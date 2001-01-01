Wie sicher sind die Kalenderdaten?

Kalenderverbindungen sind sicher und nur deine Verfügbarkeit wird gelesen - Doodle speichert niemals den Inhalt von Veranstaltungen. Alle Pläne verwenden verschlüsselte Verbindungen und ein datenschutzfreundliches Design, während die Pro- und Enterprise-Pläne erweiterte Kontrollen für die Daten- und Teamverwaltung beinhalten.