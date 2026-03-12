A. "CCPA" bedeutet das kalifornische Verbraucherschutzgesetz (California Consumer Privacy Act of 2018, Cal. Civ. Code § [1798.100 - 1798.199.100]) und die zugehörigen Durchführungsbestimmungen, jeweils in der von Zeit zu Zeit geänderten Fassung, einschließlich und ohne Einschränkung durch den California Privacy Rights Act von 2020.

B. " Datenschutzrahmenwerk(e) " bezeichnet je nach Anwendbarkeit das EU-US-Datenschutzrahmenwerk, die britische Erweiterung des EU-US-Datenschutzrahmenwerks und das Swiss-US-Datenschutzrahmenwerk, die vom US-Handelsministerium und der Europäischen Kommission, der britischen Regierung und der schweizerischen Bundesverwaltung entwickelt wurden und es in den USA ansässigen Organisationen, die an diesen Datenschutzrahmenwerken teilnehmen, erlauben, personenbezogene Daten aus der Europäischen Union / dem Europäischen Wirtschaftsraum, dem Vereinigten Königreich und Gibraltar sowie der Schweiz unter Einhaltung der in diesen Regionen geltenden Datenschutzgesetze zu erhalten.

C. " Datenschutzgesetze " bezeichnet alle anwendbaren Bundes-, Landes- und ausländischen Gesetze zum Datenschutz, zum Schutz der Privatsphäre und zur Datensicherheit sowie alle anwendbaren Verordnungen und formellen Richtlinien, die ihrer Natur nach Gesetzeskraft haben, alle in ihrer jeweils gültigen Fassung und, wenn sie sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbeiter beziehen, in dem Maße, in dem sie direkt auf diese Verarbeitung anwendbar sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Datenschutzgesetze der EU, die Datenschutzgesetze des Vereinigten Königreichs, die schweizerischen Datenschutzgesetze, den Privacy Act 1988, den Personal Information Protection and Electronic Documents Act und den CCPA.

D. "Datensubjekt" bezeichnet die Person oder den Verbraucher, auf den sich die persönlichen Daten beziehen.

E. "Antrag der betroffenen Person" bezeichnet den Antrag einer betroffenen Person auf Ausübung der durch die Datenschutzgesetze gewährten Rechte in Bezug auf die personenbezogenen Daten der betroffenen Person.

F. " EU-Datenschutzgesetze" bezeichnet die DSGVO zusammen mit allen anwendbaren Durchführungsgesetzen oder -verordnungen sowie den Gesetzen der Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten in ihrer jeweils gültigen Fassung.

G. "GDPR" bezeichnet die Allgemeine Datenschutzverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr).

H. "Partei" bedeutet entweder Kunde oder Doodle.

I. "Parteien" bedeutet gemeinsam Kunde und Doodle.

J. "Persönliche Daten"sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen und die von Doodle im Namen des Kunden im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistungen für den Kunden verarbeitet werden, wenn diese Informationen als "persönliche Daten" oder "persönliche Informationen" oder als ein ähnlicher Begriff unter dem/den Datenschutzgesetz(en) geschützt sind.

K. "Verarbeitung" oder "Verarbeitung" bezeichnet jeden Vorgang oder jede Reihe von Vorgängen, die mit personenbezogenen Daten durchgeführt werden, unabhängig davon, ob dies mit automatischen Mitteln geschieht oder nicht, wie z. B. das Sammeln, Aufzeichnen, Organisieren, Speichern, Anpassen oder Ändern, Abrufen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Übermittlung, Verbreiten oder anderweitiges Verfügbarmachen, Abgleichen oder Kombinieren, Sperren, Löschen oder Vernichten.

L."Sicherheitsverletzung" bedeutet eine bestätigte Verletzung der Informationssicherheitsmaßnahmen von Doodle, die zur versehentlichen oder unrechtmäßigen Zerstörung, zum Verlust, zur Änderung, zur unbefugten Weitergabe oder zum Zugriff auf die unter diese DSGVO fallenden personenbezogenen Daten führt.

M. "Dienstleistungen" bezeichnet die von Doodle für den Kunden im Rahmen der Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen.

N. "Standardvertragsklauseln" oder "SCCs" bezeichnet die von der Europäischen Kommission genehmigten Musterklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter mit Sitz in Drittländern, deren genehmigte Fassung im Durchführungsbeschluss 2021/914 der Europäischen Kommission vom 4. Juni 2021 enthalten ist und unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=e.

O. "Schweizer Datenschutzgesetze " bezeichnet alle Gesetze in Bezug auf den Datenschutz, die Verarbeitung personenbezogener Daten, den Schutz der Privatsphäre und/oder die elektronische Kommunikation, die von Zeit zu Zeit in der Schweiz in Kraft sind, einschließlich des Schweizer Bundesgesetzes über den Datenschutz vom 25. September 2020 und seiner Verordnungen.

P. "UK Data Protection Laws " bezeichnet alle Gesetze in Bezug auf den Datenschutz, die Verarbeitung personenbezogener Daten, den Schutz der Privatsphäre und/oder die elektronische Kommunikation, die jeweils im Vereinigten Königreich ("UK") in Kraft sind, einschließlich der britischen GDPR und des Data Protection Act 2018.

Q. "UK GDPR" bezeichnet die Allgemeine Datenschutzverordnung des Vereinigten Königreichs, wie sie gemäß Abschnitt 3 des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des Rechts des Vereinigten Königreichs ist.

R. Die Begriffe "Auftragsverarbeiter" und "für die Verarbeitung Verantwortlicher" haben die Bedeutung, die ihnen nach dem geltenden Datenschutzgesetz zukommt. Alle hierin in Großbuchstaben geschriebenen Begriffe, die in dieser DPA nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen in der Vereinbarung zugeordnet ist und werden hiermit durch Verweis in diesen Nachtrag übernommen.