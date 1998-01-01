Doodle erstellen

Einfache Terminplanung für Recruiting- und HR-Teams

Vereinbare Vorstellungsgespräche, nimm neue Mitarbeiter auf oder treffe dich mit deinem Team, ohne dass der Kalender durcheinander gerät.

Ein Doodle erstellen
a booking page for an onboarding call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Wird von Personalvermittlern und HR-Profis aus führenden Unternehmen und Agenturen genutzt

A group of logos including Ernst & Young (EY), Robert Half, Microsoft Corporation, Kelly Services, United Way Worldwide
Fokus auf Menschen, nicht auf die Planung

Koordiniere Vorstellungsgespräche, Onboarding-Sitzungen und Mitarbeiter-Check-ins mit einem Tool, das das Kalenderchaos beseitigt.

Schneller zur passenden Besetzung

Top-Talente bewegen sich schnell. Lass Bewerber von überall aus ein Vorstellungsgespräch buchen, mit automatischer Zeitzonenanpassung, damit dein Team der Konkurrenz einen Schritt voraus ist.

Reibungslose Terminplanung für das gesamte Team

Verwalte ganz einfach Aktualisierungen von Personalrichtlinien, Leistungsbeurteilungen, Mitarbeiter-Check-ins und vieles mehr - alles an einem Ort.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Gemacht für jede Art, wie dein HR-Team zusammenarbeitet

Reibungsloses Onboarding von Neueinstellungen

Teile eine Buchungsseite, damit neue Mitarbeitende Schulungs‑, Onboarding‑ und Infotermine auswählen können, die zu ihrem Zeitplan passen.

Leistungsbeurteilungen pünktlich durchführen

Nutze eine Gruppenumfrage, um den idealen Zeitpunkt für ein Treffen zwischen Mitarbeiter, Manager und Personalabteilung zu finden, ohne dass es zu Verzögerungen kommt.

Interne Treffen koordinieren

Buche 1:1-Check-Ins, Team-Updates und Grundsatzdiskussionen, ohne die E-Mail-Postfächer zu verstopfen.

Kalender privat halten

Verbinde Google, Outlook oder iCloud. Nur deine Verfügbarkeit wird geteilt - dein Kalender bleibt vertraulich.

Schulungen und Workshops planen

Lass deine Mitarbeitenden im Eventplaner selbst auswählen, welche Schulung oder welcher Workshop für sie passt, damit jeder Platz effizient besetzt wird.

Verwalte Zeitzonen für Remote-Teams

Doodle stellt sich automatisch auf die Ortszeit der einzelnen Personen ein, sodass globale Arbeitsgruppen problemlos auf dem gleichen Stand bleiben können.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingstools

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Wir haben tagelange E-Mail-Koordination für über 100 Panel-Interviews gespart und sie in unter einer Stunde organisiert.

County Government

NM

Nicholas M.

Chief Data Officer

Bewerber können sofort buchen – das beschleunigt unseren Einstellungsprozess und hält uns wettbewerbsfähig.

SL

Sarah L.

HR-Manager

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich für mehrere Teammitglieder planen?

Ja - mit dem Team-Plan kannst du eine Buchungsseite für mehrere Kalender erstellen, damit deine Mitarbeiter den richtigen Zeitpunkt wählen können.

Werden die Mitarbeiter meinen gesamten Kalender sehen?

Nein. Nur deine offenen Zeitfenster sind sichtbar. Alle Kalenderdetails bleiben privat und sicher.

Wie kann ich wiederkehrende HR-Meetings planen?

Richte wiederkehrende Slots auf deiner Buchungsseite ein oder erstelle eine neue Gruppenumfrage für jede Runde.

Kann ich Sitzungen über Standorte und Zeitzonen hinweg verwalten?

Ja. Doodle stellt sich automatisch auf die Ortszeit der jeweiligen Person ein.

Was ist der Unterschied zwischen einem Eventplaner und einer Buchungsseite?

Eine Anmeldeseite listet mehrere Veranstaltungen oder Sitzungen auf, aus denen die Teilnehmer/innen wählen können; eine Buchungsseite bietet deine persönlichen Zeitfenster an.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Hast du die Antwort nicht gefunden?

Nimm dir Zeit für Menschen, nicht nur für die Planung

Von der Einarbeitung bis zur Schulung: Konzentriere dich darauf, deine Mitarbeiter zu unterstützen - und nicht auf den Terminkalender.

Keine Kreditkarte erforderlich.