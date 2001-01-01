Opret en Doodle

Planlægning bygget til rådgivere og vejledere

Administrer vejledningsmøder, drop-ins og forældre-check-ins uden e-mails eller telefonkoder. Del et link, synkroniser din kalender, og lad de studerende booke den tid, der passer dem.

Opret en Doodle
A graphic image showing two people coordinating an educational meeting times over text

Betroet af rådgivnings- og vejledningsteams over hele verden

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Genvind timer fra e-mail-tag

Del en bookingside til rådgivning, drop-ins og tjek af fremskridt. Doodle håndterer bekræftelser, påmindelser og nye aftaler, så du kan fokusere på de studerende og ikke på kalenderen.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Koordiner alle møder på ét sted

Afhold 1:1-møder, forældremøder og workshops uden at skulle jonglere med værktøjer. Del tilgængelighed på tværs af teams og campusser, og undgå dobbeltbooking med opdateringer i realtid.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Mød forberedt og til tiden

Brandede invitationer, buffertider og indgangsspørgsmål sætter forventninger. Automatiske påmindelser og håndtering af tidszoner reducerer antallet af udeblivelser fra personlige og virtuelle møder.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Funktioner, der passer til rådgivende arbejdsgange

Tilslut din Google, Microsoft eller Apple

kalender og skriv aldrig et mødelink igen. Doodle respekterer travle blokke og tilføjer automatisk Zoom, Teams eller Webex, så de studerende får de rigtige detaljer med det samme.

Tilgængelighed i realtid betyder ingen overlapninger

Studerende kan se dine åbningstider i ugentlige eller månedlige visninger med understøttelse af tidszoner for fjernstuderende og studier i udlandet.

Tilføj din afdelings logo, farver og instruktioner

Indsaml vigtige detaljer med tilpassede spørgsmål (ID, hovedfag, årsag). Send polerede bekræftelser, der reducerer frem og tilbage før mødet.

Beskyt de studerendes oplysninger med GDPR-, SOC 2- og CCPA-kontroller

Begræns felter, kræv godkendelse, når det er nødvendigt, og hold bookinger private. Understøtter FERPA-venlige arbejdsgange uden ekstra IT-byrde.

Brug gruppeafstemninger til at justere

rådgivere, lærere og støttepersonale til plejeteams, IEP'er eller udvalgsmøder. Sæt deadlines, begræns mulighederne, og lås den sidste tid.

Opret tilmeldingsark til

orienteringsrådgivning, FAFSA-aftener, wellness-screeninger eller karrieremesser. Indstil kapacitet, buffere og placeringer for at holde trafikken stabil og reducere ventetiden.

Tilslut din Google, Microsoft eller Apple

kalender og skriv aldrig et mødelink igen. Doodle respekterer travle blokke og tilføjer automatisk Zoom, Teams eller Webex, så de studerende får de rigtige detaljer med det samme.

Tilgængelighed i realtid betyder ingen overlapninger

Studerende kan se dine åbningstider i ugentlige eller månedlige visninger med understøttelse af tidszoner for fjernstuderende og studier i udlandet.

Tilføj din afdelings logo, farver og instruktioner

Indsaml vigtige detaljer med tilpassede spørgsmål (ID, hovedfag, årsag). Send polerede bekræftelser, der reducerer frem og tilbage før mødet.

Beskyt de studerendes oplysninger med GDPR-, SOC 2- og CCPA-kontroller

Begræns felter, kræv godkendelse, når det er nødvendigt, og hold bookinger private. Understøtter FERPA-venlige arbejdsgange uden ekstra IT-byrde.

Brug gruppeafstemninger til at justere

rådgivere, lærere og støttepersonale til plejeteams, IEP'er eller udvalgsmøder. Sæt deadlines, begræns mulighederne, og lås den sidste tid.

Opret tilmeldingsark til

orienteringsrådgivning, FAFSA-aftener, wellness-screeninger eller karrieremesser. Indstil kapacitet, buffere og placeringer for at holde trafikken stabil og reducere ventetiden.

Opret en Doodle

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Doodle halverede vores e-mail-pingpong. Studerende booker, flytter og møder op - min caseload forbliver på sporet.

AT

Alex T.

Akademisk rådgiver

Jeg kører kontortid, krisesamtaler og forældremøder fra ét link. Påmindelser betyder færre glemte aftaler.

JR

Jordan R.

Underviser

Group Polls gjorde det nemt at koordinere møder i plejeteamet - vi fandt et tidspunkt på tværs af fem kalendere på få minutter.

KL

Kim L.

Skolevejleder

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til Rådgivere og vejledere

Praktiske vejledninger til at strømline planlægning af rådgivning, reducere udeblivelser og afholde effektive møder.

A woman has books open on her desk while is on a video call on her laptop

Reducer udeblivelser i studievejledningen med smarte påmindelser

Two women are sitting and leaning over a desk talking about something that is written on a piece of paper

Sådan kører du walk-in-rådgivning med online-planlægning

A team of four is meeting together and looking at a whiteboard presentation

Gruppeafstemninger til hovedpaneler og udvalgsmøder

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg fastsætte ugentlige rådgivningstimer og drop-ins?

Ja. Opret en bookingside til 1:1 og et tilmeldingsark til drop-ins. Eleverne vælger et tidspunkt og får automatisk bekræftelser og påmindelser.

Synkroniserer Doodle med Outlook eller Google-kalender og Zoom/Teams?

Ja. Opret forbindelse én gang, og Doodle blokerer travle tidspunkter, tilføjer mødelinks og opdaterer din kalender i realtid.

Kan jeg indsamle oplysninger om studerende, hovedfag eller årsag til besøg?

Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside, så du får det, du har brug for, før mødet.

Er elevdata private?

Ja, det gør vi. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA. Du kontrollerer, hvilke oplysninger der indsamles, hvem der kan booke, og vi støtter FERPA-venlig praksis.

Min tilgængelighed ændrer sig i spidsbelastningsperioder. Kan Doodle følge med?

Ja. Indstil forskellige timer pr. dag eller uge, tilføj buffere, blokér tid hurtigt, og din bookingside opdateres med det samme.

Giv de studerende hurtigere adgang til dig

Gratis plan tilgængelig; Pro fra $6,95/bruger/mo. Brug mindre tid på at planlægge og mere tid på at rådgive.

Der kræves ikke noget kreditkort.