Planlægning bygget til rådgivere og vejledere
Betroet af rådgivnings- og vejledningsteams over hele verden
Genvind timer fra e-mail-tag
Del en bookingside til rådgivning, drop-ins og tjek af fremskridt. Doodle håndterer bekræftelser, påmindelser og nye aftaler, så du kan fokusere på de studerende og ikke på kalenderen.
Koordiner alle møder på ét sted
Afhold 1:1-møder, forældremøder og workshops uden at skulle jonglere med værktøjer. Del tilgængelighed på tværs af teams og campusser, og undgå dobbeltbooking med opdateringer i realtid.
Mød forberedt og til tiden
Brandede invitationer, buffertider og indgangsspørgsmål sætter forventninger. Automatiske påmindelser og håndtering af tidszoner reducerer antallet af udeblivelser fra personlige og virtuelle møder.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Funktioner, der passer til rådgivende arbejdsgange
Tilslut din Google, Microsoft eller Apple
kalender og skriv aldrig et mødelink igen. Doodle respekterer travle blokke og tilføjer automatisk Zoom, Teams eller Webex, så de studerende får de rigtige detaljer med det samme.
Tilgængelighed i realtid betyder ingen overlapninger
Studerende kan se dine åbningstider i ugentlige eller månedlige visninger med understøttelse af tidszoner for fjernstuderende og studier i udlandet.
Tilføj din afdelings logo, farver og instruktioner
Indsaml vigtige detaljer med tilpassede spørgsmål (ID, hovedfag, årsag). Send polerede bekræftelser, der reducerer frem og tilbage før mødet.
Beskyt de studerendes oplysninger med GDPR-, SOC 2- og CCPA-kontroller
Begræns felter, kræv godkendelse, når det er nødvendigt, og hold bookinger private. Understøtter FERPA-venlige arbejdsgange uden ekstra IT-byrde.
Brug gruppeafstemninger til at justere
rådgivere, lærere og støttepersonale til plejeteams, IEP'er eller udvalgsmøder. Sæt deadlines, begræns mulighederne, og lås den sidste tid.
Opret tilmeldingsark til
orienteringsrådgivning, FAFSA-aftener, wellness-screeninger eller karrieremesser. Indstil kapacitet, buffere og placeringer for at holde trafikken stabil og reducere ventetiden.
Tilslut din Google, Microsoft eller Apple
kalender og skriv aldrig et mødelink igen. Doodle respekterer travle blokke og tilføjer automatisk Zoom, Teams eller Webex, så de studerende får de rigtige detaljer med det samme.
Tilgængelighed i realtid betyder ingen overlapninger
Studerende kan se dine åbningstider i ugentlige eller månedlige visninger med understøttelse af tidszoner for fjernstuderende og studier i udlandet.
Tilføj din afdelings logo, farver og instruktioner
Indsaml vigtige detaljer med tilpassede spørgsmål (ID, hovedfag, årsag). Send polerede bekræftelser, der reducerer frem og tilbage før mødet.
Beskyt de studerendes oplysninger med GDPR-, SOC 2- og CCPA-kontroller
Begræns felter, kræv godkendelse, når det er nødvendigt, og hold bookinger private. Understøtter FERPA-venlige arbejdsgange uden ekstra IT-byrde.
Brug gruppeafstemninger til at justere
rådgivere, lærere og støttepersonale til plejeteams, IEP'er eller udvalgsmøder. Sæt deadlines, begræns mulighederne, og lås den sidste tid.
Opret tilmeldingsark til
orienteringsrådgivning, FAFSA-aftener, wellness-screeninger eller karrieremesser. Indstil kapacitet, buffere og placeringer for at holde trafikken stabil og reducere ventetiden.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Doodle halverede vores e-mail-pingpong. Studerende booker, flytter og møder op - min caseload forbliver på sporet.
Jeg kører kontortid, krisesamtaler og forældremøder fra ét link. Påmindelser betyder færre glemte aftaler.
Group Polls gjorde det nemt at koordinere møder i plejeteamet - vi fandt et tidspunkt på tværs af fem kalendere på få minutter.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til
Rådgivere og vejledere
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg fastsætte ugentlige rådgivningstimer og drop-ins?
Ja. Opret en bookingside til 1:1 og et tilmeldingsark til drop-ins. Eleverne vælger et tidspunkt og får automatisk bekræftelser og påmindelser.
Synkroniserer Doodle med Outlook eller Google-kalender og Zoom/Teams?
Ja. Opret forbindelse én gang, og Doodle blokerer travle tidspunkter, tilføjer mødelinks og opdaterer din kalender i realtid.
Kan jeg indsamle oplysninger om studerende, hovedfag eller årsag til besøg?
Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside, så du får det, du har brug for, før mødet.
Er elevdata private?
Ja, det gør vi. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA. Du kontrollerer, hvilke oplysninger der indsamles, hvem der kan booke, og vi støtter FERPA-venlig praksis.
Min tilgængelighed ændrer sig i spidsbelastningsperioder. Kan Doodle følge med?
Ja. Indstil forskellige timer pr. dag eller uge, tilføj buffere, blokér tid hurtigt, og din bookingside opdateres med det samme.