Zeitplanung, die es den Lehrkräften ermöglicht, mehr zu unterrichten
Vertrauenswürdige Tutoren an Schulen, Zentren und Programmen weltweit
Hör auf, Nachrichten zu verfolgen, um Unterricht zu buchen
Gib eine Buchungsseite frei, damit Schüler/innen oder Eltern eine passende Zeit auswählen können. Doodle synchronisiert sich mit deinem Kalender und kümmert sich um Puffer, Terminverschiebungen und Erinnerungen.
Führe 1:1-Sitzungen, kleine Gruppen und Prüfungsvorbereitungen über Zeitzonen hinweg durch
Biete feste Zeiten an, schränke Slots ein, füge Videolinks hinzu und lass Doodle Doppelbuchungen in verschiedenen Kalendern und Standorten verhindern.
Glänzend aussehen und Nicht-Erscheinen reduzieren
Einladungen, Bestätigungen und SMS-/E-Mail-Erinnerungen sorgen für pünktliche Treffen. Eltern und Schüler buchen ohne Konten, du kontrollierst Einlassfragen und Richtlinien.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Entwickelt für die Buchung von Unterrichtsstunden durch Tutoren
Google, Apple oder Microsoft verbinden
Blockiere Reisezeiten, lege Puffer zwischen den Sitzungen fest und füge Zoom, Teams oder Webex mit einem Klick hinzu, damit jede Unterrichtsstunde sauber in deinem Kalender landet.
Verfügbarkeit in Echtzeit
die Schule, den Job und den persönlichen Kalender berücksichtigt. Wöchentliche oder monatliche Ansichten, Zeitzonenerkennung und intelligente Limits verhindern Überbuchungen.
Füge dein Logo, deinen Themenbereich und deine Richtlinien zu den Einladungen hinzu
Sende automatisch Vorbereitungsnotizen, Materialien oder Links zu Hausaufgaben, damit die Schüler/innen gut vorbereitet sind.
Schüler- und Elterndaten bleiben geschützt
Doodle erfüllt die GDPR-, SOC 2- und CCPA-Standards und verfügt über Datenminimierungs- und Berechtigungskontrollen für konforme Nachhilfe-Workflows.
Nutze Gruppenumfragen, um schnell eine Lerngruppe zu finden
Biete ein paar Optionen an, setze eine Frist und sperre die endgültige Auswahl. Ideal für Nachhilfestunden, Clubs oder Co-Tutoring.
Veröffentliche ein Anmeldeformular mit begrenzten Plätzen pro Slot
Perfekt für Sprechstunden, Probeklausuren und Übungsgespräche. Wartelisten und automatische Bestätigungen sorgen für Ordnung.
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle hat mein Posteingangspingpong in einen Link verwandelt. Ich habe mehr als 5 Stunden pro Woche zurückgewonnen und die Zahl der gebuchten Sitzungen verdoppelt.
Die Eltern buchen selbst, Erinnerungen werden automatisch verschickt und Zeitzonen sind kein Problem mehr.
Group Polls hat meine AP-Prüfungssitzungen in wenigen Minuten gefüllt. Ich habe einfach die beste Zeit festgelegt und die Materialien verschickt.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Planung der Lehrkräfte
Tipps und Ressourcen
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich wiederkehrende Unterrichtsstunden planen?
Erstelle eine Buchungsseite mit wiederkehrenden Verfügbarkeiten oder dupliziere eine wöchentliche Slot-Vorlage. Die Schüler/innen wählen die Zeiten aus und die Seite wird mit deinem Kalender synchronisiert und gepuffert.
Kann Doodle mit meinem Kalender und meinen Videotools arbeiten?
Ja. Verbinde Google-, Apple- oder Microsoft-Kalender und füge Zoom-, Teams- oder Webex-Links automatisch zu jedem Meeting hinzu.
Können Eltern im Namen eines Schülers buchen?
Ja. Teile deinen Link überall. Füge Fragen nach dem Namen des Schülers/der Schülerin, der Klasse oder den Zielen hinzu, damit du vor dem Treffen gut vorbereitet bist.
Sind Schülerdaten sicher?
Doodle erfüllt die Anforderungen von GDPR, SOC 2 und CCPA. Du bestimmst, was gesammelt wird, wer buchen kann und wie lange die Daten gespeichert werden.
Meine Arbeitszeiten ändern sich jede Woche. Kann Doodle das bewältigen?
Ja. Aktualisiere die Verfügbarkeit jederzeit, setze datumsabhängige Fenster, blockiere Prüfungstage oder pausiere Buchungen. Deine Seite zeigt die Änderungen sofort an.