So gelingt die Balance zwischen Uni, Job und Sozialleben

In meinem Abschlusssemester hatte ich eine Doppelbelastung zu bewältigen: 18 Credits, ein Teilzeitjob im Campus-Café und zweimal pro Woche ehrenamtliche Arbeit. Eines Freitagabends schrieb ich beim Geburtstagsessen eines Freundes einen Aufsatz - in der Ecke des Wohnzimmers, den Laptop auf den Knien. Da wurde es mir klar: Ich habe nicht alles gemacht. Ich habe es nur schlecht gemacht.

Bei der Vereinbarkeit von Schule, Arbeit und Privatleben geht es nicht darum, mehr hineinzupressen. Es geht darum, eine Woche so zu gestalten, dass jeder Teil deines Lebens den Raum bekommt, den er verdient - ohne dich dabei auszubrennen. So habe ich angefangen, genau das zu tun.

1. Planen Sie zuerst Ihre nicht verhandelbaren Dinge

In meinem Zeitplan geht es nicht nur um Kurse und Schichten. Es geht auch um meine Prioritäten. Bevor ich also eine Woche plane, streiche ich die Dinge, die ich nicht verpassen kann - oder will. Dazu gehören für mich Vorlesungs- und Laborzeiten, meine Arbeitsschichten, Zeit für körperliche Betätigung, wöchentliche Treffen mit Freunden oder der Familie und mindestens ein Abend, an dem ich nichts vorhabe. Indem ich diese Zeiten als Erstes festlege, kann ich alles andere - Studienzeiten, Besorgungen, Projektarbeit - um das herum aufbauen, was wirklich wichtig ist.

2. Planen Sie die soziale Zeit wie eine echte Verpflichtung

Die Erkenntnis, dass soziale Kontakte nicht optional sind, sondern unverzichtbar, hat mein Leben völlig verändert. Wenn ich mir diese Zeit nicht aktiv nehmen würde, käme sie einfach nicht zustande. Jetzt trage ich sie in meinen Kalender ein, ich schütze diese Zeit genauso wie einen Kurs oder eine Schicht, und ich tue mein Bestes, um bildschirmfrei zu bleiben, während ich mit anderen zusammen bin. Diese Veränderung hat mir geholfen, mich mehr zu zeigen - nicht nur für meine Freunde, sondern auch für mich selbst.

3. Aufgaben bündeln, um mentale Überlastung zu vermeiden

Der ständige Wechsel zwischen Studium, Arbeit und Lebensführung hat dazu geführt, dass ich mich schusselig fühlte. Also habe ich angefangen, Aufgaben zu gruppieren, die in Bezug auf Energie oder Fokus übereinstimmten. Die Morgenstunden wurden zu meiner "Deep Work"-Zeit für das Schreiben von Aufsätzen und wichtigen Aufgaben. Ein paar Stunden pro Woche habe ich für den "Verwaltungsmodus" reserviert - E-Mails, Einkäufe, Wäsche. Die Abende waren am besten für leichtere Aufgaben wie das Wiederholen von Lernkarten oder das Ansehen von Vorlesungsvideos geeignet. Dieser Ansatz minimierte die mentalen Kosten des Umschaltens - und gab mir ein besseres Gefühl der Kontrolle.

4. Verwenden Sie einen Kalender, der für Sie geeignet ist

Papierkalender vergisst man leicht, deshalb bin ich zu einem Kalender übergegangen, der sich mit allen Geräten synchronisieren lässt. Ich kodiere nach Kategorien - Schule, Arbeit, Soziales - und überprüfe sie täglich. Ich habe angefangen, in 30- bis 90-Minuten-Blöcken zu planen, anstatt zu versuchen, ganze Tage zu füllen, und ich habe Pufferzonen für Pendler oder einfach nur zum Durchatmen hinzugefügt. Sonntags plane ich die kommende Woche, und freitags reflektiere ich. Dadurch, dass ich alles im Blick habe, ist es einfacher, Burnout zu erkennen, bevor es auftritt.

5. Akzeptieren Sie, dass das Gleichgewicht nicht statisch ist - es ist saisonabhängig.

In manchen Wochen verlangte die Schule fast alles von mir. Andere Male habe ich mich in die Arbeit gestürzt oder mehr soziale Einladungen angenommen. Ich hörte auf, der Idee eines perfekten Gleichgewichts hinterherzujagen, und begann, wöchentlich bewusste Anpassungen vorzunehmen. Jeden Freitag fragte ich mich: Was hat mich diese Woche am meisten beansprucht? Was hat mir gefehlt? Und was kann ich nächste Woche ändern, selbst wenn es nur 10 Prozent sind? Diese Überlegungen halfen mir, klügere Kompromisse zu schließen - und die Schuldgefühle loszulassen.

Gleichgewicht bedeutet nicht gleich. Es bedeutet bewusstes Handeln. Mit ein paar Änderungen in meiner Wochenplanung habe ich mich von der ständigen Überforderung in eine (größtenteils) kontrollierte Lage gebracht - und bin in jedem Bereich meines Lebens viel präsenter.

