Zeitplanung, die es den Lehrkräften ermöglicht, mehr zu unterrichten

Schluss mit dem Jonglieren mit Texten, DMs und Zeitzonen. Mit Doodle teilst du einen Link, synchronisierst deinen Kalender und füllst die Stunden schnell aus - kein Hin und Her, keine Verspätungen.

Vertrauenswürdige Tutoren an Schulen, Zentren und Programmen weltweit

Hör auf, Nachrichten zu verfolgen, um Unterricht zu buchen

Gib eine Buchungsseite frei, damit Schüler/innen oder Eltern eine passende Zeit auswählen können. Doodle synchronisiert sich mit deinem Kalender und kümmert sich um Puffer, Terminverschiebungen und Erinnerungen.

Führe 1:1-Sitzungen, kleine Gruppen und Prüfungsvorbereitungen über Zeitzonen hinweg durch

Biete feste Zeiten an, schränke Slots ein, füge Videolinks hinzu und lass Doodle Doppelbuchungen in verschiedenen Kalendern und Standorten verhindern.

Glänzend aussehen und Nicht-Erscheinen reduzieren

Einladungen, Bestätigungen und SMS-/E-Mail-Erinnerungen sorgen für pünktliche Treffen. Eltern und Schüler buchen ohne Konten, du kontrollierst Einlassfragen und Richtlinien.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Entwickelt für die Buchung von Unterrichtsstunden durch Tutoren

Google, Apple oder Microsoft verbinden

Blockiere Reisezeiten, lege Puffer zwischen den Sitzungen fest und füge Zoom, Teams oder Webex mit einem Klick hinzu, damit jede Unterrichtsstunde sauber in deinem Kalender landet.

Verfügbarkeit in Echtzeit

die Schule, den Job und den persönlichen Kalender berücksichtigt. Wöchentliche oder monatliche Ansichten, Zeitzonenerkennung und intelligente Limits verhindern Überbuchungen.

Füge dein Logo, deinen Themenbereich und deine Richtlinien zu den Einladungen hinzu

Sende automatisch Vorbereitungsnotizen, Materialien oder Links zu Hausaufgaben, damit die Schüler/innen gut vorbereitet sind.

Schüler- und Elterndaten bleiben geschützt

Doodle erfüllt die GDPR-, SOC 2- und CCPA-Standards und verfügt über Datenminimierungs- und Berechtigungskontrollen für konforme Nachhilfe-Workflows.

Nutze Gruppenumfragen, um schnell eine Lerngruppe zu finden

Biete ein paar Optionen an, setze eine Frist und sperre die endgültige Auswahl. Ideal für Nachhilfestunden, Clubs oder Co-Tutoring.

Veröffentliche ein Anmeldeformular mit begrenzten Plätzen pro Slot

Perfekt für Sprechstunden, Probeklausuren und Übungsgespräche. Wartelisten und automatische Bestätigungen sorgen für Ordnung.

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

Doodle hat mein Posteingangspingpong in einen Link verwandelt. Ich habe mehr als 5 Stunden pro Woche zurückgewonnen und die Zahl der gebuchten Sitzungen verdoppelt.

MK

Maria K.

SAT Nachhilfelehrer

Die Eltern buchen selbst, Erinnerungen werden automatisch verschickt und Zeitzonen sind kein Problem mehr.

DR

Daniel R.

Online Mathe Nachhilfelehrer

Group Polls hat meine AP-Prüfungssitzungen in wenigen Minuten gefüllt. Ich habe einfach die beste Zeit festgelegt und die Materialien verschickt.

PS

Priya S.

AP Biologie Nachhilfelehrer

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich wiederkehrende Unterrichtsstunden planen?

Erstelle eine Buchungsseite mit wiederkehrenden Verfügbarkeiten oder dupliziere eine wöchentliche Slot-Vorlage. Die Schüler/innen wählen die Zeiten aus und die Seite wird mit deinem Kalender synchronisiert und gepuffert.

Kann Doodle mit meinem Kalender und meinen Videotools arbeiten?

Ja. Verbinde Google-, Apple- oder Microsoft-Kalender und füge Zoom-, Teams- oder Webex-Links automatisch zu jedem Meeting hinzu.

Können Eltern im Namen eines Schülers buchen?

Ja. Teile deinen Link überall. Füge Fragen nach dem Namen des Schülers/der Schülerin, der Klasse oder den Zielen hinzu, damit du vor dem Treffen gut vorbereitet bist.

Sind Schülerdaten sicher?

Doodle erfüllt die Anforderungen von GDPR, SOC 2 und CCPA. Du bestimmst, was gesammelt wird, wer buchen kann und wie lange die Daten gespeichert werden.

Meine Arbeitszeiten ändern sich jede Woche. Kann Doodle das bewältigen?

Ja. Aktualisiere die Verfügbarkeit jederzeit, setze datumsabhängige Fenster, blockiere Prüfungstage oder pausiere Buchungen. Deine Seite zeigt die Änderungen sofort an.

Fülle deinen Nachhilfe Kalender in wenigen Minuten

Kostenlos starten. Pro-Pläne ab $6,95/Monat, um Erinnerungen, Puffer und Videolinks zu automatisieren.

Keine Kreditkarte erforderlich.