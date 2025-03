Vores salgsteam elsker Doodles fleksible planlægningsløsninger

Doodle er planlægningsværktøjet, der øger effektiviteten i hele salgscyklussen; fra SDR-kvalifikationssamtaler med dine potentielle kunder, gennem overdragelsen til dine AE'er og endelig til gruppedemoer eller onboarding med slutbrugerne. Vi ved, at alle salgsteam's processer er unikke, så vi har bygget en fuldt funktionel planlægningsplatform, der giver dit team den fleksibilitet, det har brug for, til effektivt at planlægge alle møder gennem hele salgscyklussen. Og da vi drikker vores egen champagne her hos Doodle, vil vi gerne præsentere, hvordan vores eget salgsteam bruger Doodle til at drive salgsprocessen fra kval-call til close.

Flere møder, flere opfølgninger, mere pipeline

Vores SDR'er deler deres Booking Page links i e-mails til potentielle kunder for at give dem frihed og bekvemmelighed til at booke møder direkte i deres kalender. Doodles Booking Page er din personlige planlægningsassistent; et kalenderlink, som du kan skræddersy til dine forretningsmæssige behov. Du kan indstille dine arbejdstider med unikke grænser, så dine kunder eller potentielle kunder kan booke møder med dig eller dit team, når det passer dem. Når potentielle kunder kan booke direkte med SDR'er uden alt det bøvl med at forsøge at planlægge en tid, kan de holde flere møder med bedre visningsrater, kvalificere flere potentielle kunder og fylde deres pipelines hurtigere.

Booking Page er også den perfekte løsning til kontooverdragelser. Vores SDR'er bruger separate BC'er, der indeholder både SDR'ens og AE'ens forbundne kalendere, så når potentielle kunder booker et møde med disse links, ved vores team, at begge personer vil være tilgængelige til opkaldet. Hvis dine SDR'er ikke har brug for at deltage i disse opkald, kan de nemt booke på kundeemnernes vegne ved hjælp af deres AE's Bookbare kalenderlink. Det er muligt at oprette flere BC'er til forskellige formål for at optimere planlægningen i dit teams arbejdsgang.

Hvert møde, effektivt planlagt

Salgsprofessionelle ved, at det kræver alle slags møder at få en mulighed gennem pipelinen til at blive lukket og vundet. Efter kvalifikationssamtalen er der en opfølgning, og afhængigt af konteksten foretrækker du måske at foreslå et begrænset sæt af tidsmuligheder på kort sigt i stedet for at lade en kundeemne booke hvor som helst i din kalender. At præsentere kun nogle få tidsmuligheder er en fantastisk måde at tilskynde til deltagelse, skabe en følelse af hastværk, øge show-rates og få aftaler fremadrettet - indtast Doodle 1:1-møder. Med Doodle 1:1 sender vores Account Executives nogle få tidsmuligheder til en kunde, og når en af dem vælges, bookes arrangementet i begge kalendere - automatisk.

Det er uundgåeligt, at vores team skal planlægge en teknisk evaluering eller mødes med en organisations indkøbsteam, og i disse situationer bruger vores AE'er gruppemødetypen - det er det mest effektive værktøj til opgaven. Med Doodle Groups kan du finde det bedste tidspunkt til at mødes med en gruppe af enhver størrelse og sikre, at du kan få alle de relevante interessenter i lokalet til at træffe en beslutning og få handlen fremad.

Renere data og en smidigere salgsproces

Doodle er fuldt udstyret til at planlægge alle møder i hele salgslivscyklussen. Effektiv planlægning betyder, at dit salgsteam kan holde flere møder, hvilket fører til flere opfølgninger, og holde potentielle kunder engagerede, hvilket resulterer i hurtigere indgåelse af aftaler og sikrer bedre kvalitetsdata i dit CRM. Selv om det altid er bedst at nå til en lukket-vindende aftale, betyder en strømlinet planlægning også, at du bruger mindre tid på at nå til en lukket-tabt aftale, så dit team kan flytte kontakter ud af din pipeline og bedre prioritere, hvilke kundeemner der skal fokuseres på. Doodle er her for at hjælpe dit team med at reducere gnidninger i planlægningen og skabe en smidigere salgsproces fra kvalifikationsopkald til lukning. Stol på os, vi bruger det selv.