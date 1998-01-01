Einfache Terminplanung für Recruiting- und HR-Teams
Wird von Personalvermittlern und HR-Profis aus führenden Unternehmen und Agenturen genutzt
Fokus auf Menschen, nicht auf die Planung
Koordiniere Vorstellungsgespräche, Onboarding-Sitzungen und Mitarbeiter-Check-ins mit einem Tool, das das Kalenderchaos beseitigt.
Schneller zur passenden Besetzung
Top-Talente bewegen sich schnell. Lass Bewerber von überall aus ein Vorstellungsgespräch buchen, mit automatischer Zeitzonenanpassung, damit dein Team der Konkurrenz einen Schritt voraus ist.
Reibungslose Terminplanung für das gesamte Team
Verwalte ganz einfach Aktualisierungen von Personalrichtlinien, Leistungsbeurteilungen, Mitarbeiter-Check-ins und vieles mehr - alles an einem Ort.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Gemacht für jede Art, wie dein HR-Team zusammenarbeitet
Reibungsloses Onboarding von Neueinstellungen
Teile eine Buchungsseite, damit neue Mitarbeitende Schulungs‑, Onboarding‑ und Infotermine auswählen können, die zu ihrem Zeitplan passen.
Leistungsbeurteilungen pünktlich durchführen
Nutze eine Gruppenumfrage, um den idealen Zeitpunkt für ein Treffen zwischen Mitarbeiter, Manager und Personalabteilung zu finden, ohne dass es zu Verzögerungen kommt.
Interne Treffen koordinieren
Buche 1:1-Check-Ins, Team-Updates und Grundsatzdiskussionen, ohne die E-Mail-Postfächer zu verstopfen.
Kalender privat halten
Verbinde Google, Outlook oder iCloud. Nur deine Verfügbarkeit wird geteilt - dein Kalender bleibt vertraulich.
Schulungen und Workshops planen
Lass deine Mitarbeitenden im Eventplaner selbst auswählen, welche Schulung oder welcher Workshop für sie passt, damit jeder Platz effizient besetzt wird.
Verwalte Zeitzonen für Remote-Teams
Doodle stellt sich automatisch auf die Ortszeit der einzelnen Personen ein, sodass globale Arbeitsgruppen problemlos auf dem gleichen Stand bleiben können.
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Wir haben tagelange E-Mail-Koordination für über 100 Panel-Interviews gespart und sie in unter einer Stunde organisiert.
Bewerber können sofort buchen – das beschleunigt unseren Einstellungsprozess und hält uns wettbewerbsfähig.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich für mehrere Teammitglieder planen?
Ja - mit dem Team-Plan kannst du eine Buchungsseite für mehrere Kalender erstellen, damit deine Mitarbeiter den richtigen Zeitpunkt wählen können.
Werden die Mitarbeiter meinen gesamten Kalender sehen?
Nein. Nur deine offenen Zeitfenster sind sichtbar. Alle Kalenderdetails bleiben privat und sicher.
Wie kann ich wiederkehrende HR-Meetings planen?
Richte wiederkehrende Slots auf deiner Buchungsseite ein oder erstelle eine neue Gruppenumfrage für jede Runde.
Kann ich Sitzungen über Standorte und Zeitzonen hinweg verwalten?
Ja. Doodle stellt sich automatisch auf die Ortszeit der jeweiligen Person ein.
Was ist der Unterschied zwischen einem Eventplaner und einer Buchungsseite?
Eine Anmeldeseite listet mehrere Veranstaltungen oder Sitzungen auf, aus denen die Teilnehmer/innen wählen können; eine Buchungsseite bietet deine persönlichen Zeitfenster an.