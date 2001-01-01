Doodle erstellen

Terminplanung für Berater und Beraterinnen erstellt

Verwalte Beratungstreffen, Drop-Ins und Elterngespräche ohne E-Mails oder Telefonanrufe. Gib einen Link weiter, synchronisiere deinen Kalender und lass die Schüler/innen Termine buchen, die ihnen passen.

Ein Doodle erstellen

Weltweites Vertrauen bei Beratungs- und Betreuungsteams

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Stunden vom E-Mail-Tag zurückgewinnen

Gib eine Buchungsseite für die Beratung, die Anmeldung und die Fortschrittskontrolle frei. Doodle kümmert sich um Bestätigungen, Erinnerungen und Terminverschiebungen, damit du dich auf die Schüler/innen konzentrieren kannst und nicht auf den Kalender.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Koordiniere jedes Treffen an einem Ort

Führe 1:1-Sitzungen, Elternabende und Workshops durch, ohne mit Tools zu jonglieren. Teile die Verfügbarkeit zwischen Teams und Standorten und vermeide Doppelbuchungen durch Echtzeit-Updates.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Erscheine vorbereitet und pünktlich

Markenspezifische Einladungen, Pufferzeiten und Eingangsfragen legen die Erwartungen fest. Automatische Erinnerungen und die Berücksichtigung von Zeitzonen verringern das Nichterscheinen bei persönlichen und virtuellen Treffen.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Funktionen, die zu beratenden Arbeitsabläufen passen

Verbinde dein Google, Microsoft oder Apple

Kalender und tippe nie wieder einen Meeting-Link ein. Doodle respektiert belegte Blöcke und fügt automatisch Zoom, Teams oder Webex hinzu, damit die Schüler/innen sofort die richtigen Details erhalten.

Verfügbarkeit in Echtzeit bedeutet keine Überschneidungen

Die Schüler sehen deine Öffnungszeiten in wöchentlichen oder monatlichen Ansichten mit Zeitzonenunterstützung für Fernschüler und Studierende im Ausland.

Füge dein Abteilungslogo, deine Farben und Anweisungen hinzu

Erfasse wichtige Details mit individuellen Fragen (ID, Hauptfach, Grund). Sende ausgefeilte Bestätigungen, die das Hin und Her vor dem Treffen reduzieren.

Schutz der Schülerdaten durch GDPR, SOC 2 und CCPA-Kontrollen

Schränke Felder ein, verlange bei Bedarf eine Genehmigung und halte Buchungen privat. Unterstützt FERPA-freundliche Workflows ohne zusätzlichen IT-Aufwand.

Verwende Gruppenumfragen, um dich anzupassen

Beratern, Lehrkräften und Unterstützungspersonal für Betreuungsteams, IEPs oder Ausschusssitzungen. Lege Fristen fest, schränke Optionen ein und schließe die letzte Zeit ab.

Erstelle Anmeldeformulare für

Orientierungsberatung, FAFSA-Abende, Wellness-Screenings oder Karrieremessen. Lege Kapazitäten, Puffer und Standorte fest, um den Verkehr zu beruhigen und Wartezeiten zu verkürzen.

Verbinde dein Google, Microsoft oder Apple

Kalender und tippe nie wieder einen Meeting-Link ein. Doodle respektiert belegte Blöcke und fügt automatisch Zoom, Teams oder Webex hinzu, damit die Schüler/innen sofort die richtigen Details erhalten.

Verfügbarkeit in Echtzeit bedeutet keine Überschneidungen

Die Schüler sehen deine Öffnungszeiten in wöchentlichen oder monatlichen Ansichten mit Zeitzonenunterstützung für Fernschüler und Studierende im Ausland.

Füge dein Abteilungslogo, deine Farben und Anweisungen hinzu

Erfasse wichtige Details mit individuellen Fragen (ID, Hauptfach, Grund). Sende ausgefeilte Bestätigungen, die das Hin und Her vor dem Treffen reduzieren.

Schutz der Schülerdaten durch GDPR, SOC 2 und CCPA-Kontrollen

Schränke Felder ein, verlange bei Bedarf eine Genehmigung und halte Buchungen privat. Unterstützt FERPA-freundliche Workflows ohne zusätzlichen IT-Aufwand.

Verwende Gruppenumfragen, um dich anzupassen

Beratern, Lehrkräften und Unterstützungspersonal für Betreuungsteams, IEPs oder Ausschusssitzungen. Lege Fristen fest, schränke Optionen ein und schließe die letzte Zeit ab.

Erstelle Anmeldeformulare für

Orientierungsberatung, FAFSA-Abende, Wellness-Screenings oder Karrieremessen. Lege Kapazitäten, Puffer und Standorte fest, um den Verkehr zu beruhigen und Wartezeiten zu verkürzen.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Doodle hat unser E-Mail-Pingpong um die Hälfte reduziert. Die Schüler buchen, verschieben und erscheinen - und meine Arbeitsbelastung bleibt im Rahmen.

AT

Alex T.

Akademische Beraterin

Ich führe Sprechstunden, Krisengespräche und Elterngespräche über einen Link durch. Erinnerungen bedeuten weniger verpasste Termine.

JR

Jordan R.

Tutor

Gruppenabfragen machten die Koordination von Pflegeteamtreffen mühelos - wir fanden innerhalb von Minuten einen Termin in fünf Kalendern.

KL

Kim L.

Schulberaterin

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Berater und Beraterinnen

Praktische Anleitungen, um die Planung von Beratungen zu vereinfachen, die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren und effektive Meetings durchzuführen.

A woman has books open on her desk while is on a video call on her laptop

Reduziere das Nichterscheinen bei der Schülerberatung mit intelligenten Erinnerungen

Two women are sitting and leaning over a desk talking about something that is written on a piece of paper

Wie man eine Beratung mit Online-Terminplanung durchführt

A team of four is meeting together and looking at a whiteboard presentation

Gruppenumfragen für Abschlusspräsentationen und Ausschusssitzungen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich wöchentliche Beratungszeiten und Besuchstermine festlegen?

Ja. Erstelle eine Buchungsseite für 1:1-Unterricht und ein Anmeldeformular für Drop-Ins. Die Schüler/innen wählen eine Zeit und erhalten automatisch Bestätigungen und Erinnerungen.

Wird Doodle mit Outlook oder Google Kalender und Zoom/Teams synchronisiert?

Ja. Verbinde dich einmal und Doodle blockiert belegte Zeiten, fügt Meeting-Links hinzu und aktualisiert deinen Kalender in Echtzeit.

Kann ich Informationen über den Schüler, sein Hauptfach oder den Grund seines Besuchs sammeln?

Ja. Füge deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, damit du schon vor dem Treffen erfährst, was du brauchst.

Sind Schülerdaten privat?

Ja. Doodle ist GDPR-, SOC2- und CCPA-konform. Du hast die Kontrolle darüber, welche Informationen gesammelt werden, wer buchen kann und wir unterstützen FERPA-freundliche Praktiken.

Meine Verfügbarkeit ändert sich in Spitzenzeiten. Kann Doodle da mithalten?

Ja. Lege verschiedene Stunden pro Tag oder Woche fest, füge Puffer hinzu, blockiere die Zeit schnell und deine Buchungsseite wird sofort aktualisiert.

Gib Schülern schnelleren Zugang zu dir

Kostenloser Plan verfügbar; Pro ab $6,95/Nutzer/Monat. Verbringe weniger Zeit mit Planen und mehr Zeit mit Beraten.

Keine Kreditkarte erforderlich.