Doodle erstellen

Terminplanung für Agenturen und Kundenarbeit erstellt

Vereinfache die Terminplanung, verhindere Doppelbuchungen und spare Zeit für die Strategie. Kunden können direkt in deinem Kalender buchen, während automatische Erinnerungen dafür sorgen, dass alles nach Plan läuft.

Ein Doodle erstellen
a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Vertraut von Top-Agenturen und Kreativteams

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Spare abrechenbare Stunden mit automatischer Planung

Lass deine Kunden über deine Buchungsseite in Sekundenschnelle Meetings buchen. Synchronisierte Kalender verhindern Konflikte, damit sich dein Team auf die Strategie, die kreative Umsetzung und die Ergebnisse konzentrieren kann - und nicht auf die Planungslogistik.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Koordiniere mühelos die komplexe Arbeit der Klienten

Nutze gemeinsame Buchungsseiten und verknüpfte Kalender, um sicherzustellen, dass der richtige Spezialist gleich beim ersten Mal gebucht wird. Vereinfache die Übergabe zwischen den Teams und sorge für einen reibungslosen Projektablauf vom Startschuss bis zur Lieferung.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Ein professionelles Kundenerlebnis bieten

Gebrandete Buchungsseiten, automatische Bestätigungen und Zahlungseinzug bei der Buchung sichern deine Einnahmen und verringern die Zahl der Nichtanmeldungen. Jede Kundeninteraktion wirkt ausgefeilt und verlässlich.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gemacht für Agenturbesprechungen und Kundenworkflows

Halte deine Kalender in Einklang

Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, damit Doodle belegte Zeiten automatisch ausblendet und nur die tatsächliche Verfügbarkeit für Kundentermine und interne Planungen anzeigt.

Kunden können sofort buchen

Teile Buchungsseiten oder 1:1-Links mit Live-Verfügbarkeit. Verhindere doppelte Buchungen, füge Puffer hinzu und lass deine Kunden die Termine ohne Hin und Her auswählen.

Zeige die Marke deiner Agentur

Gestalte deine Buchungsseiten mit dem Logo, den Farben und den Beschreibungen deiner Agentur für Discovery Calls, Scoping Sessions und Creative Reviews.

Schütze die Privatsphäre der Kunden und des Teams

Die sicheren Kalenderverbindungen von Doodle halten die Verfügbarkeit privat. Datenschutzoptionen auf Unternehmensebene, versteckte Teilnehmerdetails und GDPR-freundliche Kontrollen schützen deine Daten.

Finde den besten Zeitpunkt für große Projekte

Nutze Gruppenumfragen, um Workshops, Stakeholder-Reviews oder Pitch-Proben zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und bestätige die Zeit, die für alle passt.

Sitzungen ohne Chaos durchführen

Verwende Anmeldeformulare, um Schulungen, Workshops oder Kundensitzungen zu verwalten. Erstelle Plätze mit Kapazitätsgrenzen, verfolge die Anwesenheit und eliminiere die E-Mail-Koordination.

Halte deine Kalender in Einklang

Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, damit Doodle belegte Zeiten automatisch ausblendet und nur die tatsächliche Verfügbarkeit für Kundentermine und interne Planungen anzeigt.

Kunden können sofort buchen

Teile Buchungsseiten oder 1:1-Links mit Live-Verfügbarkeit. Verhindere doppelte Buchungen, füge Puffer hinzu und lass deine Kunden die Termine ohne Hin und Her auswählen.

Zeige die Marke deiner Agentur

Gestalte deine Buchungsseiten mit dem Logo, den Farben und den Beschreibungen deiner Agentur für Discovery Calls, Scoping Sessions und Creative Reviews.

Schütze die Privatsphäre der Kunden und des Teams

Die sicheren Kalenderverbindungen von Doodle halten die Verfügbarkeit privat. Datenschutzoptionen auf Unternehmensebene, versteckte Teilnehmerdetails und GDPR-freundliche Kontrollen schützen deine Daten.

