Sie haben angefangen, kostenlose Beratungen anzubieten, um Ihren Namen bekannt zu machen, Vertrauen aufzubauen und Kunden zu gewinnen. Damals schien das ein kluger Schachzug zu sein. Und eine Zeit lang hat es wahrscheinlich auch funktioniert.

Aber jetzt stapeln sich diese kostenlosen Anrufe. Sie kosten Zeit. Sie zehren an Ihrer Energie. Sie geben Ratschläge, hören sich Probleme an und machen sogar Vorschläge. Und nach all dem führen sie nicht immer zu bezahlter Arbeit.

Das ist frustrierend. Und es kommt häufiger vor, als Sie denken.

Viele Freiberufler und Berater kommen an einen Punkt, an dem kostenlose Anrufe mehr schaden als nutzen. Sie halten Sie auf Trab, ohne Ihr Unternehmen voranzubringen. Und auch wenn Sie gute Absichten haben, haben Sie oft das Gefühl, umsonst gearbeitet zu haben. Das haben Sie nämlich.

Es ist an der Zeit, umzudenken. Beim Wechsel zu bezahlten Terminen geht es nicht darum, aufdringlich zu sein. Es geht darum, Grenzen zu setzen, Ihre Zeit zu schützen und eine faire Bezahlung für Ihr Fachwissen zu erhalten.

Lassen Sie uns durchgehen, wie Sie den Wechsel von kostenlosen Beratungen zu bezahlten Terminen auf eine Weise vollziehen, die sich natürlich, respektvoll und kundenfreundlich anfühlt.

Kostenlos ist nicht wirklich kostenlos

Selbst ein kurzer 15-minütiger Anruf kostet Sie etwas. Es geht um Ihre Zeit, Ihre Erfahrung, Ihren Fokus. Und wenn Menschen etwas Wertvolles umsonst bekommen, nehmen sie es vielleicht nicht ernst. Oder sie gehen davon aus, dass Sie immer kostenlos zur Verfügung stehen.

Das haben Sie wahrscheinlich schon bemerkt. Kostenlose Anrufe werden oft in letzter Minute abgesagt oder entwickeln sich zu langen Gesprächen, die zu nichts führen.

Bezahlte Termine schaffen eine Verschiebung. Sie signalisieren, dass Ihre Zeit wichtig ist. Wenn jemand für ein Gespräch mit Ihnen bezahlt, erscheint er, ist vorbereitet und wird sich mit größerer Wahrscheinlichkeit an das halten, was Sie besprochen haben.

Setzen Sie eine klare Grenze

Sie müssen nicht jeden kostenlosen Kontakt unterbinden. Sie können immer noch ein kurzes Kennenlerngespräch anbieten, wenn Sie das möchten. Machen Sie einfach klar, worum es dabei geht.

Ein kostenloser Anruf kann ein kurzes 10-minütiges Gespräch sein, um zu verstehen, was der Kunde braucht und ob Sie zu ihm passen. Das war's. Keine Beratung. Kein Brainstorming. Keine Problemlösung.

Skizzieren Sie dann genau, was der Kunde von einer bezahlten Sitzung haben wird. Seien Sie konkret und selbstbewusst.

Bieten Sie eine Strategie an?

Einen Schritt-für-Schritt-Plan?

Persönliches Feedback?

Eine Aufzeichnung oder eine schriftliche Zusammenfassung?

Je klarer Sie den Nutzen erklären, desto eher sagt jemand zu.

Die Leute zahlen nicht nur für ein Gespräch. Sie zahlen, um weiterzukommen.

Konzentrieren Sie sich auf die Ergebnisse, nicht nur auf den Preis

Wenn Sie kostenpflichtige Termine einführen, sollten Sie nicht einfach ein Preisschild anbringen und hoffen, dass die Leute zustimmen. Helfen Sie ihnen zu verstehen, in was sie investieren.

Anstatt zu sagen: 30-minütige Sitzung: $95

Sagen Sie etwas wie: In 30 Minuten werden Sie mit klaren nächsten Schritten, gezielten Antworten auf Ihre Fragen und einem Plan, den Sie tatsächlich umsetzen können, nach Hause gehen.

Das sagt dem Kunden:

Was in der Sitzung passieren wird

Was sie davon haben werden

Warum es sich lohnt, dafür zu bezahlen

Das klingt wertvoller und zielführender.

Sie verkaufen nicht Ihre Zeit. Sie bieten den Zugang zu Ihrem Wissen, Ihrer Erfahrung und Ihren Erkenntnissen an - Dinge, die Sie über Jahre hinweg aufgebaut haben.

