten Zeitfenster planen und dein Kalender übersichtlich bleibt.
Welche Kalender und Konferenzplattformen lassen sich mit Doodle integrieren?
Doodle synchronisiert Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender und Apple Kalender und unterstützt Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und Cisco Conferencing.
Können mehrere Teammitglieder auf einer Buchungsseite verfügbar sein?
Ja, bis zu zwei. Mit gemeinsam gehosteten Buchungsseiten kannst du zwei Kalender miteinander verknüpfen, damit deine Kunden einen Termin buchen können, der beiden Gastgebern passt - ideal für gemeinsame Treffen, gemeinsame Präsentationen oder Partnersitzungen.
Wie sicher sind die Kalenderdaten?
Kalenderverbindungen sind sicher und nur deine Verfügbarkeit wird gelesen - Doodle speichert niemals den Inhalt von Veranstaltungen. Alle Pläne verwenden verschlüsselte Verbindungen und ein datenschutzfreundliches Design, während die Pro- und Enterprise-Pläne erweiterte Kontrollen für die Daten- und Teamverwaltung beinhalten.
Kann ich Zahlungen und Kundeninformationen sammeln, wenn sie buchen?
Ja. Verwende Stripe, um Zahlungen bei der Buchung einzuziehen, benutzerdefinierte Fragen zu Buchungsseiten hinzuzufügen, automatische Erinnerungen einzurichten und abrechenbare Zeit zu schützen.