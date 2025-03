En Doodle-undersøgelse af brugeroplevelsen

Laboratorieforskerne på UC Davis har vigtigere ting at fokusere på end at planlægge sikkerhedsinspektioner. Tarran Richardson, specialist i miljøhygiejne og sikkerhed på UC Davis, talte med os om, hvordan Doodles 1:1-mødefunktion hjalp deres team med at spare op til en måneds tid, undgå unødvendige forsinkelser i forbindelse med inspektioner og sikre, at deres laboratorium overholdt sikkerhedsbestemmelserne.

Udfordring

Inspektioner er et vigtigt element i driften af et vellykket, sikkert og overensstemmende laboratorium. Men det kan være et logistisk mareridt at koordinere og bekræfte tidsplanerne for alle involverede parter (dvs. forskere, laboratoriechefer og assistenter). For University of California, Davis, er dette især tilfældet, da antallet af laboratorieinspektioner på et enkelt år kan løbe op i hundreder - hver med flere niveauer af vurdering og overholdelse af kravene. Så selv den mindste ineffektivitet i planlægningen kan bringe deres laboratorier i fare for ikke at overholde kravene. Derfor vidste UC Davis, at enkle kalendere og e-mails frem og tilbage simpelthen ikke kunne klare det. I stedet havde de brug for en planlægningsplatform, der kunne forenkle, automatisere og fremskynde planlægningsprocessen og sikre, at de nødvendige laboratorieinspektioner til overholdelse af reglerne blev gennemført.

Fremgangsmåde

UC Davis' laboratorieforskere har vigtigere ting at fokusere på end planlægning af sikkerhedsinspektioner. Deres tid og energi er bedre brugt på at udføre videnskabelig og medicinsk forskning, eksperimenter og forsøg, der potentielt kan ændre verden - og endda redde liv. Ved at bruge Doodle 1:1 har laboratorieholdet på UC Davis været i stand til at spare en betydelig mængde tid (i nogle tilfælde en hel måned) ved at planlægge hundredvis af inspektioner på få minutter. I stedet for at sende hundredvis, hvis ikke tusindvis af e-mails til inspektørerne og auditørerne kan UC Davis' laboratoriehold sende Doodle 1:1-invitationer og lade inspektørerne blot vælge det tidspunkt, der passer dem bedst. Så enkelt er det.

Hvorfor Doodle er den rigtige mødeplanlægningsplatform for UC Davis

Doodle er forberedt til at håndtere alle møder, du har brug for at planlægge - uanset om det er gruppemøder, enkeltmøder eller enhver kombination af møder/begivenheder. Det er den slags fleksibilitet, der er nødvendig for at overvinde enhver udfordring med planlægning. Og fleksibiliteten går ud over den type møde, du har brug for at planlægge - den er også indbygget i invitationsprocessen. Doodle har den kraft og fleksibilitet, der har hjulpet UC Davis med at planlægge hundredvis af laboratorieinspektioner og balancere tidsplanerne for tusindvis af travle forskere hvert år.

Anvendelsesområder: Eksterne interessenter, individuelle møder