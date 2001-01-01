Terminplanung für Berater und Beraterinnen erstellt
Weltweites Vertrauen bei Beratungs- und Betreuungsteams
Stunden vom E-Mail-Tag zurückgewinnen
Gib eine Buchungsseite für die Beratung, die Anmeldung und die Fortschrittskontrolle frei. Doodle kümmert sich um Bestätigungen, Erinnerungen und Terminverschiebungen, damit du dich auf die Schüler/innen konzentrieren kannst und nicht auf den Kalender.
Koordiniere jedes Treffen an einem Ort
Führe 1:1-Sitzungen, Elternabende und Workshops durch, ohne mit Tools zu jonglieren. Teile die Verfügbarkeit zwischen Teams und Standorten und vermeide Doppelbuchungen durch Echtzeit-Updates.
Erscheine vorbereitet und pünktlich
Markenspezifische Einladungen, Pufferzeiten und Eingangsfragen legen die Erwartungen fest. Automatische Erinnerungen und die Berücksichtigung von Zeitzonen verringern das Nichterscheinen bei persönlichen und virtuellen Treffen.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Funktionen, die zu beratenden Arbeitsabläufen passen
Verbinde dein Google, Microsoft oder Apple
Kalender und tippe nie wieder einen Meeting-Link ein. Doodle respektiert belegte Blöcke und fügt automatisch Zoom, Teams oder Webex hinzu, damit die Schüler/innen sofort die richtigen Details erhalten.
Verfügbarkeit in Echtzeit bedeutet keine Überschneidungen
Die Schüler sehen deine Öffnungszeiten in wöchentlichen oder monatlichen Ansichten mit Zeitzonenunterstützung für Fernschüler und Studierende im Ausland.
Füge dein Abteilungslogo, deine Farben und Anweisungen hinzu
Erfasse wichtige Details mit individuellen Fragen (ID, Hauptfach, Grund). Sende ausgefeilte Bestätigungen, die das Hin und Her vor dem Treffen reduzieren.
Schutz der Schülerdaten durch GDPR, SOC 2 und CCPA-Kontrollen
Schränke Felder ein, verlange bei Bedarf eine Genehmigung und halte Buchungen privat. Unterstützt FERPA-freundliche Workflows ohne zusätzlichen IT-Aufwand.
Verwende Gruppenumfragen, um dich anzupassen
Beratern, Lehrkräften und Unterstützungspersonal für Betreuungsteams, IEPs oder Ausschusssitzungen. Lege Fristen fest, schränke Optionen ein und schließe die letzte Zeit ab.
Erstelle Anmeldeformulare für
Orientierungsberatung, FAFSA-Abende, Wellness-Screenings oder Karrieremessen. Lege Kapazitäten, Puffer und Standorte fest, um den Verkehr zu beruhigen und Wartezeiten zu verkürzen.
Doodle hat unser E-Mail-Pingpong um die Hälfte reduziert. Die Schüler buchen, verschieben und erscheinen - und meine Arbeitsbelastung bleibt im Rahmen.
Ich führe Sprechstunden, Krisengespräche und Elterngespräche über einen Link durch. Erinnerungen bedeuten weniger verpasste Termine.
Gruppenabfragen machten die Koordination von Pflegeteamtreffen mühelos - wir fanden innerhalb von Minuten einen Termin in fünf Kalendern.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich wöchentliche Beratungszeiten und Besuchstermine festlegen?
Ja. Erstelle eine Buchungsseite für 1:1-Unterricht und ein Anmeldeformular für Drop-Ins. Die Schüler/innen wählen eine Zeit und erhalten automatisch Bestätigungen und Erinnerungen.
Wird Doodle mit Outlook oder Google Kalender und Zoom/Teams synchronisiert?
Ja. Verbinde dich einmal und Doodle blockiert belegte Zeiten, fügt Meeting-Links hinzu und aktualisiert deinen Kalender in Echtzeit.
Kann ich Informationen über den Schüler, sein Hauptfach oder den Grund seines Besuchs sammeln?
Ja. Füge deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, damit du schon vor dem Treffen erfährst, was du brauchst.
Sind Schülerdaten privat?
Ja. Doodle ist GDPR-, SOC2- und CCPA-konform. Du hast die Kontrolle darüber, welche Informationen gesammelt werden, wer buchen kann und wir unterstützen FERPA-freundliche Praktiken.
Meine Verfügbarkeit ändert sich in Spitzenzeiten. Kann Doodle da mithalten?
Ja. Lege verschiedene Stunden pro Tag oder Woche fest, füge Puffer hinzu, blockiere die Zeit schnell und deine Buchungsseite wird sofort aktualisiert.