Enkel planlægning for ansættelses- og HR-teams
Bruges af rekrutteringsfolk og HR-professionelle fra førende virksomheder og bureauer
Fokuser på mennesker, ikke på planlægning
Koordiner samtaler, onboarding-sessioner og medarbejder-check-ins med et værktøj, der er designet til at eliminere kalenderkaos.
Hurtigere beslutninger om ansættelse
Toptalenter bevæger sig hurtigt. Lad kandidaterne booke samtaler hvor som helst, med automatiske tidszonejusteringer, der holder dit team foran konkurrenterne.
Smidig planlægning for hele teamet
Håndter nemt opdateringer af HR-politikker, præstationssamtaler, medarbejdercheck-in og meget mere - alt sammen på ét sted.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Skabt til den måde, jeres HR-team samarbejder på
Onboarding af nye medarbejdere uden problemer
Del en bookingside, så nye medarbejdere kan vælge træning, onboarding og personalegoder, der passer til deres kalender.
Gennemfør udviklingssamtaler til tiden
Brug en gruppeafstemning til at finde det ideelle tidspunkt, hvor medarbejder, leder og HR kan mødes uden forsinkelser.
Koordinere interne møder
Book 1:1 check-ins, teamopdateringer og politiske diskussioner uden at overfylde indbakken med e-mails.
Hold kalendere private
Opret forbindelse til Google, Outlook eller iCloud. Kun din tilgængelighed deles - din kalender forbliver fortrolig.
Planlæg træning og workshops
Lad personalet vælge mellem tilgængelige sessioner med et tilmeldingsark, så alle pladser bliver fyldt effektivt.
Håndter tidszoner for remote teams
Doodle tilpasser sig automatisk til hver persons lokale tid, hvilket gør det nemt for globale arbejdsstyrker at holde sig synkroniseret.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Vi sparede dagevis med e-mail-koordinering for 100+ panelinterviews og satte dem op på under en time.
Kandidater kan booke med det samme, så vores ansættelsesproces går hurtigere, og vi forbliver konkurrencedygtige.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg planlægge for flere teammedlemmer?
Ja - med Team-abonnementet kan du oprette en bookingside til flere kalendere, så medarbejderne kan vælge det rigtige tidspunkt.
Kan medarbejderne se hele min kalender?
Nej. Kun dine åbne tidspunkter er synlige. Alle kalenderoplysninger forbliver private og sikre.
Hvordan kan jeg planlægge tilbagevendende HR-møder?
Opret tilbagevendende slots på din bookingside, eller opret en ny gruppeafstemning for hver runde.
Kan jeg styre sessioner på tværs af lokationer og tidszoner?
Ja, det gør den. Doodle tilpasser sig automatisk til hver persons lokale tid.
Hvad er forskellen på et tilmeldingsark og en bookingside?
Et tilmeldingsark viser flere begivenheder eller sessioner, som folk kan vælge imellem; en bookingside tilbyder dine personlige tidspunkter.