En Doodle-undersøgelse af brugeroplevelsen

Doodle er en planlægningssoftware, der er perfekt designet til at opfylde de komplekse behov hos de moderne nonprofit- eller NGO'er. Vi ved, at der skal MANGE møder til for at få projekter fremad, og det bliver kompliceret, når disse møder finder sted med personer på mange forskellige steder. Vi talte med Travis fra SRG Inc, en organisation, der gennemfører velgørenhedsinitiativer i udviklingslandene, om, hvordan SRG har strømlinet deres mødeplanlægning radikalt takket være Doodle.

Et fjernteam med global rækkevidde

SRG arbejder med en bred vifte af medarbejdere, feltkonsulenter, tilskud modtagere og interessenter på tværs af lande og tidszoner. Før de skiftede til Doodle blev meget af deres værdifulde tid brugt på at forsøge at at organisere møder via e-mail eller telefon. Ikke alene tog det i gennemsnit en uge at fastsætte et tidspunkt, Travis fortalte os, at "når man havde fået alles svar fra alle de datoer, som vi foreslog, allerede er overskredet, så nu skal vi skal vi gøre det hele om igen".

"Så jeg regner med en tidsbesparelse på 30-40 timer. Og det er kun for mig!"

Flyt projekter fremad

SRG er en fuldstændig virtuel virksomhed. Al deres strategi- og beslutningstagning foregår over store telefonmøder. Travis så straks resultater, da han begyndte at bruge Doodle til at planlægge disse opkald: "Jeg kunne sammensætte denne plan på ca. 15 minutter, hvilket typisk ville have taget mig 2-3 timer at gøre. Så det er bare én gruppe af opkald. Så der er nok ti til femten af dem i løbet af et år". Nu organiseres alle SRG's virtuelle møder og konferenceopkald ved hjælp af Doodle og Doodle 1:1.

Hurtig implementering

Det er nemt at tilføje brugere til en Doodle Premium-konto, og når de først er kommet med, betyder Doodles klare og brugervenlige brugerflade, at de kan begynde at bruge det med det samme. SRG's konsulenter brugte snart Doodle i marken såvel som internt. Travis siger: "De skal finde ud af, hvordan de skal planlægge møder med 20 partnere over en periode på 7 dage. Og så har jeg sagt til dem, gutter. Doodle er den perfekte løsning. Bare send det til alle, send det til alle dine partnere, få deres tilgængelighed og opbyg derefter din tidsplan ud fra det.

Anvendelsesområder: Teammøder, global planlægning, eksterne interessenter, individuelle møder