Enkel planlægning for ansættelses- og HR-teams

Aftal interviews, onboarding af nye medarbejdere eller møder med dit team uden kalenderkaos.

a booking page for an onboarding call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Bruges af rekrutteringsfolk og HR-professionelle fra førende virksomheder og bureauer

Fokuser på mennesker, ikke på planlægning

Koordiner samtaler, onboarding-sessioner og medarbejder-check-ins med et værktøj, der er designet til at eliminere kalenderkaos.

Hurtigere beslutninger om ansættelse

Toptalenter bevæger sig hurtigt. Lad kandidaterne booke samtaler hvor som helst, med automatiske tidszonejusteringer, der holder dit team foran konkurrenterne.

Smidig planlægning for hele teamet

Håndter nemt opdateringer af HR-politikker, præstationssamtaler, medarbejdercheck-in og meget mere - alt sammen på ét sted.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Skabt til den måde, jeres HR-team samarbejder på

Onboarding af nye medarbejdere uden problemer

Del en bookingside, så nye medarbejdere kan vælge træning, onboarding og personalegoder, der passer til deres kalender.

Gennemfør udviklingssamtaler til tiden

Brug en gruppeafstemning til at finde det ideelle tidspunkt, hvor medarbejder, leder og HR kan mødes uden forsinkelser.

Koordinere interne møder

Book 1:1 check-ins, teamopdateringer og politiske diskussioner uden at overfylde indbakken med e-mails.

Hold kalendere private

Opret forbindelse til Google, Outlook eller iCloud. Kun din tilgængelighed deles - din kalender forbliver fortrolig.

Planlæg træning og workshops

Lad personalet vælge mellem tilgængelige sessioner med et tilmeldingsark, så alle pladser bliver fyldt effektivt.

Håndter tidszoner for remote teams

Doodle tilpasser sig automatisk til hver persons lokale tid, hvilket gør det nemt for globale arbejdsstyrker at holde sig synkroniseret.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Vi sparede dagevis med e-mail-koordinering for 100+ panelinterviews og satte dem op på under en time.

County Government

NM

Nicholas M.

Chief Data Officer

Kandidater kan booke med det samme, så vores ansættelsesproces går hurtigere, og vi forbliver konkurrencedygtige.

SL

Sarah L.

HR-chef

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg planlægge for flere teammedlemmer?

Ja - med Team-abonnementet kan du oprette en bookingside til flere kalendere, så medarbejderne kan vælge det rigtige tidspunkt.

Kan medarbejderne se hele min kalender?

Nej. Kun dine åbne tidspunkter er synlige. Alle kalenderoplysninger forbliver private og sikre.

Hvordan kan jeg planlægge tilbagevendende HR-møder?

Opret tilbagevendende slots på din bookingside, eller opret en ny gruppeafstemning for hver runde.

Kan jeg styre sessioner på tværs af lokationer og tidszoner?

Ja, det gør den. Doodle tilpasser sig automatisk til hver persons lokale tid.

Hvad er forskellen på et tilmeldingsark og en bookingside?

Et tilmeldingsark viser flere begivenheder eller sessioner, som folk kan vælge imellem; en bookingside tilbyder dine personlige tidspunkter.

Fandt du ikke svaret?

Tag dig tid til mennesker, ikke bare planlægning

Hold HR fokuseret på at støtte medarbejderne - ikke på at jage kalendere - fra onboarding til træning.

Der kræves ikke noget kreditkort.