Finde den besten Zeitpunkt für große Projekte

Nutze Gruppenumfragen, um Workshops, Stakeholder-Reviews oder Pitch-Proben zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und bestätige die Zeit, die für alle passt.

Sitzungen ohne Chaos durchführen

Verwende Anmeldeformulare, um Schulungen, Workshops oder Kundensitzungen zu verwalten. Erstelle Plätze mit Kapazitätsgrenzen, verfolge die Anwesenheit und eliminiere die E-Mail-Koordination.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Doodle hat unsere Planungszeit halbiert und verhindert, dass es in letzter Minute zu Terminkollisionen kommt.

MR

Maria R.

Account Director, Boutique-Agentur

Als Produktionsleiter synchronisiere ich die Kalender und kassiere die Anzahlungen bei der Buchung. Ich muss keine Rechnungen mehr einholen.

RM

Roberto M.

Produktionsleiter

Unser Kreativteam hat seinen Fokus zurückgewonnen - Meetings sind organisiert und Vorbereitungsnotizen kommen automatisch an.

MA

Mario A.

Kreativdirektor

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen der Agentur und Leitfäden

Praktische Tipps zur Terminplanung in der Agentur, Vorlagen für Meetings und Kalender-Workflows, damit aus Meetings abrechenbare Ergebnisse werden. Neue Inhalte zur Verbesserung der Kundenprozesse.

A group of professionals collaborating in an agency.

Wie du die Terminplanung für Agenturen einfacher machst und mehr Pitches gewinnst

Diverse team collaborating on a digital marketing strategy during a client call.

5 Meeting-Vorlagen für Kundengespräche und kreative Überprüfungen

Overhead view of four diverse professionals around a table covered in strategy documents, charts, and a laptop. They are actively working and discussing.

Zahlungen bei der Buchung eintreiben: Preisstrategien für Agenturen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich verhindern, dass Kunden zu ungünstigen Zeiten buchen?

Ja. Lege Geschäftszeiten fest, füge Pufferzeiten hinzu und lege Buchungsfristen fest, damit die Kunden innerhalb der von dir bevorzugten Zeitfenster planen und dein Kalender übersichtlich bleibt.

Welche Kalender und Konferenzplattformen lassen sich mit Doodle integrieren?

Doodle synchronisiert Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender und Apple Kalender und unterstützt Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und Cisco Conferencing.

Können mehrere Teammitglieder auf einer Buchungsseite verfügbar sein?

Ja, bis zu zwei. Mit gemeinsam gehosteten Buchungsseiten kannst du zwei Kalender miteinander verknüpfen, damit deine Kunden einen Termin buchen können, der beiden Gastgebern passt - ideal für gemeinsame Treffen, gemeinsame Präsentationen oder Partnersitzungen.

Wie sicher sind die Kalenderdaten?

Kalenderverbindungen sind sicher und nur deine Verfügbarkeit wird gelesen - Doodle speichert niemals den Inhalt von Veranstaltungen. Alle Pläne verwenden verschlüsselte Verbindungen und ein datenschutzfreundliches Design, während die Pro- und Enterprise-Pläne erweiterte Kontrollen für die Daten- und Teamverwaltung beinhalten.

Kann ich Zahlungen und Kundeninformationen sammeln, wenn sie buchen?

Ja. Verwende Stripe, um Zahlungen bei der Buchung einzuziehen, benutzerdefinierte Fragen zu Buchungsseiten hinzuzufügen, automatische Erinnerungen einzurichten und abrechenbare Zeit zu schützen.

Verwandle Buchungen in fakturierbare Zeit

Doodle Pro ab $6,95/Nutzer/Monat - automatisierte Buchung, Branding und Zahlungen, damit deine Agentur produktiv bleibt.

Keine Kreditkarte erforderlich.