Wenn Sie unsicher sind, gehen Sie es langsam an

Sie müssen nicht von heute auf morgen von einer kostenlosen zu einer bezahlten Tätigkeit übergehen. Sie können das Wasser testen.

Versuchen Sie zunächst, eine Art von Sitzung als bezahlten Termin anzubieten. Halten Sie z. B. Ihr erstes Telefongespräch kostenlos, aber verlangen Sie eine Gebühr für alles, was tiefer geht. Oder bieten Sie einen ermäßigten Tarif für Erstkunden an, um die neue Struktur behutsam einzuführen.

Auf diese Weise können Sie Vertrauen aufbauen und Feedback einholen, während Sie die Erwartungen langsam anpassen. Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass die Leute mehr als bereit sind, zu zahlen, wenn Sie es einfach und klar machen.

Gehen Sie auf die Bedenken ein, bevor sie geäußert werden

Es ist normal, dass man sich Sorgen macht, wie die Leute reagieren werden. Aber die richtigen Kunden werden nicht verschwinden, nur weil Sie angefangen haben, Ihre Zeit zu schätzen.

Wenn jemand fragt, warum Sie keine kostenlosen Beratungen mehr anbieten, seien Sie ehrlich:

Ich habe festgestellt, dass ich meinen Kunden durch bezahlte Sitzungen mehr Aufmerksamkeit, Wert und Ergebnisse bieten kann. Das hilft uns beiden, die Arbeit ernst zu nehmen.

Manche Leute wollen vielleicht nicht zahlen. Das ist in Ordnung. Nicht jeder ist Ihr Kunde. Diejenigen, die es sind, werden Ihre Grenzen und Ihr Geschäft respektieren. Und wenn Sie sich Sorgen machen, dass Sie zu verkaufsorientiert klingen könnten, denken Sie daran, dass ein fairer Preis nichts mit Verkauf zu tun hat. Es ist Selbstrespekt.

Zeigen Sie soziale Beweise

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Menschen zu helfen, sich wohl dabei zu fühlen, für Ihre Zeit zu bezahlen, besteht darin, ihnen zu zeigen, dass andere dies bereits getan haben und einen Nutzen daraus gezogen haben.

Wenn Sie mit früheren Kunden gearbeitet haben, bitten Sie sie um ein kurzes Zeugnis. Ein kurzes Zitat wie " Diese Sitzung hat mich endlich weitergebracht " oder " Das beste Geld, das ich für mein Unternehmen ausgegeben habe " kann viel bewirken.

Fügen Sie diese in Ihre Buchungsseite, Ihre E-Mails oder sogar in die Nachricht ein, die Sie senden, wenn Sie eine bezahlte Sitzung anbieten. Echte Stimmen schaffen mehr Vertrauen, als es ein Verkaufsgespräch je könnte.

Tools, die Ihren neuen Ansatz unterstützen

Wenn Sie sich entschlossen haben, zu bezahlten Beratungen überzugehen, kommt es darauf an, wie Sie Buchungen handhaben. Das Hin- und Herschicken von E-Mails und separaten Rechnungen macht die Dinge für Sie und Ihre Kunden kompliziert.

Hier kann Doodle helfen. Mit der 1:1-Funktion von Doodle können Sie Ihre verfügbaren Zeiten auflisten, verschiedene Sitzungsarten anbieten und Kunden direkt über einen einfachen Link buchen lassen.

Möchten Sie Ihre Zeit in Rechnung stellen? Auch das können Sie tun. Doodle ist mit Stripe integriert, so dass die Kunden bei der Buchung bezahlen. Keine separate Rechnung. Keine Nachfassaktionen. Kein Stress.

Ihre Zeit ist geschützt. Ihr Kunde weiß, was er erwarten kann. Und Sie werden bezahlt, bevor der Anruf überhaupt begonnen hat.

Schätzen Sie Ihre Zeit - andere werden es auch tun

Sie müssen Ihr Fachwissen nicht kostenlos zur Verfügung stellen, um hilfreich zu sein oder eingestellt zu werden. Tatsächlich ist der Übergang zu bezahlten Beratungen eine der besten Möglichkeiten, ein Geschäft aufzubauen, das nachhaltig ist und Ihre Zeit respektiert.

Der Übergang muss sich nicht unangenehm oder aufdringlich anfühlen. Er kann einfach, klar und sogar ermutigend sein.

Doodle with Stripe gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie diesen Wechsel leicht vollziehen können. Legen Sie Ihren Zeitplan fest. Definieren Sie Ihre Dienstleistungen. Lassen Sie sich buchen und bezahlen, alles an einem Ort.

Sie haben hart gearbeitet, um Ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Jetzt soll Ihr Kalender dies widerspiegeln.